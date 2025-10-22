„Hol vannak az európai béketeremtők? Hol vannak a vezetők a megfelelő vízióval, bátorsággal, erővel, hogy helyreállítsák a békét Európában? Hol vannak? Az európai nagyhatalmak vezetői gyengébbek, mint valaha. A francia, német, brit vezetők soha nem voltak olyan népszerűtlenek mint most. Vagy valaki tényleg azt hiszi, hogy Ursula von der Leyen ki tudna alkudni egy tartós európai békét?” – hangsúlyozta az Európai Parlamentben László András, a Fidesz EP-képviselője, aki éles kritikával illette a brüsszeli elitet.
A brüsszeli elit szabotálja a béke-erőfeszítéseket
Több mint három és fél éve ígért Ursula von der Leyen és Joe Biden győzelmet Ukrajnának. Azt is mondták, hogy a szankciók nem lesznek hatással a gazdaságainkra. Milyen kínos... Vagy talán Kaja Kallasról bárki úgy gondolja, hogy el tudná érni a tartós békét?
– fogalmazott, hozzátéve:
Nemrég rádöbbenhettünk, hogy azzal sincs tisztában, hogy kik nyerték meg a második világháborút. Hála Istennek, hogy nincs valódi európai külügyminiszter. Lassan húsz szankciós csomagot fogadtunk el, a háború továbbra is tombol. 2022 óta százezrek haltak meg katonai áttörés nélkül. Ennek ellenére csak azt halljuk, hogy több pénzt, több fegyvert, több szankciót.
Brüsszel nem akar békét
László András felszólalásában úgy fogalmazott:
A brüsszeli elit szabotálja a béke-erőfeszítéseket, azonban szerencsére az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és Orbán Viktor miniszterelnök is a békéért dolgozik.
A politikus egyértelmű kritikát fogalmazott meg a brüsszeli vezetés felé:
Az EP diplomáciai kudarcot vallott. Önök szánalmasan cserben hagyták az európaiakat. Egyszercsak mások fognak dönteni a jövőjükről. Európaiak, ukránok és oroszok egyaránt elszenvedői ennek a háborúnak. Minél hamarabb befejezzük, annál jobb lesz mindenkinek.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Matteo Salvini: a miniszter, aki megállította a migráció áradatát
Megvédte Olaszországot – Európát is.
Terrortámadás Belgrádban: Vucsics meglátogatta a meglőtt férfit
Meg kell állítani a gyűlöletet – fogalmazott a szerb elnök.
A háború folytatásának drukkolnak: nyugati vezetők támadják a budapesti békecsúcsot
Manfred Weber a brüsszeli károgókórus élén.
Magyarország cselekszik, Európa uszít
Míg Orbán Viktor Budapesten valódi béketárgyalásokat tesz lehetővé, Brüsszel morális arroganciával és politikai számításokkal reagál – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésben Petra Steger.
