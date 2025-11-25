PoliticoSzánthó MiklósAlapjogokért KözpontTisza Pártközvélemény-kutatás

Brüsszelben csak annak a statisztikának hisznek, amit ők maguk hamisítottak

Kivette a Politico az Alapjogokért Központ méréseit az összesítéséből, így kreáltak látszólagos Tisza-előnyt a közvélemény-kutatásokban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 9:20
„Hát ez óriási, tényleg hihetetlen: a Politico nevű globalista brüsszeli hírportálnak van egy Poll of Polls (Mérések mérése) nevű összesítése az egyes EU-s országok pártpreferenciákat mutató közvélemény-kutatásairól. Ez az összesítés jó ideig a Tisza fölényét mutatta, majd »hiba csúszhatott« a metodikába, mert november 14-én átvette a vezetést a Fidesz. Miután a változás ténye és híre valóban végigfutott a magyar nyilvánosságon, »valaki« jelenthette a Magyar Péterék várakozásmenedzsmentje szempontjából nem túl szívderítő híreket, a Politico gyorsan »korrigált«” – idézte fel Szánthó Miklós a közösségi oldalán.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója rámutatott:

egyszerűen törölte a figyelembe vett közvélemény-kutatások közül a 2024-es EP-választási eredményeket harmadik legpontosabban előrejelző intézet, az általa vezetett központ, valamint a 2022-es országgyűlési választások eredményét legpontosabban eltaláló Magyar Társadalomkutató legutóbbi méréseit.

„Az ok egyszerű és nyilvánvaló: mindkét intézet a jobboldal erősödését mutatta ki a nyár eleje óta az épkézláb kutatók által detektált trendekkel összhangban. Hogy a súlyozásban az általunk okozott »torzítást« még hatékonyabban visszatorzítsák, gyorsan betették a balos Publicus mérését (igen, ez a Pulai-féle »zárul az olló«), és láss csodát, november 18-ra a Tisza »visszapattant«” – jegyezte meg Szánthó Miklós. Hozzátette: „bár a balos-progresszív társadalomtudományi »szakma« mindig előszeretettel hangsúlyozza, hogy a természettudomány szám- és adatalapú mérési módszerei átültetendők, ahogy nekik nem tetsző számok jönnek szembe, »szakmai módszerekkel« gyorsan kimetszik.

Tényleg csak annak a statisztikának hisznek, amit ők maguk hamisítottak.

A szakmaiság valóban bolsevista trükk” – húzta alá. Az Alapjogokért Központ főigazgatója megjegyezte: a Politico alapján nagyjából úgy vezet most a Tisza, mint négy évvel ezelőtt a balos magyarországi kutatóknál Marki-Zay Péter meg az összellenzéki lista.

Mint a Magyar Nemzet megírta, Fidesz-előnyből toronymagas Tisza-vezetést, háromszoros népszerűség-növekedést mutatott ki a DK-nál a Politico, amely egyetlen napon belül egymásnak homlokegyenest ellentmondó közvélemény-kutatásokat közölt minden magyarázat nélkül. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója rámutatott: a brüsszeli lap hasonlóképpen járhat el, mint a Telex, amely tetszőlegesen mazsolázgat az elemzőcégek között, s szinte kivétel nélkül csak a baloldali intézetek méréseit veszi figyelembe. Épp azokét, amelyek manipulációs kerekasztalba tömörülve Magyar Péterék semmivel alá nem támasztható mértékű előretörését mutatják.


Borítókép: Szánthó Miklós (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Bayer Zsolt
idezojelekPolitico

Lehallgatott telefonbeszélgetés

Bayer Zsolt avatarja

Ursula von Der Leyen hívja telefonon Jamil Anderlinit, a Politico Europe tartalmaiért, szerkesztési stratégiájáért és működéséért felelős főszerkesztőt.

