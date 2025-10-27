Írországbűnözésmigráció

Migráns tinédzser gyilkolt Dublinban

Vadkim Davigyenko múlt vasárnap érkezett Írországba, azonban most az egész közösség gyászolja a tizenhét éves fiatalt. A fiút ugyanis egy szomáliai fiatalkorú migráns meggyilkolta.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 16:19
Fotó: MARCUS BRANDT Forrás: DPA
Továbbra is terjed az erőszak Nyugat-Európa utcái. Dublinban egy 17 éves fiatal ukrán menekültet gyilkolt meg egy szintén 17 éves szomáliai migráns – számolt be róla az RTE

A gyilkosságot egy fiatalkorú szomáliai migráns követte el
Fotó: MONIKA SKOLIMOWSKA / DPA

Az áldozatot, aki múlt vasárnap érkezett Írországba menedékjogért, szerdán délelőtt 11 óra körül késelték meg egy tuslai központban. A vádlottat, akinek a nevét kora miatt nem lehet nyilvánosságra hozni, a dublini kerületi bíróságon állították elő.

A bíróságon jelen volt egy szomáliai tolmács, valamint nagyszámú rendőr is tartózkodott a teremben, köztük többen rohamfelszerelésben.

Mark Quill nyomozó őrmester elmondta, hogy a tinédzser nem válaszolt, amikor egy rendőr tolmács segítségével felolvasta neki a vádakat a clontarfi rendőrőrsön. A migráns védője, Andrew Walsh nem kért óvadékot, ellenben kérte, hogy ügyfele az előzetes letartóztatásban sürgős pszichiátriai és orvosi ellátásban részesüljön.

A tárgyalás a tervek szerint jövő hét szombaton folytatódik majd. 

Egyre több a bűnöző migráns 

Az ukrán menekült tragikus esete nem példa nélküli. Nyugat-Európában egyre nagyobb problémát jelent a migránsok által elkövetett erőszakos bűncselekmények számának az emelkedése. A problémát pedig nehéz lenne elrejteni, hiszen már a statisztikák is igazolják.

A brit Konzervatív Párt adatelemzése alapján az illegálisan, csónakkal érkező migránsok 24-szer nagyobb valószínűséggel kerülnek börtönbe az Egyesült Királyságban, mint a brit állampolgárok. 

Idén februárban 28 ember sérült meg Münchenben, amikor egy 24 éves afgán a tömegbe hajtott az utcán. A rendőrség közölte, hogy a gyanúsított egy menedékkérő. Bajorország miniszterelnöke akkor úgy fogalmazott, hogy az eset egy gyanús támadásnak tűnik. A migránst egyébként lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt már ismerte a rendőrség. 

Jól láthatóan tehát az elhibázott európai migrációs politika meghozta az eredményét, hiszen az egész kontinensen nő a bűncselekmények száma, ezzel párhuzamosan pedig többek között az antiszemitizmus is. 

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelekPintér Béla

A lényeg már elmondva

Bayer Zsolt avatarja

Te, Pintér Béla egy gátlástalan, aljas, beteg gazember vagy.

