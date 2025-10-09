Rendkívüli

Megkezdődött a fix 3 százalékos hitelek folyósítása, átlagosan 33 millió forintot igényelnek az emberek + videó

Orbán Viktor egy benzinkúton találkozott Lázár Jánossal

A miniszterelnök kávézás közben extra bátorítást is kapott egy, a benzinkútra betérő asszonytól.

2025. 10. 09. 11:22
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor és Lázár János egynapos turnéra indulnak a keleti országrészbe. A miniszterelnök és az építési és közlekedési miniszter több képet és egy videót is megosztott a közösségi oldalaikon. A kormányfő egy benzinkúton vette fel a minisztert, majd egy kávé után indultak az országjárásra.

Lázár János, Orbán Viktor
Orbán Viktor és Lázár János közös országjárásra indult (Forrás: Facebook/Lázár János)

A Magyar Nemzet megtudta, hogy Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánba és Egerbe megy, 

valamint egy meglepetéssel is készülnek.

A miniszterelnök a közösségi oldalán egy videót is megosztott a benzinkúti találkozóról. A felvételből kiderült, hogy Orbán Viktornak valamikor beszédet kell írnia, ugyanis 

péntek reggel Kolozsváron beszédet fog mondani,

és még semmit nem írt meg. A kormányfő szerint az lesz, hogy majd éjszaka kell megírnia.

A miniszterelnök a miniszterrel való kávézás közben bátorító támogatást is kapott egy, a benzinkúton vásárló asszonytól.

@viktor_a_tiktokon Stopposok kíméljenek! - végül elvittem 😎 #orbanviktor #miniszterelnok #LázárJános #benzinkút #stoppos ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Bejárjuk a keletet – egynapos turné Orbán Viktorral – írta közösségi oldalán Lázár János.


Borítókép: Orbán Viktor és Lázár János (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Nagy testvéred figyel téged

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

