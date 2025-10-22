„Hol vannak az európai béketeremtők? Hol vannak a vezetők a megfelelő vízióval, bátorsággal, erővel, hogy helyreállítsák a békét Európában? Hol vannak? Az európai nagyhatalmak vezetői gyengébbek, mint valaha. A francia, német, brit vezetők soha nem voltak olyan népszerűtlenek mint most. Vagy valaki tényleg azt hiszi, hogy Ursula von der Leyen ki tudna alkudni egy tartós európai békét?” – hangsúlyozta az Európai Parlamentben László András, a Fidesz EP-képviselője, aki éles kritikával illette a brüsszeli elitet.

A brüsszeli elit szabotálja a béke-erőfeszítéseket, azonban szerencsére az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és Orbán Viktor miniszterelnök is a békéért dolgozik – hangsúlyozta felszólalásában László András (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)