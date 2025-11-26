Magyar PéterFideszTisza Pártközvélemény-kutatásmedián

Magyar Péter ennek nagyon nem fog örülni, a baloldali kutatóintézetek szerint is apad a Tisza

Látványosan javul a közhangulat és nő a kormány maradását támogatók aránya – derül ki a baloldali Medián friss felméréséből. A kutatás szerint a Fidesz profitálni tudott a változó közhangulatból, miközben a Tisza Párt tovább apadt. A baloldali intézet adatai alapján a kormányváltást sürgetők aránya is hónapok óta nem látott mélypontra esett vissza.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 13:42
Magyar Péter, a Tisza párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)
Látványosan nőtt az ország jövőjét derűlátón értékelők és a kormány maradását kívánók aránya a Medián legfrissebb, november végén készített felmérésének adatai alapján, amelyet a HVG közölt.

A kutatóintézet novemberi pártpreferencia-mérése szerint ebből a Fidesz profitálni is tudott, igaz, egyelőre kisebb mértékben. A Tisza továbbra is hibahatáron túl vezet a pártok versenyében, de Magyar Péter pártja már csak 5 százalékponttal előzi meg a Fideszt a teljes szavazókorú népesség körében.

Szeptember eleje óta a Fidesz 3 százalékpontot, a Tisza pedig 1 százalékpontot javított, ugyanis hónapról hónapra csökken a bizonytalanok aránya.

A Tisza előnye összességében 2 százalékponttal csökkent. A választani tudók körében 4 százalékponttal, 6 pontra szűkült Magyar Péter pártjának előnye, míg a magukat biztos szavazónak mondók körében 3 százalékponttal csökkent a különbség. A Tisza Párt őrzi ugyan vezető pozícióját, de az mindenképp aggasztó lehet Magyar Péter számára, hogy a közhangulat megváltozni látszik – hívta fel a figyelmet a Medián.

 

Mélyponton a kormányváltást akarók aránya

Az intézet adatai szerint jelentősen,

a szeptemberi 60 százalékról 52 százalékra csökkent kormányváltást szorgalmazók aránya, ami 2024 nyara óta a legalacsonyabb szint.

Ugyancsak számottevő változás, hogy többek szerint mennek jó irányba a dolgok, és kevesebben vannak, akik kedvezőtlennek ítélik a körülményeket.

Bár a felmérésből kiderül, hogy a kormánypártok látványosan erősödtek, a kutatás továbbra is Magyar Péterék vezetését próbálja mutatni a közvéleménynek. Hasonlóan a Minerva Intézethez, amely szintén ma közölt kutatást a kormánypártok erősödéséről.

A közelmúltban azonban más látványos ferdítés is történt a manipulációs kerekasztal részéről.

Mint korábban beszámoltunk róla, a Politico brüsszeli hírportál 24 óra alatt a kormánypártok előnyéből toronymagas Tisza-vezetést mutatott ki. Vasárnap a lap még egy olyan mérést publikált, amelyen a magyar kormánypártok vezettek a Tisza Párt előtt, ám hétfőn már egy olyan verziót tettek közzé, amely szerint Magyar Péterék hét százalékkal előznék a Fidesz–KDNP-t.

A hab a tortán, hogy a nap végére további még egy százalékot adtak a Tisza eredményéhez, és ugyanennyit vontak le a Fidesztől. A Politico által hivatkozott baloldali elemzőcégek a manipulációs kerekasztalhoz sorolhatók, amely jó ideje közöl a közvélemény befolyásolására alkalmas felméréseket, amelyek Magyar Péter pártjának semmivel alá nem támasztható, nagy mértékű előretörését mutatják. Az utóbbi időben ugyanakkor több alkalommal is zavar jelentkezett a működésben, nemrégiben a saját méréseik miatt kényszerültek magyarázkodásra.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)

