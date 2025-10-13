Ronaldo és Gyökeres: csak az egyikük nyert, mégis ki nem állhatják Lisszabonban

A lisszaboni José Alvalade Stadionban korábban még sosem lépett pályára a magyar válogatott , amely az eddigi tizenöt, Portugália elleni mérkőzéséből egyet sem nyert meg. A Sporting csapatának otthonát a klubot 1906-ban alapító személyről nevezték el, a 2003-as átadás után két éven belül Európa-bajnoki találkozókat és hazai vereséggel zárult UEFA-kupa-döntőt is rendeztek itt. Az aréna nyitómérkőzésén a Sporting a Manchester Unitedet fogadta, és a 3-1-es siker során az akkor 18 éves Cristiano Ronaldo annyira jól játszott, hogy hat nappal később szerződtette is őt az angol együttes.

A Sporting otthonaként is szolgáló José Alvalade Stadionnál Cristiano Ronaldo fényképe is felbukkant, a környéken viszont másfél nappal a Portugália–Írország vb-selejtező után is rengeteg a szemét (Fotó: Wiszt Péter)

Cristiano Ronaldo és Gyökeres Viktor ellentétes oldalon a Sporting-szurkolók szemében

Az azóta ötszörös aranylabdás futballista később a Vörös Ördögök színeiben gólt is szerzett ebben a stadionban, a portugál válogatottal pedig itt már 12 alkalommal volt eredményes – nem véletlen, hogy a Sporting akadémiáját és a mintegy ötvenezer férőhelyes stadion hetes számú kapuját is róla nevezték el. Annak ellenére is, hogy fontos trófeákat nem nyert a csapattal, és a fő gólfelelős sem ő volt.

Hétfőn még csak elvétve voltak emberek a repülőtér és az edzőközpont közelében fekvő stadion környékén, ellenben a szombat estéről maradt szemetet még nem sikerült eltakarítani a bejáratok közeléből – a sirályok és a galambok nagy örömére.

Az aréna mellett egy Sporting-mezes szurkolóval így is találkoztunk. Ő izgatottan várja a keddi vb-selejtezőt, amikor azonban szerettük volna megkérdezni őt az elmúlt két idényben 97 gólt szerző, majd a klubtól viharos körülmények között távozó és az Arsenalba igazoló Gyökeres Viktorról, a gyűlöletét fejezte ki a magyar származású svéd támadóval kapcsolatban.

Elmondása szerint Gyökeres hiába volt közönségkedvenc, termelte megállíthatatlanul a gólokat, és vezette két bajnoki címre a Sportingot, az Angliába menekülése miatt a lisszaboni szurkolók megutálták őt.

Ronaldóról ugyanakkor ő is csupa pozitív dolgot mondott.

Magyar válogatottak Portugáliában A Sportingban az 1980-as évek óta nem szerepelt magyar játékos, akkor két kapus – Mészáros Ferenc, majd Katzirz Béla – volt a lisszaboni csapat tagja. A jelenlegi magyar keretből klubcsapattal sem játszott senki tétmeccset ebben a stadionban, a magyar futballisták közül ez legutóbb Nikolics Nemanjának jött össze még 2016-ban – Bobál Gergely 2021-ben a kispadon ült a Nacional játékosaként, Nikitscher Tamásnak pedig a Rio Ave színeiben legalább december végéig kell várnia. A magyar válogatott legutóbbi, 2017-es portugáliai fellépésén egyedül Sallai Roland volt kerettag a mostani mezőnyből, ám ő sem játszott a 3-0-ra elveszített összecsapáson. Portugáliában szerzett magyar találatig egészen 1956-ig kell visszamenni: az utolsó magyar gólszerző az Aranycsapat tagja, Lantos Mihály volt egy 2-2-re végződött mérkőzésen.

A portugálok a legutóbbi tíz, José Alvalade Stadionban megrendezett összecsapásukat megnyerték, legutóbb szombat este Írország ellen a hosszabbításban szerezték a győztes gólt. Kedd este (20.45, tv: M4 Sport) a Magyarország elleni vb-selejtezőn folytatná ezt a sorozatot Roberto Martínez szövetségi kapitány együttese, amely egy újabb sikerrel akár már a világbajnoki kijutást is bebiztosíthatja.