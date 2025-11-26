Aki nem hiszi, miért akar baloldali megszorítócsomagot a Tisza, talál elrettentő példákat

Mivel a Tisza egy Brüsszel-barát politikai erő, szeretné teljesíteni azt az elvárást, amit Ursula von der Leyen fogalmazott meg: több pénzt kell küldeni Ukrajnába, ehhez a forrásokat pedig elő kell teremteni. Ezért készítenek titokban ilyen terveket, erre készülnek fel már most – írta új bejegyzésében Deák Dániel, XXI. Század Intézet vezető elemzője arra a felvetésre, hogy Magyar Péterék nem is akarnak adót emelni, mondván, az nem lenne népszerű intézkedés.

Mint beszámoltunk róla, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került, eszerint brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt. A dokumentum névleg a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené.

A Tisza Párt Ukrajnába küldené a magyarok pénzét

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kifejtette: aki azt hiszi, hogy ez kitaláció,

nézze meg, mi zajlik azokban az európai országokban, ahol ilyen pártok és politikusok vannak hatalmon.

Németországban maga a Magyar Péterrel egy pártcsaládban ülő német kancellár jelentette be, hogy adóemelések és megszorítások jönnek, de Franciaországban is hasonló a helyzet. A pénzt pedig küldik Ukrajnába.

„A 2026-os választás tehát nem tét nélküli. Akik most kapják a családtámogatásokat, az szja-mentességet, a 13. havi nyugdíjat és így tovább, azoknak érdemes tudatosítaniuk magukban: ezek nem automatikus dolgok, ezeket bizony el lehet venni, és a tiszások el is akarják” – mutatott rá az elemző.