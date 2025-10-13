Nagy nehézségekbe ütközött Marco Rossi csapata a portugáliai utazás során

A magyar labdarúgó-válogatott kedd este Portugália otthonában játszik a vb-selejtező negyedik fordulójában. Az eddig hibátlan portugálok akár már a vb-re is kvalifikálhatják magukat a lisszaboni meccsen, míg a mieink pontszerzése a bravúrkategória lenne. A portugál–magyar előtt azonban a mieink programja változott.

A válogatott gépe később indult a portugál–magyar előtt Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Portugál–magyar: máris csúszott a mieink programja

Marco Rossi együttese hétfőn reggel még Telkiben edzett, majd csak utána szálltak a játékosok gépre.

Ugyanakkor a gép csak egy órával később szállt fel, így a sajtóesemények csúznak Lisszabonban.

Eredetileg magyar idő szerint 19 órakor került volna sor a szövetségi kapitány sajtótájékoztatójára, de a késés miatt erre csak később kerül sor.

Mindeközben a portugálok nyugodtan készülnek a nyárias időben, Lisszabonban hétfőn 25-26 fok volt, ugyanakkor a város egyelőre nem ég futball-lázban. Olyannyira nem, hogy a keddi meccs helyszíne még tele van szeméttel a szombati, írek elleni vb-selejtezőről. Roberto Martínez, a portugálok szövetségi kapitánya dicsérően beszélt a magyar csapatról a meccset megelőző sajtótájékoztatón, Rossi mindezekre később reagál.