Orbán Viktor egy benzinkúton találkozott Lázár Jánossal

Orbán Viktor és Lázár János egynapos turnéra indulnak a keleti országrészbe. A miniszterelnök és az építési és közlekedési miniszter több képet és egy videót is megosztott a közösségi oldalaikon. A kormányfő egy benzinkúton vette fel a minisztert, majd egy kávé után indultak az országjárásra.

Orbán Viktor és Lázár János közös országjárásra indult (Forrás: Facebook/Lázár János)

A Magyar Nemzet megtudta, hogy Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánba és Egerbe megy,

valamint egy meglepetéssel is készülnek.

A miniszterelnök a közösségi oldalán egy videót is megosztott a benzinkúti találkozóról. A felvételből kiderült, hogy Orbán Viktornak valamikor beszédet kell írnia, ugyanis

péntek reggel Kolozsváron beszédet fog mondani,

és még semmit nem írt meg. A kormányfő szerint az lesz, hogy majd éjszaka kell megírnia.

A miniszterelnök a miniszterrel való kávézás közben bátorító támogatást is kapott egy, a benzinkúton vásárló asszonytól.

Bejárjuk a keletet – egynapos turné Orbán Viktorral – írta közösségi oldalán Lázár János.