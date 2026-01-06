Magyar Péter arcátlan képmutatással égette le magát + videó

„Megengedhetetlen, hogy sok millió forintot keressen egy képviselő, aki be se jár a munkahelyére”, ezt mondta korábban Magyar Péter, amelyre reagálva Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt elnöke sok milliót keres és mégis a legtöbbet hiányzik munkahelyéről az egész Európai Parlamentben.

Bohár Dániel újságíró is erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán. Szerinte Magyar Péter munkakerülésben ő az abszolút első helyezett.

Mint a Magyar Nemzet megírta: Magyar Péter számít a leglustább európai parlamenti képviselőnek. A legutóbbi uniós választási kampányban még azt hazudta, hogy esze ágában sincs Brüsszelbe menni és felvenni az EP-mandátumát. Nos, tényleg nem ment el Brüsszelbe, a Tisza Párt elnöke látványosan kerülte az EP központját, a plenáris és a bizottsági üléseket.

Az Európai Parlament őszi ülésszakának első hónapjában, szeptemberben egyetlen ülésen sem jelent meg, majd a 33. napon látta elérkezettnek az időt, hogy meglátogassa a munkahelyét.

Fotó: Facebook

Azóta is hasonló intenzitással vesz részt az EP munkájában, ha éppen kiutazik Brüsszelbe, akkor is igyekszik minél kevesebbet az ülésteremben tartózkodni. A munkahelyén tett ritka látogatások alkalmával összesen csak 15 felszólalása volt, és ezeket egy híján mind Magyarország és a magyar kormány ellen intézte. A tiszás kollégái sem voltak sokkal aktívabbak, illetve ők is legtöbbször hazánkat és az Orbán-kormányt támadták.

Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő nemrég arra hívta a fel figyelmet, hogy bár Magyar Péter tagja az EP mezőgazdasággal foglalkozó szakbizottságának, mégsem tette be oda a lábát tavaly január óta.