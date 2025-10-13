  • Magyar Nemzet
magyar labdarúgó–válogatottvb-selejtezőMarco RossiNagy Zsolt

Lesújtó hírt kapott Marco Rossi a portugálok elleni vb-selejtező előtt

El sem utazott Lisszabonba Nagy Zsolt a magyar labdarúgó-válogatottal, amely kedden Portugália vendégeként játszik világbajnoki selejtezőt. Marco Rossi szövetségi kapitány fontos futballistáját betegség döntötte le a lábáról, így nem ért véget a válogatottat sújtó balszerencse.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 10:51
Marco Rossi szövetségi kapitány újabb játékosát vesztette el a portugálok elleni vb-selejtező előtt Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hétfő délelőtt az X-en jelentette be, hogy Nagy Zsolt lázas betegség miatt kihagyja a válogatott Portugália elleni, idegenbeli vb-selejtezőjét kedden. A tájékoztatás szerint Marco Rossi játékosa el sem utazott a csapattal Lisszabonba.

Nagy Zsolt betegség miatt kimarad Marco Rossi válogatottjából a portugálok elleni vb-selejtezőn
Nagy Zsolt betegség miatt kimarad Marco Rossi válogatottjából a portugálok elleni vb-selejtezőn. Fotó: Illyés Tibor / MTI 

A Puskás Akadémia bal oldali szélsője fontos tagja Marco Rossi keretének, a 34-szeres válogatott játékos a nemzeti csapat legutóbbi öt meccsének mindegyikén pályára lépett, legutóbb szombaton az örmények elleni 2-0-s győzelem alkalmával is Puskás Arénában. Nagy Zsolt nemcsak a Liverpoolban futballozó Kerkez Milos alternatívája, hanem a taktikai variációs lehetőségeket színesítve egyszerre is tudnának szerepelni. 

A portugál–magyar vb-selejtezőn folytatódik Marco Rossi átka

A szövetségi kapitány Portugáliában újra nem tudja a legjobb csapatát pályára küldeni. Sallai Roland és Varga Barnabás eltiltása ugyan lejár, így ők visszatérhetnek, de a kezdő kapus Dibusz Dénes sérülése után most Nagy Zsolt is hiányozni fog.

A szeptemberi vb-selejtezőkön Schäfer András volt a nagy hiányzó sérülés miatt, így most folytatódik Rossi átka a sorozatban – mindig van fontos hiányzó.

Az örmények elleni vb-selejtező összefoglalója:

 

