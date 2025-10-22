László AndrásminiszterelnökDonald TrumpUrsula von der LeyenEP

A brüsszeli elit szabotálja a béke-erőfeszítéseket

A brüsszeli elit szabotálja a béke-erőfeszítéseket, azonban szerencsére az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és Orbán Viktor miniszterelnök is a békéért dolgozik – hangsúlyozta Európai Parlamenti felszólalásában László András. A Fidesz európai parlamenti képviselője kemény kritikával illette Brüsszelt és kiemelte: az EP diplomáciai kudarcot vallott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 19:16
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
„Hol vannak az európai béketeremtők? Hol vannak a vezetők a megfelelő vízióval, bátorsággal, erővel, hogy helyreállítsák a békét Európában? Hol vannak? Az európai nagyhatalmak vezetői gyengébbek, mint valaha. A francia, német, brit vezetők soha nem voltak olyan népszerűtlenek mint most. Vagy valaki tényleg azt hiszi, hogy Ursula von der Leyen ki tudna alkudni egy tartós európai békét?” – hangsúlyozta az Európai Parlamentben László András, a Fidesz EP-képviselője, aki éles kritikával illette a brüsszeli elitet.

A brüsszeli elit szabotálja a béke-erőfeszítéseket, azonban szerencsére az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és Orbán Viktor miniszterelnök is a békéért dolgozik – hangsúlyozta felszólalásában László András (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Több mint három és fél éve ígért Ursula von der Leyen és Joe Biden győzelmet Ukrajnának. Azt is mondták, hogy a szankciók nem lesznek hatással a gazdaságainkra. Milyen kínos... Vagy talán Kaja Kallasról bárki úgy gondolja, hogy el tudná érni a tartós békét? 

– fogalmazott, hozzátéve: 

Nemrég rádöbbenhettünk, hogy azzal sincs tisztában, hogy kik nyerték meg a második világháborút. Hála Istennek, hogy nincs valódi európai külügyminiszter. Lassan húsz szankciós csomagot fogadtunk el, a háború továbbra is tombol. 2022 óta százezrek haltak meg katonai áttörés nélkül. Ennek ellenére csak azt halljuk, hogy több pénzt, több fegyvert, több szankciót. 

Brüsszel nem akar békét

László András felszólalásában úgy fogalmazott:

A brüsszeli elit szabotálja a béke-erőfeszítéseket, azonban szerencsére az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és Orbán Viktor miniszterelnök is a békéért dolgozik. 

 

A politikus egyértelmű kritikát fogalmazott meg a brüsszeli vezetés felé:

Az EP diplomáciai kudarcot vallott. Önök szánalmasan cserben hagyták az európaiakat. Egyszercsak mások fognak dönteni a jövőjükről. Európaiak, ukránok és oroszok egyaránt elszenvedői ennek a háborúnak. Minél hamarabb befejezzük, annál jobb lesz mindenkinek.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

