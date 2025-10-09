Orbán Viktor egy benzinkúton találkozott Lázár Jánossal

Orbán Viktor és Lázár János egynapos turnéra indulnak a keleti országrészbe. A miniszterelnök és az építési és közlekedési miniszter több képet és egy videót is megosztott a közösségi oldalaikon. A kormányfő egy benzinkúton vette fel a minisztert, majd egy kávé után indultak az országjárásra.
A Magyar Nemzet megtudta, hogy Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánba és Egerbe megy,
valamint egy meglepetéssel is készülnek.
A miniszterelnök a közösségi oldalán egy videót is megosztott a benzinkúti találkozóról. A felvételből kiderült, hogy Orbán Viktornak valamikor beszédet kell írnia, ugyanis
péntek reggel Kolozsváron beszédet fog mondani,
és még semmit nem írt meg. A kormányfő szerint az lesz, hogy majd éjszaka kell megírnia.
A miniszterelnök a miniszterrel való kávézás közben bátorító támogatást is kapott egy, a benzinkúton vásárló asszonytól.
Bejárjuk a keletet – egynapos turné Orbán Viktorral – írta közösségi oldalán Lázár János.