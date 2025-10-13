Marco Rossi megint odaszólt a szurkolóknak és az újságíróknak a portugál meccs előtt

Csak bő egy óra késéssel indult el a magyar labdarúgó-válogatott hétfőn Lisszabonba, így pedig Marco Rossi sajtótájékoztatója is később kezdődött a meccs helyszínén, a José Alvalade Stadionban. A hétvégén mindkét csapat győzelemmel hangolt a keddi portugál–magyarra. A továbbra is hibátlan portugáloknak utazniuk sem kellett, miután Írországot gyűrték le 1-0-ra hazai pályán – szeptemberben kétszer is idegenben játszottak. A portugálok egy esetleges győzelemmel és örmény pontvesztéssel már kvalifikálnák magukat a világbajnokságra, így nem bízhatunk abban, hogy Roberto Martínez tartalékos csapatot küld a pályára a mieink ellen. Apropó, Martínez, a szövetségi kapitány a portugál sajtótájékoztatón dicsérően beszélt a magyar válogatottról.

Marco Rossi szövetségi kapitány hétfőn már Lisszabonban tartott sajtótájékoztatót a portugál–magyar vb-selejtező előtt Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Rossinak az mindenképpen megnyugtató lehet a holnapi meccs előtt, hogy Varga Barnabás és Sallai Roland letöltötte az eltiltását, így a legerősebb támadó sort küldheti pályára Lisszabonban. noha a válogatott esélyei ezzel nőttek, a pontszerzés így is bravúrszámba menne.

Portugál–magyar: Marco Rossi ezt várja el a játékosaitól

Jó hangulatban telt a stadionbejárás, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik viccelődve lépett a pályára. A lelátón pedig már portugál zászlók voltak elhelyezve, ezzel készülve a holnapi koreográfiára.

– Bátorságot várok el a játékosaimtól, hiszen 50 ezer néző előtt fogunk játszani – kezdte Rossi a meccset megelőző sajtótájékoztatót. – Ezt már mindannyian megtapasztaltuk, hogy milyen, de most mi leszünk vendégségben. A legrosszabb a futballban, ijedten pályára lépni. Karakteres játékot várok el, követnünk kell a taktikai utasításokat az elejétől a végéig. Tisztába kell lennünk, hogy Portugáliával játszunk, teljesen más szinten vannak, mint mi. Számomra a portugálok az első négy-öt legjobb válogatottban benne vannak. Dominánsan fognak játszani ellenünk is, akár több mint 60 százalékban fogják birtokolni a labdát. Nekünk a saját játékunkra kell koncentrálnunk, akkor talán meglehet az egy pont, de ezt csak remélni tudjuk. Viszont szerencse is kell, hiszen anélkül lehetetlen ezt az eredményt elérni.