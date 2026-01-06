otthon startmnbmagyar nemzeti bankbiztosdöntés. huszemélyi kölcsön

Rekordot döntött az ingatlanpiac novemberben

Újabb csúcsra, 274 milliárd forintra emelkedett novemberre az új lakáshitel-szerződések összege, ami egyértelműen az Otthon start hitel berobbanásának köszönhető – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A személyi kölcsönök iránt szintén nagyon erős az érdeklődés, a január óra elérhető munkáshitel iránti kereslet viszont eddigi mélypontjára zuhant a tizenegyedik hónapban.

2026. 01. 06. 10:28
Fotó: Vémi Zoltán
Novemberben is brutális mértékű keresletet generált az Otthon start hitel a lakáshitelek piacán: az új szerződések összege elérte a 274 milliárd forintot, ami az októberi, 257,6 milliárdos rekordot is túlszárnyalta – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. 

Otthon start az a hiteltípus, ami összegben és az igénylések darabszámában is rekordot döntött

Az Otthon start dominanciáját jól mutatja, hogy a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint novemberben 222,6 milliárd forintnyi támogatott lakáshitelről kötöttek szerződéseket a pénzügyi szolgáltatók, ami a teljes volumen több mint négyötödét adta. Az első tizenegy hónapban pedig – emlékeztet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője – már bő 688 milliárd forint támogatott lakáshitelt vett fel a lakosság, ami 40 százalékát adta az összes új szerződésnek: 2024. hasonló időszakában még a lakáshitelek valamivel több mint negyedéhez kapcsolódott valamilyen állami támogatás.

Otthon start – rekord, munkáshitel – mélypont

A személyi hiteleknél ezúttal elmaradt a csúcsdöntés, de a novemberben megkötött, 95,7 milliárd forintnyi új szerződés változatlanul erős keresletre utal. A babaváró hitel iránti érdeklődésen viszont úgy tűnik, nem lendít nagyot az új támogatott lakáshitel megjelenése: a gyermekvállalásra készülő házaspárokat célzó konstrukcióból 20,4 milliárd forint értékben értékesítettek a bankok. A tavaly január óta elérhető munkáshitel pedig mélypontra jutott novemberre: itt összesen 8,55 milliárd forintnyi új szerződést mutatott ki az MNB, amire eddig még nem volt példa.

Az Otthon start megjelenése, illetve a személyi kölcsönök iránti erős kereslet nyomán sorban dőlnek az eddigi rekordok a lakossági hitelpiacon. Így például a lakáshiteleknél november végén már 1701,2 milliárd forintnál járt az új szerződések összege, ami amellett, hogy 37,8 százalékos ugrást tükröz a megelőző év azonos időszakához képest, a 2024-es, egész éves teljesítményt is bőven meghaladta. A személyi kölcsönöknél hasonló a helyzet: itt az új szerződések összege már 1031,3 milliárd forintnál járt, ami 36,6 százalékos növekedést jelent éves alapon.

Mindezek nyomán a lakossági hitelállomány is új csúcsokat döntöget: a teljes portfólió 13 százalékkal, 12 438,5 milliárd forintra hízott a november végéig tartó egy év alatt. Ezen belül a lakáshitelek állománya is új csúcsra emelkedett, és 17,4 százalékos, éves növekedés után november végére meghaladta a 6 578 milliárd forintot. A személyihitel-portfólió pedig már az 1800 milliárdos szint felett járt novemberben, ami szintén igen erőteljes, közel 18 százalékos növekedés eredménye.

„A jegybanki adatokból jól látható, hogy az Otthon start hitel megjelenése óriási hatással járt a lakossági hitelek piacán, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy mind az új szerződések összegénél, mind a hitelportfólió méreténél új rekordokat hozzon 2025” – emeli ki Fülöp Norbert Attila.

