A korrupcióellenes ügyészség leleplezései

Timur Mindics, aki korábban Zelenszkij Kvartal 95 produkciós cégének partnere volt (mielőtt a show-műsorok világából az elnöki hivatal közelébe került), most komoly bajba került.

A korrupcióellenes ügyészség (SAPO) egyik ügyésze a bíróságon ismertette a vádakat:

Timur Mindics irányította a bűncselekményből származó pénzek felhalmozását, elosztását és tisztára mosását az ukrán energiaszektorban.

A gyanú szerint Mindics „az ukrán elnökhöz fűződő kiváltságos kapcsolatát” használta fel az ügyletek lebonyolításához. A nyomozás az államigazgatás legmagasabb szintjét is elérte: a SAPO őrizetbe vette German Haluscsenkót, a jelenlegi igazságügyi minisztert, aki négy éven át energiaügyi miniszter volt. Azzal gyanúsítják, hogy Mindicstől „személyes előnyöket” fogadott el az energiaszektor pénzáramlásának ellenőrzéséért cserébe – írja a Geopolitique Profonde.

Az ügy súlyosságát jelzi, hogy a botrány már közvetlenül az elnöki körökig gyűrűzik, és erre Kijevnek reagálnia kellett. Zelenszkij szankciókat rendelt el Mindics ellen.

Kutatások a hatalom folyosóin

November 10-én, hétfőn az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség (NABU) bejelentette, hogy feltárt egy kiterjedt korrupciós hálózatot.

Öt embert vettek őrizetbe, hetet pedig megvádoltak. A razziákat több mint másfél éves nyomozás előzte meg, és országszerte zajlottak.

Ukrán sajtóértesülések szerint German Haluscsenko és Timur Mindics otthonában is tartottak házkutatást.