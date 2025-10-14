Rendkívüli

Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik

Varga Barnabásvb-selejtezőPortugáliaSzalai ÁdámMarco RossiSallai Roland

A portugálok bedőltek Marco Rossi cselének? A helyi lapok tudomást sem vesznek Sallairól és Vargáról

Marco Rossi a hétfői sajtótájékoztatón sejtelmesen azt mondta, hogy győztes csapaton ne változtass elvet is lehet követni a portugálok elleni kezdőcsapatot illetően. Persze meglepődnénk, ha a szövetségi kapitány az eltiltásból visszatérő Sallai Rolandot és Varga Barnabást nem nevezné a kezdőtizenegybe. A portugál újságok azonban mintha bedőltek volna az olasz-magyar szakember szavainak, sok lap Lukács Dániel kezdését jelzi előre. A portugál–magyar vb-selejtező kedden 20.45-kor kezdődik.

Perlai Bálint
2025. 10. 14. 11:35
Marco Rossi átverte a portugálokat? A helyi sajtó cikkei alapján igen
Marco Rossi átverte a portugálokat? A helyi sajtó cikkei alapján igen Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedd este 20.45-kor rendezik a portugál–magyar vb-selejtezőt Lisszabonban. Az eddig hibátlan hazaiak a Sporting stadionjában már a vb-kijutást is ünnepelhetik, míg a mieinknél az örmények elleni győzelem után, illetve Sallai Roland és Varga Barnabás visszatérésével Marco Rossi a legerősebb kezdőt küldheti pályára. A meccsnap reggelén kiderült, az olasz-magyar szövetségi kapitány a paksi Tóth Barnát és a Törökországban légióskodó Balogh Botondot hagyta ki a meccskeretből.

Tóth Barna (k) la portugál–magyar vb-selejtezőn sem kap lehetőséget
Tóth Barna (k) a portugál–magyar vb-selejtezőn sem kap lehetőséget (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Portugál–magyar: a paksi támadót tartották sokan a legesélyesebbnek, végül egy percet sem kap

Tóth Barna neve azért is lehet meglepő, mert az októberi kerethirdetés után sokan őt várták a kezdőbe Örményország ellen Varga hiányában. Ugyanakkor azt a mi elemző cikkünkben is kihangsúlyoztuk, hogy a 198 centis támadó nincsen jó formában, a szeptemberi válogatott szünet óta három NB I-es mérkőzésen nulla gól volt a mérlege. Szombaton aztán Tóth nem is kapott lehetőséget Marco Rossitól – sőt a meccs utáni sajtótájékoztatón utalt arra is, igazából nála Tóth nem is volt valós alternatíva. A szövetségi kapitány a felcsúti Lukács Dánielt nevezte a kezdőbe, míg őt a fradista Gruber Zsombor váltotta.

Rossitól ez remek húzás volt, hiszen Lukács és Gruber góljaival nyert a válogatott 2-0-ra, ezzel nagy lépést tett a csoport második helyének megszerzéséért, ami pótselejtezőt érne tavasszal.

Balogh Botond szeptemberben nem kapott meghívót, miután akkor váltott klubot. Balogh pocsékul jött ki a Parmában történt edzőváltásból. Az Interhez távozó Cristian Chivut az Arsenal stábtagja, a mindössze 30 éves Carlos Cuesta váltotta. A spanyol szakember olyannyira nem számolt a a 23 éves védővel, hogy még a felkészülési mérkőzéseken sem kapott lehetőséget. Balogh így távozni szeretett volna, ami szeptember elején sikerült, a török bajnokság újonca, a Kocaelispor lett a befutó. Balogh itt már stabil kezdő, ugyanakkor Rossi bizalma úgy néz ki, töretlen a Szalai Attila, Willi Orbán páros felé.

Szalai Ádám a magyarok kezdőjében? A portugálok őrült dolgokról írnak

Meccsnap van, tehát adja magát a kérdés: Marco Rossi milyen kezdőtizenegyet nevez a portugálok ellen? Először is nézzük meg, hogy szombaton kik kaptak lehetőséget az első perctől. Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai D. – Lukács D.

Rossi a hétfői sajtótájékoztatón mosolyogva azt felelte a kezdőt illető kérdésre, hogy győztes csapaton ne változtass. Majd hozzátette, azért benne van, hogy új emberek is bekerülnek. Ezt utána egyébként még egyszer tisztáznia kellett egy portugál újságírónak, aki nem értette a viccet.

Nos, kedd reggel a portugál lapok is úgy gondolták, Marco Rossi nem fog a kezdőcsapaton változtatni Cristiano Ronaldóék ellen. 

  • A zero.zero.pt szerint Rossi nulla cserével, Lukács Dániellel fog rohamozni a magyar válogatott. A portál nem is vette figyelembe Varga formáját, sőt a magyar válogatottról egy szót sem írt a cikkbe, csak a várt kezdőt biggyesztette oda.
Marco Rossi ugyanazt a kezdőt küldi pályára a portugálok ellen, mint az örmények ellen? (F)orrás: zerozero.pt
  • Gondolhatnánk, hogy ennél érdekesebb írás nincsen, de tévednénk. Az observador.pt ugyanazt a kezdőt jósolta a magyaroknak, csak annyi bökkenővel, hogy Szalai Attila helyett, a korábbi 86-szoros válogatott támadó, jelenleg Marco Rossi stábjában pályaedző Szalai Ádámot írták a védelem közepére...
  • A napilapokban is hasonlót fedeztünk fel Lisszabon utcáin. Egészen hihetetlen, de a sportújságok mintha elfelejtették volna Sallait és Vargát.

Komolyra fordítva: Sallai és Varga kik helyett kerülhet a kezdőbe?

Magyar szemmel nézve Sallai Roland és Varga Barnabás kezdetését szinte alapvetésnek lehet venni. Lukács mellett Tóth Alex kerülhet így ki a kezdőből, főleg, hogy Tóth az örmények ellen sem villogott, Rossi a 63. percben le is cserélte őt – mindennek erőnléti okai is lehettek. A két védekező középpályás – Schäfer András és Callum Styles – újbóli kezdése nem lenne meglepetés, ugyanakkor Rossi az örmény meccs után kihangsúlyozta, hogy többeket fáradtság miatt hozott le, így akár Ötvös Bencét is a kezdőbe nevezheti a mester. A védelemben és a kapusposzton meglepő lenne a változtatás, főleg, ha Szalai Ádám kezdene...

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.