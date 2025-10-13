  • Magyar Nemzet
Marco Rossivb-selejtezőPortugáliamagyar válogatott

Marco Rossi megint odaszólt a szurkolóknak és az újságíróknak a portugál meccs előtt

Marco Rossi a portugálok elleni világbajnoki selejtező előtti sajtótájékoztatón elmondta, bátor játékot vár el a csapatától, és reméli, hogy a közel 52 ezer – jobbára portugál – szurkoló a válogatottra jó hatással lesz. Ugyanakkor továbbra is azt mantrázta, hogy az elmúlt egy évben nincs szerencsénk, de ezt a szurkolók és az újságírók nem veszik figyelembe. A portugál–magyar mérkőzés magyar idő szerint kedden 20.45-kor kezdődik.

Perlai Bálint
2025. 10. 13. 20:45
Marco Rossi és Loic Nego volt jelen a magyar válogatott sajtótájékoztatóján
Forrás: Magyar Nemzet
Csak bő egy óra késéssel indult el a magyar labdarúgó-válogatott hétfőn Lisszabonba, így pedig Marco Rossi sajtótájékoztatója is később kezdődött a meccs helyszínén, a José Alvalade Stadionban. A hétvégén mindkét csapat győzelemmel hangolt a keddi portugál–magyarra. A továbbra is hibátlan portugáloknak utazniuk sem kellett, miután Írországot gyűrték le 1-0-ra hazai pályán – szeptemberben kétszer is idegenben játszottak. A portugálok egy esetleges győzelemmel és örmény pontvesztéssel már kvalifikálnák magukat a világbajnokságra, így nem bízhatunk abban, hogy Roberto Martínez tartalékos csapatot küld a pályára a mieink ellen. Apropó, Martínez, a szövetségi kapitány a portugál sajtótájékoztatón dicsérően beszélt a magyar válogatottról.

Marco Rossi szövetségi kapitány hétfőn már Lisszabonban tartott sajtótájékoztatót a portugál–magyar vb-selejtező előtt
Marco Rossi szövetségi kapitány hétfőn már Lisszabonban tartott sajtótájékoztatót a portugál–magyar vb-selejtező előtt Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Rossinak az mindenképpen megnyugtató lehet a holnapi meccs előtt, hogy Varga Barnabás és Sallai Roland letöltötte az eltiltását, így a legerősebb támadó sort küldheti pályára Lisszabonban. noha a válogatott esélyei ezzel nőttek, a pontszerzés így is bravúrszámba menne.

Portugál–magyar: Marco Rossi ezt várja el a játékosaitól

Jó hangulatban telt a stadionbejárás, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik viccelődve lépett a pályára. A lelátón pedig már portugál zászlók voltak elhelyezve, ezzel készülve a holnapi koreográfiára.

– Bátorságot várok el a játékosaimtól, hiszen 50 ezer néző előtt fogunk játszani – kezdte Rossi a meccset megelőző sajtótájékoztatót. – Ezt már mindannyian megtapasztaltuk, hogy milyen, de most mi leszünk vendégségben. A legrosszabb a futballban, ijedten pályára lépni. Karakteres játékot várok el, követnünk kell a taktikai utasításokat az elejétől a végéig. Tisztába kell lennünk, hogy Portugáliával játszunk, teljesen más szinten vannak, mint mi. Számomra a portugálok az első négy-öt legjobb válogatottban benne vannak. Dominánsan fognak játszani ellenünk is, akár több mint 60 százalékban fogják birtokolni a labdát. Nekünk a saját játékunkra kell koncentrálnunk, akkor talán meglehet az egy pont, de ezt csak remélni tudjuk. Viszont szerencse is kell, hiszen anélkül lehetetlen ezt az eredményt elérni.

Már megint a szerencse, a szurkolók is kaptak kritikát

Rossit ezután arról kérdezték, mennyire reális, hogy egyelőre négy pontja van a válogatottnak. Ugyanakkor nemcsak a kérdésre adott választ, hanem ismét a szerencséről beszélt.

– Amikor egy éven keresztül veretlenek voltunk, amikor a németeket és az angolokat is legyőztük, akkor azt mondták a szurkolók és az újságírók, hogy jól játszottunk, de szerencsénk is volt. 

Viszont az Európa-bajnokság óta nincs szerencsénk, és itt nemcsak a pályán nyújtott teljesítményre gondolok, hanem a játékvezetők döntésére, amit nem tudunk kontrollálni. De a szurkolókat és az újságírókat ez most nem érdekli

Lukács Dániel a kezdőben ragadna? Rossi viccesre vette

Az olaszt arról faggatták, Gruber Zsombor és Lukács Dániel a góljaik után holnap is lehetőséget fognak-e kapni. 

Olaszországban van egy mondásunk: győztes csapaton ne változtass! Lehet ez lesz holnap, ki tudja...

– mondta sejtelmesen Rossi, majd a portugál újságíró kérdésére tisztázta: Sallai és Varga minden bizonnyal nem a padot fogja koptatni. A szövetségi kapitány kiemelte, hogy kedden jó és bátor játékot szeretnének telt ház előtt mutatni.

Hétfőn megnéztük a holnapi meccs helyszínét:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

