Véres merénylet Magdeburgban – egy szíriai férfi késelt halálra egy nőt a belvárosban

Brutális késelés rázta meg a szász-anhalti Magdeburg városát: a belváros egyik forgalmas sétálóutcáján egy szíriai férfi halálra késelt egy 59 éves nőt. Németországban az elmúlt években számos migráns hátterű támadás történt.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2025. 09. 08. 9:37
A "Polizei" felirat látható egy rendőrautón Fotó: Matthias Balk Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Drámai körülmények között zajlott a magdeburgi brutális támadás: az áldozat először egy irodaépület bejáratához menekült, ám az elkövető követte, és többször megszúrta. A nő belehalt a sérüléseibe – írta a Junge Freiheit.

Magdeburg
A korábbi magdeburgi terrorcselekmény, amelyben többen meghaltak és sokan megsérültek (Fotó:dpa Picture-Alliance/AFP/Heiko Rebsch)

A kiérkező rendőrök és mentők már nem tudták megmenteni a nő életét.

A rendőrség közlése szerint a feltételezett elkövető szíriai származású, és maga is súlyosan megsérült, mivel saját magát is megvágta a bűncselekmény után. Őt a magdeburgi klinikán ápolják. A hatóságok emberölés gyanújával indítottak eljárást ellene. Egyelőre nem tudni, milyen kapcsolat volt a férfi és az áldozat között, vagy mi állhatott a támadás hátterében.

Az eset különösen sokkoló, hiszen a gyilkosság közvetlenül a városi rendőrkapitányság közelében történt. A nyomozás során kutyás rendőrök és rendőrségi helikopter is részt vett a helyszín biztosításában.

Magdeburg ismét gyászol

A magdeburgi késelés nem előzmény nélküli. Németországban az elmúlt években több olyan támadás történt, amelyeket migrációs hátterű elkövetők hajtottak végre, és amelyek komoly közfelháborodást váltottak ki. 

2024. december 20-án egy férfi gépkocsival hajtott a magdeburgi karácsonyi vásárba, öt embert megölt – köztük egy kilencéves gyereket – és több mint kétszáz embert megsebesített. Az elkövető egy ötvenéves szaúd-arábiai orvos, 2006 óta élt Németországban, és migránsként kapott menedékjogot. A német ügyészség végül nem minősítette terrortámadásnak az esetet, az okot személyes frusztrációval magyarázta.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Matthias Balk)
 

Nyári Gábor
idezojelekKásler Miklós

A tudós, aki megválasztotta a sorsát – búcsú Kásler Miklóstól

Nyári Gábor avatarja

A világ szegényebb lett egy olyan személyiséggel, aki életét orvosként, főigazgatóként, miniszterként a nemzet szolgálatába állította.

