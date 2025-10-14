Lipcsei Péter szerint nincs mire várnia a Marco Rossi vezette magyar válogatottnak

Nehéz mérkőzés előtt áll a magyar válogatott, amely Lisszabonban, Portugália ellen lép pályára a mostani világbajnoki selejtezősorozatban. Lipcsei Péter a kilencvenes években az FC Portóban szerepelt, és a korábbi csapattársai közül a mai napig tartja a kapcsolatot Rui Jorge-zsal, a portugálok U21-es csapatának szövetségi edzőjével. A Ferencváros korábbi legendás játékosa nagyon bízik benne, hogy a Marco Rossi vezette nemzeti csapat kijut majd a világbajnokságra – derült ki a Metropol oldaláról.

Lipcsei Péter hisz benne, hogy negyven év után ott lehet a magyar csapat a vb-n. Fotó: Soroksár FC

Lipcsei Péter szerint kell az önbizalom

Lipcsei a keddi portugál–magyar találkozó kapcsán úgy vélte: mivel a hazaiak egy győzelemmel biztosíthatják helyüket a jövő évi világbajnokságra, nagyon fontos nekik az eredmény.