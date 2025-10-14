A portugálok bedőltek Marco Rossi cselének? A helyi lapok tudomást sem vesznek Sallairól és Vargáról

Kedd este 20.45-kor rendezik a portugál–magyar vb-selejtezőt Lisszabonban. Az eddig hibátlan hazaiak a Sporting stadionjában már a vb-kijutást is ünnepelhetik, míg a mieinknél az örmények elleni győzelem után, illetve Sallai Roland és Varga Barnabás visszatérésével Marco Rossi a legerősebb kezdőt küldheti pályára. A meccsnap reggelén kiderült, az olasz-magyar szövetségi kapitány a paksi Tóth Barnát és a Törökországban légióskodó Balogh Botondot hagyta ki a meccskeretből.

Tóth Barna (k) a portugál–magyar vb-selejtezőn sem kap lehetőséget (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Portugál–magyar: a paksi támadót tartották sokan a legesélyesebbnek, végül egy percet sem kap

Tóth Barna neve azért is lehet meglepő, mert az októberi kerethirdetés után sokan őt várták a kezdőbe Örményország ellen Varga hiányában. Ugyanakkor azt a mi elemző cikkünkben is kihangsúlyoztuk, hogy a 198 centis támadó nincsen jó formában, a szeptemberi válogatott szünet óta három NB I-es mérkőzésen nulla gól volt a mérlege. Szombaton aztán Tóth nem is kapott lehetőséget Marco Rossitól – sőt a meccs utáni sajtótájékoztatón utalt arra is, igazából nála Tóth nem is volt valós alternatíva. A szövetségi kapitány a felcsúti Lukács Dánielt nevezte a kezdőbe, míg őt a fradista Gruber Zsombor váltotta.

Rossitól ez remek húzás volt, hiszen Lukács és Gruber góljaival nyert a válogatott 2-0-ra, ezzel nagy lépést tett a csoport második helyének megszerzéséért, ami pótselejtezőt érne tavasszal.

Balogh Botond szeptemberben nem kapott meghívót, miután akkor váltott klubot. Balogh pocsékul jött ki a Parmában történt edzőváltásból. Az Interhez távozó Cristian Chivut az Arsenal stábtagja, a mindössze 30 éves Carlos Cuesta váltotta. A spanyol szakember olyannyira nem számolt a a 23 éves védővel, hogy még a felkészülési mérkőzéseken sem kapott lehetőséget. Balogh így távozni szeretett volna, ami szeptember elején sikerült, a török bajnokság újonca, a Kocaelispor lett a befutó. Balogh itt már stabil kezdő, ugyanakkor Rossi bizalma úgy néz ki, töretlen a Szalai Attila, Willi Orbán páros felé.

Szalai Ádám a magyarok kezdőjében? A portugálok őrült dolgokról írnak

Meccsnap van, tehát adja magát a kérdés: Marco Rossi milyen kezdőtizenegyet nevez a portugálok ellen? Először is nézzük meg, hogy szombaton kik kaptak lehetőséget az első perctől. Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai D. – Lukács D.

Rossi a hétfői sajtótájékoztatón mosolyogva azt felelte a kezdőt illető kérdésre, hogy győztes csapaton ne változtass. Majd hozzátette, azért benne van, hogy új emberek is bekerülnek. Ezt utána egyébként még egyszer tisztáznia kellett egy portugál újságírónak, aki nem értette a viccet.

Nos, kedd reggel a portugál lapok is úgy gondolták, Marco Rossi nem fog a kezdőcsapaton változtatni Cristiano Ronaldóék ellen.