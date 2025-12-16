A Magyar Pétert dicsérő Szelényi Zsuzsa szerint multikulti kell, s Ausztrália a példa

Igazából itt van akkor a nagy kérdés Magyarország számára, hogy mi is multikulturális társadalom leszünk, hiszen nem tudjuk magunkat reprodukálni, nem tudjuk magunkat ellátni, nincsen elég munkaerőnk. Ugye nyilvánvaló, hogy Magyarország is hoz nagyon sok külföldi munkavállalót. Előbb-utóbb nekünk is komolyan kell ezen a kérdésen gondolkozni, és hát meglátjuk, hogy azok a társadalmak, amik inkább multikulturálisak – már jellemzően azt gondolom, hogy Európa – lesz számunkra majd minta, azt nem tudom, de tapasztalatszerzésre alkalmas terület, ez elkerülhetetlen.