Lesújtó hírt kapott Marco Rossi a portugálok elleni vb-selejtező előtt

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hétfő délelőtt az X-en jelentette be, hogy Nagy Zsolt lázas betegség miatt kihagyja a válogatott Portugália elleni, idegenbeli vb-selejtezőjét kedden. A tájékoztatás szerint Marco Rossi játékosa el sem utazott a csapattal Lisszabonba.

Nagy Zsolt betegség miatt kimarad Marco Rossi válogatottjából a portugálok elleni vb-selejtezőn. Fotó: Illyés Tibor / MTI

A Puskás Akadémia bal oldali szélsője fontos tagja Marco Rossi keretének, a 34-szeres válogatott játékos a nemzeti csapat legutóbbi öt meccsének mindegyikén pályára lépett, legutóbb szombaton az örmények elleni 2-0-s győzelem alkalmával is Puskás Arénában. Nagy Zsolt nemcsak a Liverpoolban futballozó Kerkez Milos alternatívája, hanem a taktikai variációs lehetőségeket színesítve egyszerre is tudnának szerepelni.

A portugál–magyar vb-selejtezőn folytatódik Marco Rossi átka

A szövetségi kapitány Portugáliában újra nem tudja a legjobb csapatát pályára küldeni. Sallai Roland és Varga Barnabás eltiltása ugyan lejár, így ők visszatérhetnek, de a kezdő kapus Dibusz Dénes sérülése után most Nagy Zsolt is hiányozni fog.

A szeptemberi vb-selejtezőkön Schäfer András volt a nagy hiányzó sérülés miatt, így most folytatódik Rossi átka a sorozatban – mindig van fontos hiányzó.

