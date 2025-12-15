Már csak az a kérdés, a Tiszánál hogyan próbálják majd letagadni a disznóvágásos elszólást + videó

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője is reagált a két tiszás szakértő botrányára. Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Simonovits András nyugdíjszakértő egy interjúban arról beszélt, hogy azok, akiknek magasabb a nyugdíjuk, tovább élnek, és ez sokba kerül, ezért csökkenteni kell a nyugdíjakat.
Ha mindez egy napra nem lenne elég, szintén ma derült ki: a Tisza-adó nagy támogatója, Bod Péter Ákos pedig levágandó malacokhoz hasonlította a magyarokat. A Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában úgy fogalmazott: „Ha fenik a kést, a malacnak az ólban nem kell megmondani azt, hogy mi jön.”
A Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalára feltöltött videójában rámutatott: nehéz eldönteni, hogy a három dolog közül melyik a legsúlyosabb:
- a brutális adóemelések terve;
- a jelöltek nyilatkozásának letiltása a választásokig – mert először választást kell nyerni, utána majd mindent lehet;
- vagy hogy a stratégiájukban a magyarokat levágandó disznókhoz hasonlítják.
Dömötör Csaba szerint a kérdés már csak az, hogy a Tisza Párt mindezt hogyan próbálja majd meg letagadni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!