Megdöbbentő részletek derültek ki az ausztráliai terrortámadásról

Krissy Barrett rendőrfőnök hangsúlyozta, hogy nem egy vallás iránt elkötelezett, hanem egy terrorszervezethez kötődő emberek követték el a Bondi Beach-i öldöklést.

A vasárnapi merényletben megsebesült 25 embert továbbra is kórházban kezelik, tízen közülük válságos állapotban vannak. Három fiatalkorú sebesültet egy gyerekkórházban ápolnak. A sebesültek között van Ahmed al-Ahmed is, aki megfékezte és lefegyverezte az egyik merénylőt. A meggyilkolt áldozatok életkora 10 és 87 év között van. A miniszterelnök és több ausztrál állam vezetője bejelentette, hogy szigorítják az ausztrál fegyvertartási szabályokat, ami a legátfogóbb reform lesz ezen a területen a tasmániai Port Arthurban elkövetett tömeggyilkosság óta, amikor egy merénylő 35 embert lőtt agyon.

Borítókép: Emlékmű a terrortámadás áldozatainak (Fotó: AFP)