Ronaldo jó hírt kapott a magyar meccs előtt, a szövetségi kapitány viszont törheti a fejét

  • Ronaldo jó hírt kapott a magyar meccs előtt, a szövetségi kapitány viszont törheti a fejét
Ronaldo jó hírt kapott a magyar meccs előtt, a szövetségi kapitány viszont törheti a fejét

A portugál válogatott egy kis szerencsével már kedden kijuthat a 2026-os világbajnokságra, ehhez viszont a magyar válogatottat mindenképpen le kell győznie Lisszabonban. Roberto Martínez szövetségi kapitány rendkívül mély kerettel dolgozhat, ezért nem okoz neki álmatlan éjszakákat, hogy a védelemből és a támadósorból is kidőlt egy-egy játékos. Lisszaboni utunk során Cristiano Ronaldo gyorsan a beszélgetésünk fő témája lett a szálláshoz vezető taxiúton.

Perlai Bálint
2025. 10. 13. 6:09
A portugálok első hazai meccsüket megnyerték a mostani vb-selejtezőn Fotó: STEFAN KOOPS Forrás: NurPhoto
Kedd este a magyar labdarúgó-válogatott ahhoz a Portugáliához látogat a vb-selejtező negyedik fordulójában, amely ellen korábban egyszer sem nyert. A Cristiano Ronaldo fémjelezte válogatott bivalyerős, ezt szeptemberben, a Puskás Arénában rendezett, 3-2-re elveszített meccsen is megtapasztaltuk. A portugálok a mieink legyőzésével, illetve esetleges örmény pontvesztéssel már biztos vb-résztvevők lennének, ezért aligha tartalékolnak ellenünk a lisszaboni találkozón. 

Cristiano Ronaldo a portugálok eddigi mind a három vb-selejtezőjén kezdett
Cristiano Ronaldo eddig a portugálok mindhárom vb-selejtezőjén kezdett  Fotó: Mirkó István 

Sérülések a portugál keretben, de Ronaldo barátja jó hírt kapott

A portugálok szombaton hosszabbításban szerzett góllal, 1-0-ra nyertek Írország ellen. A meccsen Cristiano Ronaldo büntetőt is rontott, nem sokon múlt tehát a pontvesztés. Roberto Martínez szövetségi kapitány ráadásul a vasárnapi hírek alapján két játékosát is elvesztette. 

A Sporting hátvédje, Goncalo Inacio az írek ellen 45 perc után lejött vádlisérülés miatt. A 24 éves védő Budapesten csere volt és könnyen lehet, hogy kedden is csak a lelátóról nézheti a meccset, miután a portugál sajtó szerint vasárnap nem edzett. Ahogy a Milan szélvészgyors szélsője, Rafael Leao sem. 

A támadó a 61. percben állt be szombaton, és egy lövése is volt. A maisfutebol.iol.pt értesülései szerint Leao sem vett részt a vasárnapi átmozgató edzésen, ugyanakkor a 25 éves Joao Félix ellenünk térhet vissza. Az al-Nasszr csatára jó formában van, a magyarok elleni vb-selejtező óta – ahol csere volt, de a harmadik portugál gólt már a társaival ünnepelte a pályán – hat meccsen négy gólt és két gólpasszt jegyzett. Félix az írek elleni meccset kisebb sérülés miatt kihagyta, de vasárnap már feltűnt az edzésen.

Joao Félix visszatérésének nyilván Ronaldo is örül, hiszen nap mint nap együtt játszanak, jól megértik egymást.

A budapesti hőstől most nem kell félnünk

A szeptemberi portugál kezdőből kilencen ismét ott vannak Martínez keretében, ők pedig az írek ellen is kezdtek. 

Joao Cancelo, az al-Hilal hátvédje nem kapott meghívót októberben. Ismeretes, hogy a Puskás Arénában rendezett meccsen Cancelo váratlanul középső hátvéd volt, Varga Barnabás két fejesgóllal tapintott rá a sebezhetőségére ezen a poszton, igaz, a portugálok győztes gólját ő szerezte az utolsó percekben.

Cancelo sérülés miatt nem játszhat, mert még szeptember 16-án, a katari al-Duhail elleni ázsiai BL-meccsen kért cserét az első félidőben.

Joao Neves a másik portugál, aki kimaradt. A Paris Saint-Germain csupán 19 éves, BL-győztes középpályása még szeptemberben szenvedett combhajlító-sérülést, s noha az elmúlt napokban az állapotáról pozitív hírek terjedtek a sajtóban, végül a válogatott stáb nem kockáztatta meg a korai visszatérését, így Neves visszatért Párizsba a rehabilitációt folytatni. 

Joao Cancelo of Portugal shoots the third goal during the FIFA 2026 World Cup Qualifiers match at Puskas Arena in Budapest, Hungary, on September 9, 2025. (Photo by Robert Szaniszlo/NurPhoto) (Photo by Robert Szaniszlo / NurPhoto via AFP)
Joao Cancelo gólja a Puskás Arénában, ami három pontot ért a portugáloknak  Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

A portugálok legnagyobb erőssége ebben rejlik

Bivalyerős a portugálok kerete, ezt aligha kell taglalni. Magyar szemmel felfoghatatlan dilemma, hogy a mérkőzések közben a szövetségi kapitány a Barcelonát megverő BL-hős, Goncalo Ramost, a Sporting közönségkedvencét, a katalánokat is megjárt Trincaót, vagy a nyáron 32 millió euróért a Juventusba igazolt Francisco Conceiacaót hozza be, ha ég a ház. 

Nem túlzás azt mondani, hogy ég és föld a két keret közötti különbség. A portugálok talán legnagyobb erőssége nem is Cristiano Ronaldo és az elképesztő középpálya, ahol az ötszörös aranylabdás helyett is védekeznek, hanem a keret mélységében rejlik a siker kulcsa. 

A portugálok sem értik Ronaldót

Nem meglepő, hogy a portugáloknál minden a fociról szól. 

Vasárnap este, amikor megérkeztünk Lisszabonba, a taxisofőrünk irigykedve hallgatta, hogy nekünk van jegyünk a keddi vb-selejtezőre – ő a feleségét szerette volna meglepni, de hiába, a portugálok úgy elkapkodták a jegyeket, mint a cukrot.

 Aznap már a sokadik fuvarját teljesítő férfi viszont hatalmas lelkesedéssel kezdett bele mondandójába, amikor Ronaldo lett a téma, persze azon csak ő is a fejét tudta fogni, amikor a szombati kihagyott büntető került terítékre. Maguk a portugálok sem értik, 40 évesen hogyan van ezen a szinten a világsztár. Mielőtt a sofőr kitett volna minket, sok szerencsét kívánt nekünk, magyaroknak, de hozzátette, meglepné, ha a hazaiak először pontot vesztenének a csoportban...

A portugál válogatott kerete:

  • kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers)
    Hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Fenerbahce), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal)
  • középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Rúben Neves (al-Hilal),  Matheus Nunes (Manchester City), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City)
  • csatárok: Joao Félix (al-Nasszr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (al-Nasszr) 

A két csapat szeptemberi egymás elleni mérkőzése:

