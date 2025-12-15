Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz, ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz + videó

Tisza PártBod Péter ÁkosMagyar Péter

Már csak az a kérdés, a Tiszánál hogyan próbálják majd letagadni a disznóvágásos elszólást + videó

Erős napot tudhat maga mögött Magyar Péter, két szakértője is elszólta magát. Bod Péter Ákos pedig levágandó malacokhoz hasonlította a magyarokat, Simonovits András pedig a nyugdíjasok halálára spekulál. Dömötör Csaba szerint a kérdés már csak az, hogy a Tisza Párt mindezt hogyan próbálja majd meg letagadni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 17:55
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője is reagált a két tiszás szakértő botrányára. Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Simonovits András nyugdíjszakértő egy interjúban arról beszélt, hogy azok, akiknek magasabb a nyugdíjuk, tovább élnek, és ez sokba kerül, ezért csökkenteni kell a nyugdíjakat.

Erős nap ez Magyar Péternek, két szakértője is elszólta magát (Forrás: Mediaworks)
Erős nap ez Magyar Péternek, két szakértője is elszólta magát (Forrás: Mediaworks)

Ha mindez egy napra nem lenne elég, szintén ma derült ki: a Tisza-adó nagy támogatója, Bod Péter Ákos pedig levágandó malacokhoz hasonlította a magyarokat. A Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában úgy fogalmazott: „Ha fenik a kést, a malacnak az ólban nem kell megmondani azt, hogy mi jön.” 

A Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalára feltöltött videójában rámutatott: nehéz eldönteni, hogy a három dolog közül melyik a legsúlyosabb: 

  1. a brutális adóemelések terve;
  2. a jelöltek nyilatkozásának letiltása a választásokig – mert először választást kell nyerni, utána majd mindent lehet;
  3. vagy hogy a stratégiájukban a magyarokat levágandó disznókhoz hasonlítják.

Dömötör Csaba szerint a kérdés már csak az, hogy a Tisza Párt mindezt hogyan próbálja majd meg letagadni. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu