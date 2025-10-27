Migráns tinédzser gyilkolt Dublinban

Továbbra is terjed az erőszak Nyugat-Európa utcái. Dublinban egy 17 éves fiatal ukrán menekültet gyilkolt meg egy szintén 17 éves szomáliai migráns – számolt be róla az RTE.

A gyilkosságot egy fiatalkorú szomáliai migráns követte el

Fotó: MONIKA SKOLIMOWSKA / DPA

Az áldozatot, aki múlt vasárnap érkezett Írországba menedékjogért, szerdán délelőtt 11 óra körül késelték meg egy tuslai központban. A vádlottat, akinek a nevét kora miatt nem lehet nyilvánosságra hozni, a dublini kerületi bíróságon állították elő.

A bíróságon jelen volt egy szomáliai tolmács, valamint nagyszámú rendőr is tartózkodott a teremben, köztük többen rohamfelszerelésben.

Mark Quill nyomozó őrmester elmondta, hogy a tinédzser nem válaszolt, amikor egy rendőr tolmács segítségével felolvasta neki a vádakat a clontarfi rendőrőrsön. A migráns védője, Andrew Walsh nem kért óvadékot, ellenben kérte, hogy ügyfele az előzetes letartóztatásban sürgős pszichiátriai és orvosi ellátásban részesüljön.