korrupciós hálózatUkrajnaZelenszkijbotrány

Így menti Zelenszkij az irháját az aranyvécétől bűzlő kollégájától

Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij egyik közeli bizalmasa november 11-én, kedden került az ukrán nyomozók fókuszába. A hatóságok szerint egy 100 millió dolláros korrupciós hálózatot irányított az energiaszektorban. Óriási a botrány Ukrajnában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 12:52
Ursula Von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Ursula Von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ügy élesen rávilágít az ukrán államapparátust feszítő belső ellentétekre. A Moszkvával zajló háború közepette is komoly hatalmi harcok dúlnak az országon belül. A botrány különösen rosszkor érte Zelenszkijt: miközben folyamatosan milliárdos nyugati támogatásokat kért, közvetlen környezetében hatalmas korrupciós ügy robbant ki. Ilyen helyzetben egyre nehezebb fenntartani azt az erkölcsös, példamutató vezetői képet, amelyet a háború kezdete óta igyekeztek sugározni róla. Az ukrán társadalom – amely a többéves fegyveres konfliktus után eléggé kimerült – mindinkább bizalmatlan a vezetőivel szemben. És nem is alaptalanul – írja az Origo.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: Olivier Matthys / MTI/EPA)
Volodimir Zelenszkij (Fotó: Olivier Matthys / MTI/EPA)

A korrupcióellenes ügyészség leleplezései

Timur Mindics, aki korábban Zelenszkij Kvartal 95 produkciós cégének partnere volt (mielőtt a show-műsorok világából az elnöki hivatal közelébe került), most komoly bajba került.

A korrupcióellenes ügyészség (SAPO) egyik ügyésze a bíróságon ismertette a vádakat:

Timur Mindics irányította a bűncselekményből származó pénzek felhalmozását, elosztását és tisztára mosását az ukrán energiaszektorban.

A gyanú szerint Mindics „az ukrán elnökhöz fűződő kiváltságos kapcsolatát” használta fel az ügyletek lebonyolításához. A nyomozás az államigazgatás legmagasabb szintjét is elérte: a SAPO őrizetbe vette German Haluscsenkót, a jelenlegi igazságügyi minisztert, aki négy éven át energiaügyi miniszter volt. Azzal gyanúsítják, hogy Mindicstől „személyes előnyöket” fogadott el az energiaszektor pénzáramlásának ellenőrzéséért cserébe – írja a Geopolitique Profonde.

Az ügy súlyosságát jelzi, hogy a botrány már közvetlenül az elnöki körökig gyűrűzik, és erre Kijevnek reagálnia kellett. Zelenszkij szankciókat rendelt el Mindics ellen.

Kutatások a hatalom folyosóin

November 10-én, hétfőn az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség (NABU) bejelentette, hogy feltárt egy kiterjedt korrupciós hálózatot.

Öt embert vettek őrizetbe, hetet pedig megvádoltak. A razziákat több mint másfél éves nyomozás előzte meg, és országszerte zajlottak.

Ukrán sajtóértesülések szerint German Haluscsenko és Timur Mindics otthonában is tartottak házkutatást.

A botrány, amely Zelenszkij hatalmi törekvéseire is rávilágít

Ukrajnában egyre nagyobb a felháborodás az energiaszektorban feltárt sikkasztási ügy miatt – egy olyan ágazatban, amelyet már így is súlyosan megrongáltak az orosz támadások. A botrány különösen kedvezőtlen időpontban tört ki, hiszen Brüsszel az EU-csatlakozás feltételeként követeli a mélyen gyökerező korrupció visszaszorítását.

Európa látszólag aggodalmát fejezi ki, de továbbra is milliárdokat küld Ukrajnának, amelyek gyakran átláthatatlan csatornákon tűnnek el. 

A botrány emlékeztet egy korábbi válságra is: Zelenszkij magára haragította az ukrán közvéleményt és a brüsszeli vezetést, amikor megpróbálta átvenni az irányítást a NABU és a SAPO felett – a két hivatalt korábban a korrupció elleni harc független pilléreként mutatták be.

Az ukrán elnök, akit a háború kezdete óta a Nyugat a demokrácia egyik jelképeként ábrázol, valójában épp azok fölött a szervek fölött próbált befolyást szerezni, amelyek most a saját körének ügyeiben nyomoznak. Ez a lépés már akkor is a hatalom további koncentrálásának szándékát jelezte – olyan jelenséget, amelyet a nyugati média sokszor elnézően kezel a „demokrataként” hivatkozott politikusok esetében.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Épülhetnek az aranyvécék, újabb európai pénzek mennek Ukrajnába

Korrupciós botrány Ukrajnában 14 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu