Az ügy élesen rávilágít az ukrán államapparátust feszítő belső ellentétekre. A Moszkvával zajló háború közepette is komoly hatalmi harcok dúlnak az országon belül. A botrány különösen rosszkor érte Zelenszkijt: miközben folyamatosan milliárdos nyugati támogatásokat kért, közvetlen környezetében hatalmas korrupciós ügy robbant ki. Ilyen helyzetben egyre nehezebb fenntartani azt az erkölcsös, példamutató vezetői képet, amelyet a háború kezdete óta igyekeztek sugározni róla. Az ukrán társadalom – amely a többéves fegyveres konfliktus után eléggé kimerült – mindinkább bizalmatlan a vezetőivel szemben. És nem is alaptalanul – írja az Origo.
Így menti Zelenszkij az irháját az aranyvécétől bűzlő kollégájától
Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij egyik közeli bizalmasa november 11-én, kedden került az ukrán nyomozók fókuszába. A hatóságok szerint egy 100 millió dolláros korrupciós hálózatot irányított az energiaszektorban. Óriási a botrány Ukrajnában.
A korrupcióellenes ügyészség leleplezései
Timur Mindics, aki korábban Zelenszkij Kvartal 95 produkciós cégének partnere volt (mielőtt a show-műsorok világából az elnöki hivatal közelébe került), most komoly bajba került.
A korrupcióellenes ügyészség (SAPO) egyik ügyésze a bíróságon ismertette a vádakat:
Timur Mindics irányította a bűncselekményből származó pénzek felhalmozását, elosztását és tisztára mosását az ukrán energiaszektorban.
A gyanú szerint Mindics „az ukrán elnökhöz fűződő kiváltságos kapcsolatát” használta fel az ügyletek lebonyolításához. A nyomozás az államigazgatás legmagasabb szintjét is elérte: a SAPO őrizetbe vette German Haluscsenkót, a jelenlegi igazságügyi minisztert, aki négy éven át energiaügyi miniszter volt. Azzal gyanúsítják, hogy Mindicstől „személyes előnyöket” fogadott el az energiaszektor pénzáramlásának ellenőrzéséért cserébe – írja a Geopolitique Profonde.
Az ügy súlyosságát jelzi, hogy a botrány már közvetlenül az elnöki körökig gyűrűzik, és erre Kijevnek reagálnia kellett. Zelenszkij szankciókat rendelt el Mindics ellen.
Kutatások a hatalom folyosóin
November 10-én, hétfőn az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség (NABU) bejelentette, hogy feltárt egy kiterjedt korrupciós hálózatot.
Öt embert vettek őrizetbe, hetet pedig megvádoltak. A razziákat több mint másfél éves nyomozás előzte meg, és országszerte zajlottak.
Ukrán sajtóértesülések szerint German Haluscsenko és Timur Mindics otthonában is tartottak házkutatást.
További Külföld híreink
A botrány, amely Zelenszkij hatalmi törekvéseire is rávilágít
Ukrajnában egyre nagyobb a felháborodás az energiaszektorban feltárt sikkasztási ügy miatt – egy olyan ágazatban, amelyet már így is súlyosan megrongáltak az orosz támadások. A botrány különösen kedvezőtlen időpontban tört ki, hiszen Brüsszel az EU-csatlakozás feltételeként követeli a mélyen gyökerező korrupció visszaszorítását.
Európa látszólag aggodalmát fejezi ki, de továbbra is milliárdokat küld Ukrajnának, amelyek gyakran átláthatatlan csatornákon tűnnek el.
További Külföld híreink
A botrány emlékeztet egy korábbi válságra is: Zelenszkij magára haragította az ukrán közvéleményt és a brüsszeli vezetést, amikor megpróbálta átvenni az irányítást a NABU és a SAPO felett – a két hivatalt korábban a korrupció elleni harc független pilléreként mutatták be.
Az ukrán elnök, akit a háború kezdete óta a Nyugat a demokrácia egyik jelképeként ábrázol, valójában épp azok fölött a szervek fölött próbált befolyást szerezni, amelyek most a saját körének ügyeiben nyomoznak. Ez a lépés már akkor is a hatalom további koncentrálásának szándékát jelezte – olyan jelenséget, amelyet a nyugati média sokszor elnézően kezel a „demokrataként” hivatkozott politikusok esetében.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Zelenszkij titkos milliárdos ingatlanbirodalma? – A korrupcióellenes hivatal egykori nyomozója súlyos vádakat tett közzé
Előkerült egy felvétel.
Szijjártó Péter: A szankciók alóli mentesség érvényben van, amíg Orbán Viktor a magyar miniszterelnök és Donald Trump az amerikai elnök
Ha Orbán Viktor miniszterelnök nem jutott volna megegyezésre előző héten Washingtonban, nem sikerült volna mentességet kapni.
Elképesztő, amit Zelenszkij mondott a korrupt, vécés haverjáról
Az uniós források temetője?
Szijjártó Péter új szövetséget jelentett be
A tárcavezető a bolgár elnökkel egyeztetett.
