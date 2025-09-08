Véres merénylet Magdeburgban – egy szíriai férfi késelt halálra egy nőt a belvárosban

Magdeburg ismét gyászol

A magdeburgi késelés nem előzmény nélküli. Németországban az elmúlt években több olyan támadás történt, amelyeket migrációs hátterű elkövetők hajtottak végre, és amelyek komoly közfelháborodást váltottak ki.

2024. december 20-án egy férfi gépkocsival hajtott a magdeburgi karácsonyi vásárba, öt embert megölt – köztük egy kilencéves gyereket – és több mint kétszáz embert megsebesített. Az elkövető egy ötvenéves szaúd-arábiai orvos, 2006 óta élt Németországban, és migránsként kapott menedékjogot. A német ügyészség végül nem minősítette terrortámadásnak az esetet, az okot személyes frusztrációval magyarázta.