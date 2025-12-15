Már csak az a kérdés, a Tiszánál hogyan próbálják majd letagadni a disznóvágásos elszólást + videó

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője is reagált a két tiszás szakértő botrányára. Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Simonovits András nyugdíjszakértő egy interjúban arról beszélt, hogy azok, akiknek magasabb a nyugdíjuk, tovább élnek, és ez sokba kerül, ezért csökkenteni kell a nyugdíjakat.

Erős nap ez Magyar Péternek, két szakértője is elszólta magát (Forrás: Mediaworks)

Ha mindez egy napra nem lenne elég, szintén ma derült ki: a Tisza-adó nagy támogatója, Bod Péter Ákos pedig levágandó malacokhoz hasonlította a magyarokat. A Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában úgy fogalmazott: „Ha fenik a kést, a malacnak az ólban nem kell megmondani azt, hogy mi jön.”

A Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalára feltöltött videójában rámutatott: nehéz eldönteni, hogy a három dolog közül melyik a legsúlyosabb:

a brutális adóemelések terve; a jelöltek nyilatkozásának letiltása a választásokig – mert először választást kell nyerni, utána majd mindent lehet; vagy hogy a stratégiájukban a magyarokat levágandó disznókhoz hasonlítják.

Dömötör Csaba szerint a kérdés már csak az, hogy a Tisza Párt mindezt hogyan próbálja majd meg letagadni.