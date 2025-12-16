A Magyar Pétert dicsérő Szelényi Zsuzsa szerint multikulti kell, s Ausztrália a példa

Az ausztrál hatóságok szerint Iszlám Állam által inspirált terrortámadás történt Sydney-ben, ahol két elkövető egy hanukaünnepségen 15 zsidó vallású embert gyilkolt meg. A CEU Demokrácia Intézetének programigazgatója korábban arról beszélt, hogy Magyarországnak is multikulturális társadalommá kell válnia. Sőt, az ausztrál példát hozta fel beszédében.
Igazából itt van akkor a nagy kérdés Magyarország számára, hogy mi is multikulturális társadalom leszünk, hiszen nem tudjuk magunkat reprodukálni, nem tudjuk magunkat ellátni, nincsen elég munkaerőnk. Ugye nyilvánvaló, hogy Magyarország is hoz nagyon sok külföldi munkavállalót. Előbb-utóbb nekünk is komolyan kell ezen a kérdésen gondolkozni, és hát meglátjuk, hogy azok a társadalmak, amik inkább multikulturálisak – már jellemzően azt gondolom, hogy Európa – lesz számunkra majd minta, azt nem tudom, de tapasztalatszerzésre alkalmas terület, ez elkerülhetetlen.
– hangzik el Szelényitől a videóban.
Nem lehet azt mondani, hogy ez nincsen, mert ez van. Ha a világ demográfiai állapotát megnézzük, akkor a Nyugat – tehát fejlett országok, most ebbe Ausztráliát meg Japánt is be lehet venni – külföldi emberekre szorul, mert gazdaságilag nem tudjuk magunkat ellátni, és ez csak egyre fokozódni fog. És ezen nem segít az, hogyha nekünk van három gyerekünk
– tette hozzá.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!