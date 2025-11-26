Magyar PéterTisza PártMinerva Intézetközvélemény-kutatásellenzék

Újabb kutatás szerint erősödött a Fidesz, Magyar Péter kiakadt

A Minerva Intézet friss felmérése szerint apad a Tisza Párt támogatottsága, miközben a Fideszé öt százalékpontot nőtt. Bár a felmérésből kiderül, hogy a kormánypártok látványosan erősödtek, a kutatás továbbra is Magyar Péterék vezetésének látszatával próbálja manipulálni a közvéleményt. Magyar Péter elégedetlen a felméréssel, kifakadt, és nekitámadt a baloldali sajtónak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 12:34
Magyar Péter Tisza Párt
A biztos szavazó pártválasztók között a Tisza Párt támogatottsága csökkent, míg a Fideszé nőtt – közölte a Minerva Intézet, amely egy újabb eszköze lehet a globalista érdekeket kiszolgáló manipulációs kerekasztalnak.

A felmérésről egyébként a baloldali HVG is beszámolt, emiatt pedig Magyar Péter szokás szerint ámokfutásba kezdett. Dühében a poszt alá kommentelt, és bírálta, hogy a HVG egyáltalán beszámol a felmérésről. Ezt követően a kutatás komolyságát és hitelét is megkérdőjelezte, csak mert valami nem úgy történt, ahogy ő szerette volna.

 

Bár a felmérésből kiderül, hogy a kormánypártok látványosan erősödtek, a kutatás továbbra is Magyar Péterék vezetését próbálja mutatni a közvéleménynek. Nem ez az első látványos ferdítés a közelmúltban a manipulációs kerekasztal részéről. Mint korábban beszámoltunk róla, a Politico brüsszeli hírportál 24 óra alatt a kormánypártok előnyéből toronymagas Tisza-vezetés mutatott ki. Vasárnap a lap még egy olyan mérést publikált, amelyen a magyar kormánypártok egy százalékponttal vezettek a Tisza Párt előtt, ám hétfőn már egy olyan verziót tettek közzé, amely szerint Magyar Péterék hét százalékkal előznék a Fidesz–KDNP-t.

Tehát utóbbi 44 százalékos állását 39-re csökkentették, a Tiszáét pedig 43-ról 46-ra emelték.

A hab a tortán, hogy a nap végére további még egy százalékot adtak a Tisza eredményéhez és ugyanennyit vontak le a Fidesztől. A Politico által hivatkozott baloldali elemzőcégek a manipulációs kerekasztalhoz sorolhatók, amely jó ideje közöl a közvélemény befolyásolására alkalmas olyan felméréseket, amelyek Magyar Péter pártjának semmivel alá nem támasztható, nagymértékű előretörését mutatják. Az utóbbi időben ugyanakkor több alkalommal is zavar jelentkezett a működésben, nemrégiben a saját méréseik miatt kényszerültek magyarázkodásra.

 

Magyar Péternek még ez sem tetszett

Mráz Ágoston Sámuel az egyik hazai dollármédium példáján keresztül azt is bemutatta, pontosan miként járhatott el a brüsszeli lap. – Magyarországon a Telex alkalmazza a kutatások átlagolásának áltudományos módszerét. Itt kiderül, hogy a 21 Kutatóközpont, az Idea, a Medián, a Nézőpont, a Publicus, a Republikon és a Závecz elérhető kutatásait veszik figyelembe.

Pilhál György kapta a Jótollú magyar újságíró díjat MTI Fotószerkesztõség Koszticsák Szilárd
Mráz Ágoston Sámuel

Meglepetés: ha hét kutatócégből hat baloldali, az eredmény is baloldali lesz.

Így vezet a Tisza a baloldali közvélemény-kutatóknál, a Telexnél és – egy nap megszakítással – a Politicónál is. Mi ez, ha nem manipuláció? – fogalmazott az igazgató.

Szánthó Miklós az eset kapcsán úgy fogalmazott: – Bár a balos-progresszív társadalomtudományi „szakma” mindig előszeretettel hangsúlyozza, hogy a természettudomány szám- és adatalapú mérési módszerei átültetendők, ahogy nekik nem tetsző számok jönnek szembe, „szakmai módszerekkel” gyorsan kimetszik.

Tényleg csak annak a statisztikának hisznek, amit ők maguk hamisítottak.

A szakmaiság valóban bolsevista trükk – húzta alá. Az Alapjogokért Központ főigazgatója megjegyezte: a Politico alapján nagyjából úgy vezet most a Tisza, mint négy évvel ezelőtt a balos magyarországi kutatóknál Marki-Zay Péter meg az összellenzéki lista.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP/Szentgallay Bálint)

 

