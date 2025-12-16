terrorszervezetiszlám államterrortámadásSydneyAusztrália

Megdöbbentő részletek derültek ki az ausztráliai terrortámadásról

Az ausztrál hatóságok szerint Iszlám Állam által inspirált terrortámadás történt Sydney-ben, ahol két elkövető egy hanukaünnepségen 15 zsidó vallású embert gyilkolt meg. A merénylők egy apa és fia voltak, egyiküket a helyszínen lelőtték, másikuk kórházban van. A rendőrség robbanószerkezeteket és az Iszlám Államhoz köthető jelképeket talált a támadók járművében. A terrortámadás után az ausztrál kormány a fegyvertartási szabályok jelentős szigorítását jelentette be.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 9:48
Emlékmű a terrortámadás áldozatainak
Emlékmű a terrortámadás áldozatainak Fotó: STR Forrás: NurPhoto
Az Iszlám Állam terrorszervezet által ihletett terrortámadás volt a sydney-i tömeggyilkosság, amely során két merénylő 15 zsidó vallású embert lőtt agyon egy hanukaünnepségen  – közölte Krissy Barrett ausztrál szövetségi rendőrkapitány.

Terrortámadás volt a Sydney-ben.
Terrortámadás volt Sydney-ben Fotó: AFP

Az ausztrál hatóságok közlése szerint a két elkövető egy 50 éves apa és 24 éves fia volt. 

Az apát a helyszínen agyonlőtték, míg fia megsebesült, és kórházban ápolják. Az ausztrál politikusok és rendőrségi vezetők által tartott keddi sajtóértekezleten első ízben beszéltek hivatalosan is arról az első bizonyítékok alapján, hogy milyen ideológiai megfontolások vezethették a merénylőket. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök elmondta, hogy a merénylők által használt gépkocsiban a hatóságok megtalálták az Ausztrália és több más ország által terrorszervezetnek nyilvánított Iszlám Állam két, házilag készült zászlaját. Találtak a fiatalabb férfi nevén lévő autóban házilag fabrikált robbanószerkezeteket is.

Krissy Barrett rendőrfőnök hangsúlyozta, hogy nem egy vallás iránt elkötelezett, hanem egy terrorszervezethez kötődő emberek követték el a Bondi Beach-i öldöklést.

A vasárnapi merényletben megsebesült 25 embert továbbra is kórházban kezelik, tízen közülük válságos állapotban vannak. Három fiatalkorú sebesültet egy gyerekkórházban ápolnak. A sebesültek között van Ahmed al-Ahmed is, aki megfékezte és lefegyverezte az egyik merénylőt. A meggyilkolt áldozatok életkora 10 és 87 év között van. A miniszterelnök és több ausztrál állam vezetője bejelentette, hogy szigorítják az ausztrál fegyvertartási szabályokat, ami a legátfogóbb reform lesz ezen a területen a tasmániai Port Arthurban elkövetett tömeggyilkosság óta, amikor egy merénylő 35 embert lőtt agyon.

Borítókép: Emlékmű a terrortámadás áldozatainak (Fotó: AFP)

