A portugálok kapitánya külön beszélt Szoboszlairól, Rossit klubedzőkhöz hasonlította

A portugál válogatott szeptemberben két idegenbeli mérkőzéssel kezdte a vb-selejtezőket, így októberben nem kell utaznia. Miután szombaton egy ráadásban szerzett góllal 1-0-ra felülmúlta Írországot , továbbra is százszázalékos, kedden pedig Marco Rossi együttese lesz az ellenfél – ismét a lisszaboni José Alvalade Stadionban. Egy hónapja 3-2-re győzött Budapesten a Nemzetek Ligája címvédője, amely a Portugália–Magyarország találkozón aratott esetleges sikerrel akár be is biztosíthatja a világbajnoki részvételét. A nemzeti csapat oeirasi központjában (Cidade do Futebol) megtartott hétfői sajtótájékoztatón Roberto Martínez szövetségi kapitány is beszélt a várakozásairól.

Roberto Martínez mellett hazai részről Vitinha beszélt a Portugália–Magyarország vb-selejtező előtt (Fotó: Ritzau Scanpix/Nils Meilvang)

Portugália–Magyarország: Roberto Martínez ezt várja a vb-selejtezőtől

– Nyugodt, energikus és jó csapatunk van, ráadásul saját szurkolóink előtt játszunk, így hiába nagy a tét, hiszem, hogy már kedden kijuthatunk a világbajnokságra.

Az írek ellen a labda nélküli játékunk nagyszerű volt, a helyzetek kihasználása már kevésbé, de a lényeg a három pont megszerzése volt.

Az elmúlt góljaink jó részét Szaúd-Arábiában légióskodó játékosok szerezték, de én ennek nem tulajdonítok nagy jelentőséget: sokoldalú futballistáink vannak, bárki képes betalálni – mondta a 2023 januárjában kinevezett és a kezdőcsapatban néhány változást tervező spanyol szakember, akinek jövőre jár le a szerződése.

Martínez hozzátette, a jól kontrázó magyarok ellen ugyan három gólt is szereztek, de egyik sem született meg könnyedén – a negatív kritikákkal ugyanakkor nem igazán foglalkozik.

Hasonló mérkőzésre számít kedden is, hiszen az általa megdicsért Marco Rossi irányítása alatt már a 80. találkozója következik a magyar válogatottnak, így már-már klubcsapati szinten összeszokottnak mondhatóak a vendégek.

A hazaiak kapitánya külön kiemelte Szoboszlai Dominik klasszisát, elsősorban a technikai képességére és a pontrúgásaira gondolva, amelyekre mindenképpen figyelniük kell a portugáloknak.

Martínez már kedden kijutna a vb-re (Fotó: Wiszt Péter)

Vitinha is dicsérően beszélt a magyar válogatottról

A portugál sajtóeseményen a játékosokat a Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-győztes középpályása, Vitinha képviselte. – Az írek ellen dinamikusabbnak kellett volna lennünk. Figyelmeztető jelnek jó volt, de szerencsére már tudjuk, hogy min kell változtatnunk.

Magyarország is remekül védekezett és kontrázott ellenünk, erre mindenképpen figyelnünk kell kedden. A három csoportellenfél közül talán őket tartom a legveszélyesebbnek az első mérkőzések után

– nyilatkozta a PSG 25 éves futballistája, aki nem sokkal a sajtótájékoztatót követően csapattársaival együtt a mérkőzés előtti utolsó edzésen vett részt.