Gyökeres Viktor háborúja: a Sporting elnöke porig alázta a focistát

A Sportingnál 2028-ig szerződéssel rendelkező Gyökeres Viktor beváltotta fenyegetését, és szombaton sem jelent meg a csapat edzőtáborában. Innentől kezdve Gyökeres szerződésszegő labdarúgóként szerepel a lisszaboni csapat vezetőségénél, s a retorziók nem is maradnak el.

Frederico Varandas, a Sporting elnöke szerint Gyökeres Viktor teljes tévúton jár

Fotó: NUNO CRUZ/NurPhoto

Gyökeres Viktor háborúja teljes lyukra futás

Frederico Varandas, a Sporting elnöke elmondta, hogy a klub pert indít a játékos ellen, aki továbbra is sértődötten Svédországban ül, s azt várja, hogy valamilyen úton az Arsenalhoz kerüljön.

Csakhogy most már nem ő játszik az első hegedűn a képzeletbeli zenekarban.

A portugál sportvezető szerint nincs itt semmi látnivaló. Szerinte a klub nagyon kényelmesen fog gazdálkodni, ha a következő három évben egy fillért sem fizet ki Gyökeresnek. Valahogy ezt is túlélik. Majd azt közölte, hogy senkinek nem kell idegeskednie. Az átigazolási piac zárásakor az ügy magától fog megoldódni. Gyökeres vagy bocsánatot kér, kifizeti a rászabott pénzbüntetést és felveszi a munkát a Sportingban, vagy három évig egy fillért sem kap, ellenben csinos pert akasztanak a nyakába. Ja, és nem igazol sehová. Mert nem tud.

Senki sem tehet ilyet, egy zseni sem

Az elnök a végén üzent is Gyökeresnek és menedzserének. Azt mondta: tudja, hogy a focista zseni. De pont a zsenik és az őket körbevevő emberek nem tehetik azt meg, amit most művelnek.

Ha Gyökeres és menedzsere azt hiszi, hogy ezzel a háborúval bármilyen nyomást tudnak gyakorolni a Sportingra, óriásit tévednek.

Mert senki sem állhat a klub érdekei felett. Sem egy mendezser, sem Gyökeres. Az elnök még azt is elmondta: ha Gyökeres azt gondolja, hogy ezekkel a lépésekkel el tud igazolni a Sportingból az Arsenalba, akkor nagyon nagyot téved. Majd a végén azt is hozzátette: az Arsenal vagy kifizeti a Sporting által megjelölt piaci értéket, vagy nem. Ellenkező esetben Gyökeres akár három éven át is a lelátón üldögélhet. Ha igazak a hírek, akkor Gyökeres kivásárlási záradéka és ára 100 millió euró. Ezt nem akarja az Arsenal kifizetni.