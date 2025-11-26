Menczer Tamás: Brutális balos megszorítócsomagot rejteget Magyar Péter és a Tisza Párt

Találós kérdéssel kezdte Facebook-posztját a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás azt firtatta, honnan lehet biztosan tudni, hogy igazak a Tisza brutális megszorítócsomagjával kapcsolatos hírek, majd azonnal meg is válaszolta saját kérdését, mondván, erre több jel is utal. Például az, hogy
Magyar Péter hazudik, mint általában, hiszen hazug, kétszínű alak.
- Azt mondta, hogy nem fog politizálni. Hazudott.
- Azt mondta, hogy nem fog pártot alapítani. Hazudott.
- Azt mondta, hogy nem lesz EP-képviselő. Hazudott.
- Azt mondta, hogy neki nem kell mentelmi jog. Hazudott.
- Azt mondta, hogy a Tisza applikációját nem ukránok készítették. Hazudott.
- Azt mondja, hogy nem venné el a családok és a vállalkozások pénzét. Hazudik.
De bizony, elvenné
És elküldené brüsszeli parancsra Ukrajnába – állítja Menczer Tamás, felidézve a kiderült részleteket:
- Tisza-adó: 22 és 33 százalékos szja, bruttó 400 ezer felett már súlyos százezreket vesztesz évente.
- A jelenleg 9 százalékos társasági adó brutális emelése, megduplázása.
- A családi kedvezmények elvétele.
- A tőkejövedelmek, például lakáskiadások 20-40 százalékos megadóztatása.
- 32 százalékos áfa a dohány- és alkoholtermékeknél.
- 6,5 százalékos vagyonadó.
- Kutya- és macskaadó.
Vagyis igazi baloldali megszorítócsomaggal van dolgunk
– zárja sorait Menczer Tamás.
