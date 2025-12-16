FideszmultikulturáliskampányMagyar Péter

A Magyar Pétert dicsérő Szelényi Zsuzsa szerint multikulti kell, s Ausztrália a példa

A Republikon Intézet Érdekek és értékek – Hova futhat ki Magyarország külpolitikája? című rendezvényén Szelényi Zsuzsa, a CEU Demokrácia Intézetének programigazgatója arról beszélt, Magyarországnak is multikulturális társadalommá kell válnia. Erre érdekes indok hangzott el tőle. A Tisza Pártot nyíltan dicsérő Szelényi Zsuzsa Ausztráliát, mint követendő példát hozta fel. Mint ismert, a minap brutális terrortámadást hajtottak végre az országban. A bűncselekmény elkövetését az Iszlám Állam inspirálta.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 13:10
Magyar Péter Fotó: FERENC ISZA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ausztrál hatóságok szerint Iszlám Állam által inspirált terrortámadás történt Sydney-ben, ahol két elkövető egy hanukaünnepségen 15 zsidó vallású embert gyilkolt meg. A CEU Demokrácia Intézetének programigazgatója korábban arról beszélt, hogy Magyarországnak is multikulturális társadalommá kell válnia. Sőt, az ausztrál példát hozta fel beszédében.

Igazából itt van akkor a nagy kérdés Magyarország számára, hogy mi is multikulturális társadalom leszünk, hiszen nem tudjuk magunkat reprodukálni, nem tudjuk magunkat ellátni, nincsen elég munkaerőnk. Ugye nyilvánvaló, hogy Magyarország is hoz nagyon sok külföldi munkavállalót. Előbb-utóbb nekünk is komolyan kell ezen a kérdésen gondolkozni, és hát meglátjuk, hogy azok a társadalmak, amik inkább multikulturálisak – már jellemzően azt gondolom, hogy Európa – lesz számunkra majd minta, azt nem tudom, de tapasztalatszerzésre alkalmas terület, ez elkerülhetetlen. 

 – hangzik el Szelényitől a videóban.

Nem lehet azt mondani, hogy ez nincsen, mert ez van. Ha a világ demográfiai állapotát megnézzük, akkor a Nyugat – tehát fejlett országok, most ebbe Ausztráliát meg Japánt is be lehet venni – külföldi emberekre szorul, mert gazdaságilag nem tudjuk magunkat ellátni, és ez csak egyre fokozódni fog. És ezen nem segít az, hogyha nekünk van három gyerekünk

– tette hozzá.

Szelényi Zsuzsa ősszel a Tisza Pártot és Magyar Pétert dicsérte

Szelényi Zsuzsa a Budapest Fórumon az Euronewsnak adott korábbi nyilatkozatában kiállt Magyar Péter és a pártja mellett. Magyar Péter és a Tisza megjelenésével kapcsolatban Szelényi Zsuzsa úgy fogalmazott: mivel Magyar Péter korábban a Fideszhez tartozott, pontosan ismeri a párt kommunikációs eszköztárát, és értékelése szerint hatékonyan alkalmazza is azokat.

Ami előttünk áll, az brutális. Azt gondolom hogy a szokásosnál is agresszívebb, barátságtalanabb kampányra kell felkészülnünk a következő hónapokban, mert a tét ma már akkora, hogy amíg az elmúlt 15 évben négy választás során a Fidesz igazából nagy kockázatot nem futott abban a tekintetben, hogy győzni tud-e, most óriási a kockázat

 – magyarázta.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkarácsony gergely

Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert

Tóth Tamás Antal avatarja

Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu