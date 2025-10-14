Rendkívüli

Lipcsei Péter szerint nincs mire várnia a Marco Rossi vezette magyar válogatottnak

A magyar labdarúgó-válogatott kedden este Portugáliában lép pályára labdarúgó világbajnoki selejtezőn. Lipcsei Péter szerint nem reménytelen a pontszerzés Lisszabonban, a portugál bajnokságban is megfordult ferencvárosi legenda bízik abban, hogy az utolsó két meccsen olyan eredményt is elérhet a nemzeti csapat, ami után végre negyven év kihagyást követően ott lehet a világbajnokságon.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 11:14
Forrás: Árvai Károly
Nehéz mérkőzés előtt áll a magyar válogatott, amely Lisszabonban, Portugália ellen lép pályára a mostani világbajnoki selejtezősorozatban. Lipcsei Péter a kilencvenes években az FC Portóban szerepelt, és a korábbi csapattársai közül a mai napig tartja a kapcsolatot Rui Jorge-zsal, a portugálok U21-es csapatának szövetségi edzőjével. A Ferencváros korábbi legendás játékosa nagyon bízik benne, hogy a Marco Rossi vezette nemzeti csapat kijut majd a világbajnokságra – derült ki a Metropol oldaláról.

Lipcsei Péter hisz benne, hogy negyven év után ott lehet a magyar csapat a vb-n.
Lipcsei Péter hisz benne, hogy negyven év után ott lehet a magyar csapat a vb-n. Fotó: Soroksár FC

Lipcsei Péter szerint kell az önbizalom

Lipcsei a keddi portugál–magyar találkozó kapcsán úgy vélte: mivel a hazaiak egy győzelemmel biztosíthatják helyüket a jövő évi világbajnokságra, nagyon fontos nekik az eredmény.

– Tele vannak önbizalommal, Roberto Martínez szövetségi kapitánynak igazán kellemes gondjai vannak, mert fejtörést legfeljebb az okoz neki, hogy kit hagyjon ki a kezdőcsapatából. Nekünk pedig az adhat esélyt, hogy visszatérhet a csapatba Sallai Roland és Varga Barnabás. Nyilván a portugálok készülnek a Ferencváros középcsatárából, hiszen Budapesten mindkét magyar gólt ő szerezte – mondta el az FC Porto egykori légiósa, majd hozzátette, hogy az esetleges pontszerzés mégis benne lehet a játékban, mert már a szeptemberi mérkőzésen, a Puskás Arénában is közel volt ahhoz Marco Rossi csapata, hogy elcsenjen egy pontot Portugáliától. 

Ha ez most sikerülne, akkor megfelelő önbizalommal várhatnánk az örmények elleni jereváni meccset és az írek elleni találkozót, amely a csoport utolsó találkozója lesz, Budapesten. Nagyon szeretném, ha elcsípnénk a második helyet a csoportban, hogy aztán a pótselejtezőn, egy kedvező sorsolás után, kiharcoljuk a világbajnoki részvételt. Negyven év után éppen itt az ideje!

– mondta Lipcsei Péter.

A Portugália–Magyarország mérkőzést kedden este (21 óra, tv: M4 Sport) Lisszabonban játsszák.

 

Fontos híreink

Bánó Attila
