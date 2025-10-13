Ronaldo jó hírt kapott a magyar meccs előtt, a szövetségi kapitány viszont törheti a fejét

Kedd este a magyar labdarúgó-válogatott ahhoz a Portugáliához látogat a vb-selejtező negyedik fordulójában, amely ellen korábban egyszer sem nyert. A Cristiano Ronaldo fémjelezte válogatott bivalyerős, ezt szeptemberben, a Puskás Arénában rendezett, 3-2-re elveszített meccsen is megtapasztaltuk. A portugálok a mieink legyőzésével, illetve esetleges örmény pontvesztéssel már biztos vb-résztvevők lennének, ezért aligha tartalékolnak ellenünk a lisszaboni találkozón.

Cristiano Ronaldo eddig a portugálok mindhárom vb-selejtezőjén kezdett Fotó: Mirkó István

Sérülések a portugál keretben, de Ronaldo barátja jó hírt kapott

A portugálok szombaton hosszabbításban szerzett góllal, 1-0-ra nyertek Írország ellen. A meccsen Cristiano Ronaldo büntetőt is rontott, nem sokon múlt tehát a pontvesztés. Roberto Martínez szövetségi kapitány ráadásul a vasárnapi hírek alapján két játékosát is elvesztette.

A Sporting hátvédje, Goncalo Inacio az írek ellen 45 perc után lejött vádlisérülés miatt. A 24 éves védő Budapesten csere volt és könnyen lehet, hogy kedden is csak a lelátóról nézheti a meccset, miután a portugál sajtó szerint vasárnap nem edzett. Ahogy a Milan szélvészgyors szélsője, Rafael Leao sem.

A támadó a 61. percben állt be szombaton, és egy lövése is volt. A maisfutebol.iol.pt értesülései szerint Leao sem vett részt a vasárnapi átmozgató edzésen, ugyanakkor a 25 éves Joao Félix ellenünk térhet vissza. Az al-Nasszr csatára jó formában van, a magyarok elleni vb-selejtező óta – ahol csere volt, de a harmadik portugál gólt már a társaival ünnepelte a pályán – hat meccsen négy gólt és két gólpasszt jegyzett. Félix az írek elleni meccset kisebb sérülés miatt kihagyta, de vasárnap már feltűnt az edzésen.

Joao Félix visszatérésének nyilván Ronaldo is örül, hiszen nap mint nap együtt játszanak, jól megértik egymást.

A budapesti hőstől most nem kell félnünk

A szeptemberi portugál kezdőből kilencen ismét ott vannak Martínez keretében, ők pedig az írek ellen is kezdtek.

Joao Cancelo, az al-Hilal hátvédje nem kapott meghívót októberben. Ismeretes, hogy a Puskás Arénában rendezett meccsen Cancelo váratlanul középső hátvéd volt, Varga Barnabás két fejesgóllal tapintott rá a sebezhetőségére ezen a poszton, igaz, a portugálok győztes gólját ő szerezte az utolsó percekben.

Cancelo sérülés miatt nem játszhat, mert még szeptember 16-án, a katari al-Duhail elleni ázsiai BL-meccsen kért cserét az első félidőben.

Joao Neves a másik portugál, aki kimaradt. A Paris Saint-Germain csupán 19 éves, BL-győztes középpályása még szeptemberben szenvedett combhajlító-sérülést, s noha az elmúlt napokban az állapotáról pozitív hírek terjedtek a sajtóban, végül a válogatott stáb nem kockáztatta meg a korai visszatérését, így Neves visszatért Párizsba a rehabilitációt folytatni.