Nagy nehézségekbe ütközött Marco Rossi csapata a portugáliai utazás során

A magyar válogatott csak egy órával később tudott elindulni Budapestről Lisszabonba. A mieink sajtóprogramja így csúszik a portugál fővárosban. A portugál–magyar vb-selejtező kedden este, magyar idő szerint 20.45-kor kezdődik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 18:16
Szoboszlai Dominikék csak később érkeznek meg Lisszabonba
Szoboszlai Dominikék csak később érkeznek meg Lisszabonba Fotó: Mirkó István
A magyar labdarúgó-válogatott kedd este Portugália otthonában játszik a vb-selejtező negyedik fordulójában. Az eddig hibátlan portugálok akár már a vb-re is kvalifikálhatják magukat a lisszaboni meccsen, míg a mieink pontszerzése a bravúrkategória lenne. A portugál–magyar előtt azonban a mieink programja változott.

A válogatott gépe később indult a portugál–magyar előtt
A válogatott gépe később indult a portugál–magyar előtt  Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Portugál–magyar: máris csúszott a mieink programja

Marco Rossi együttese hétfőn reggel még Telkiben edzett, majd csak utána szálltak a játékosok gépre.

Ugyanakkor a gép csak egy órával később szállt fel, így a sajtóesemények csúznak Lisszabonban.

Eredetileg magyar idő szerint 19 órakor került volna sor a szövetségi kapitány sajtótájékoztatójára, de a késés miatt erre csak később kerül sor. 

Mindeközben a portugálok nyugodtan készülnek a nyárias időben, Lisszabonban hétfőn 25-26 fok volt, ugyanakkor a város egyelőre nem ég futball-lázban. Olyannyira nem, hogy a keddi meccs helyszíne még tele van szeméttel a szombati, írek elleni vb-selejtezőről. Roberto Martínez, a portugálok szövetségi kapitánya dicsérően beszélt a magyar csapatról a meccset megelőző sajtótájékoztatón, Rossi mindezekre később reagál.

