Botránybíróra bízta a portugál–magyar vb-selejtezőt az UEFA, több nagy balhéja volt

Könnyen megeshet, hogy a portugál válogatott már kedden lezárja a csoportgyőzelem, s egyúttal a vb-kijutás kérdését Marco Rossi csapatának csoportjában. Cristiano Ronaldo és társai háromból három győzelmet számlálnak eddig a kvalifikációban, és ha a papírforma szerint Lisszabonban újra legyőzik a magyar válogatottat, akkor jó eséllyel behozhatatlan előnyre tehetnek szert az élen két fordulóval a zárás előtt. Emiatt is nagy jelentősége lehet annak, hogy ki lesz a portugál–magyar vb-selejtező játékvezetője. A szerb Szrdjan Jovanovics személyében az UEFA botránybírót küld a meccsre.

Mats Hummels tavaly nagyon kiakadt a szerb bíróra, aki a portugál–magyar vb-selejtezőt vezeti majd. Fotó: MAX ELLERBRAKE/ firo Sportphoto

A 39 éves szerb játékvezető tíz éve a nemzetközi keret tagja, és az európai bírók között az úgynevezett elitkeretben található. Érdemes azonban megemlíteni, hogy 2023 márciusában egy Olaszország–Anglia Eb-selejtezőn (1-2) több nagy hibát is elkövetett, ami megtörte a karrierjét. Azóta a Bajnokok Ligájában is alig kapott feladatot, legutóbb tavaly februárban fújt BL-meccsen, és abban sem volt sok köszönet.

Mats Hummels a szerb bíró BL-ben hozott ítéletéről: Röhejes…

Jovanovics vezette 2024. február 20-án a PSV Eindhoven–Dortmund (1-1) BL-nyolcaddöntő első meccsét, amelyen a holland csapat egy sokak által megkérdőjelezett tizenegyesből egyenlített ki. Az esetnél a szerb bíró szerint a becsúszó Mats Hummels szabálytalan volt, ám a Dortmund 2014-ben világbajnok német védője nagyon nem értett egyet az ítélettel.

„Az eredmény rendben van, a tizenegyes egy rossz vicc” – írta ki Hummels az Instagram-oldalára, de az X-en ennél tovább is ment.

„A Twitter erre vár, a Twitter megkapja. Röhejes, hogy milyen büntetőt ítéltek ellenünk. Megint! Nem hiszem el, hogy a VAR-ral ilyen ítéletek születhetnek” – fakadt ki a német védő Jovanovics ellen.

Nem Hummels volt az egyetlen, akit kiakasztott Jovanovics. Szerbiában igazi botránybírónak számít, akiről a legsikeresebb helyi klub, a Crvena zvzeda leiratkozott. Minden klub kérvényezheti, hogy bizonyos játékvezetők ne vezessenek neki meccset, és a szerb bíró 17 hónapig nem fújhatott a Crvena zvezdának a klub tiltakozása miatt, amely médiaháborút is folytatott ellene az ítéletei miatt.