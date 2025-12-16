Az Iszlám Állam terrorszervezet által ihletett terrortámadás volt a sydney-i tömeggyilkosság, amely során két merénylő 15 zsidó vallású embert lőtt agyon egy hanukaünnepségen – közölte Krissy Barrett ausztrál szövetségi rendőrkapitány.
Megdöbbentő részletek derültek ki az ausztráliai terrortámadásról
Az ausztrál hatóságok szerint Iszlám Állam által inspirált terrortámadás történt Sydney-ben, ahol két elkövető egy hanukaünnepségen 15 zsidó vallású embert gyilkolt meg. A merénylők egy apa és fia voltak, egyiküket a helyszínen lelőtték, másikuk kórházban van. A rendőrség robbanószerkezeteket és az Iszlám Államhoz köthető jelképeket talált a támadók járművében. A terrortámadás után az ausztrál kormány a fegyvertartási szabályok jelentős szigorítását jelentette be.
Az ausztrál hatóságok közlése szerint a két elkövető egy 50 éves apa és 24 éves fia volt.
Az apát a helyszínen agyonlőtték, míg fia megsebesült, és kórházban ápolják. Az ausztrál politikusok és rendőrségi vezetők által tartott keddi sajtóértekezleten első ízben beszéltek hivatalosan is arról az első bizonyítékok alapján, hogy milyen ideológiai megfontolások vezethették a merénylőket. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök elmondta, hogy a merénylők által használt gépkocsiban a hatóságok megtalálták az Ausztrália és több más ország által terrorszervezetnek nyilvánított Iszlám Állam két, házilag készült zászlaját. Találtak a fiatalabb férfi nevén lévő autóban házilag fabrikált robbanószerkezeteket is.
További Külföld híreink
Krissy Barrett rendőrfőnök hangsúlyozta, hogy nem egy vallás iránt elkötelezett, hanem egy terrorszervezethez kötődő emberek követték el a Bondi Beach-i öldöklést.
A vasárnapi merényletben megsebesült 25 embert továbbra is kórházban kezelik, tízen közülük válságos állapotban vannak. Három fiatalkorú sebesültet egy gyerekkórházban ápolnak. A sebesültek között van Ahmed al-Ahmed is, aki megfékezte és lefegyverezte az egyik merénylőt. A meggyilkolt áldozatok életkora 10 és 87 év között van. A miniszterelnök és több ausztrál állam vezetője bejelentette, hogy szigorítják az ausztrál fegyvertartási szabályokat, ami a legátfogóbb reform lesz ezen a területen a tasmániai Port Arthurban elkövetett tömeggyilkosság óta, amikor egy merénylő 35 embert lőtt agyon.
Borítókép: Emlékmű a terrortámadás áldozatainak (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Terror a karácsonyi vásáron: egyetemistát vett őrizetbe a titkosszolgálat
Célja az volt, hogy támogassa az Iszlám Államot.
Kaja Kallas: Ukrajna támogatása pénzbe kerül, de a bukása sokkal többe kerül majd
A főképviselő bejelentette: az EU tovább szigorítja az Oroszország elleni szankciókat.
A nyugati civilizáció közös értékrendre épül
Magyar Külügyi Intézet a transzatlanti együttműködés jövőjének kérdéseit állította fókuszba.
Szentkirályi Alexandra: Brüsszel tervezett lépése nyílt hadüzenettel érne fel
Az EU nyíltan beavatkozna az orosz–ukrán háborúba az orosz devizatartalékok elkobzásával.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Terror a karácsonyi vásáron: egyetemistát vett őrizetbe a titkosszolgálat
Célja az volt, hogy támogassa az Iszlám Államot.
Kaja Kallas: Ukrajna támogatása pénzbe kerül, de a bukása sokkal többe kerül majd
A főképviselő bejelentette: az EU tovább szigorítja az Oroszország elleni szankciókat.
A nyugati civilizáció közös értékrendre épül
Magyar Külügyi Intézet a transzatlanti együttműködés jövőjének kérdéseit állította fókuszba.
Szentkirályi Alexandra: Brüsszel tervezett lépése nyílt hadüzenettel érne fel
Az EU nyíltan beavatkozna az orosz–ukrán háborúba az orosz devizatartalékok elkobzásával.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!