Menczer Tamás: Brutális balos megszorítócsomagot rejteget Magyar Péter és a Tisza Párt

A Tisza-vezér azt állítja, hogy nem venné el a családok és a vállalkozások pénzét. De a nyilvánosságra került tények Magyar Pétert cáfolják.

2025. 11. 26. 19:26
Találós kérdéssel kezdte Facebook-posztját a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Sajószentpéter, 2025. november 12. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjárásának sajószentpéteri fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2025. november 12-én. MTI/Vajda János
Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

Menczer Tamás azt firtatta, honnan lehet biztosan tudni, hogy igazak a Tisza brutális megszorítócsomagjával kapcsolatos hírek, majd azonnal meg is válaszolta saját kérdését, mondván, erre több jel is utal. Például az, hogy 

 

Magyar Péter hazudik, mint általában, hiszen hazug, kétszínű alak.

  • Azt mondta, hogy nem fog politizálni. Hazudott.
  • Azt mondta, hogy nem fog pártot alapítani. Hazudott. 
  • Azt mondta, hogy nem lesz EP-képviselő. Hazudott.
  • Azt mondta, hogy neki nem kell mentelmi jog. Hazudott.
  • Azt mondta, hogy a Tisza applikációját nem ukránok készítették. Hazudott.
  • Azt mondja, hogy nem venné el a családok és a vállalkozások pénzét. Hazudik.

De bizony, elvenné

És elküldené brüsszeli parancsra Ukrajnába – állítja Menczer Tamás, felidézve a kiderült részleteket:

  • Tisza-adó: 22 és 33 százalékos szja, bruttó 400 ezer felett már súlyos százezreket vesztesz évente.
  • A jelenleg 9 százalékos társasági adó brutális emelése, megduplázása.
  • A családi kedvezmények elvétele.
  • A tőkejövedelmek, például lakáskiadások 20-40 százalékos megadóztatása.
  • 32 százalékos áfa a dohány- és alkoholtermékeknél.
  • 6,5 százalékos vagyonadó.
  • Kutya- és macskaadó.

Vagyis igazi baloldali megszorítócsomaggal van dolgunk 

– zárja sorait Menczer Tamás.

Borítókép: Magyar Péter


Gyopáros Alpár: A Tisza Párt gazdasági programja a magyar embereket sarcolná meg

