Menczer Tamás: Brutális balos megszorítócsomagot rejteget Magyar Péter és a Tisza Párt

Találós kérdéssel kezdte Facebook-posztját a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

Menczer Tamás azt firtatta, honnan lehet biztosan tudni, hogy igazak a Tisza brutális megszorítócsomagjával kapcsolatos hírek, majd azonnal meg is válaszolta saját kérdését, mondván, erre több jel is utal. Például az, hogy

Magyar Péter hazudik, mint általában, hiszen hazug, kétszínű alak.

Azt mondta, hogy nem fog politizálni. Hazudott.

Azt mondta, hogy nem fog pártot alapítani. Hazudott.

Azt mondta, hogy nem lesz EP-képviselő. Hazudott.

Azt mondta, hogy neki nem kell mentelmi jog. Hazudott.

Azt mondta, hogy a Tisza applikációját nem ukránok készítették. Hazudott.

Azt mondja, hogy nem venné el a családok és a vállalkozások pénzét. Hazudik.

De bizony, elvenné

És elküldené brüsszeli parancsra Ukrajnába – állítja Menczer Tamás, felidézve a kiderült részleteket:

Tisza-adó: 22 és 33 százalékos szja, bruttó 400 ezer felett már súlyos százezreket vesztesz évente.

A jelenleg 9 százalékos társasági adó brutális emelése, megduplázása.

A családi kedvezmények elvétele.

A tőkejövedelmek, például lakáskiadások 20-40 százalékos megadóztatása.

32 százalékos áfa a dohány- és alkoholtermékeknél.

6,5 százalékos vagyonadó.

Kutya- és macskaadó.

Vagyis igazi baloldali megszorítócsomaggal van dolgunk

– zárja sorait Menczer Tamás.