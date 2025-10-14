Ronaldo hisztije, győztes gól a hosszabbításban: így omlott össze a portugál válogatott

Akad párhuzam a portugálok legutóbbi és mostani vb-kvalifikációja között. A 2022-es tornára selejtezve Portugália hazai pályán úgy nyert Írország ellen, hogy Cristiano Ronaldo a hosszabbításban szerezte a győztes gólt. Három napja ismét a ráadás döntött a portugál válogatott javára az írek ellen – igaz, ezúttal nem Ronaldo volt a gólszerző, ő büntetőt hibázott a szombati mérkőzésen. A portugálok már a magyar válogatott ellen lezárnák a csoportelsőség kérdését, nehogy úgy járjanak, mint négy éve, amikor már-már páholyban voltak, végül mégis pótselejtezőre kényszerültek.

Cristiano Ronaldo a magyar válogatott ellen bebiztosítaná a portugál vb-részvételt, Szoboszlai Dominiknek a meze mellett legfeljebb a pótselejtezőt engedné oda (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)

Nem csak a portugál válogatotton múlik, hogy már kedden bebiztosítja-e a vb-szereplését, ehhez a magyarok elleni győzelem mellett az is kellene Ronaldóéknak, hogy Örményország ne nyerjen Írországban.

Nem érinthetetlen hazai pályán a portugál válogatott

Papíron a keddi lesz a magyar válogatott legnehezebb meccse a selejtezősorozatban, ugyanakkor a portugálok a legutóbbi vb-selejtezősorozatokban többnyire hazai pályán szenvedték el a sorsdöntő botlást, amely miatt pótvizsgára kényszerültek – igaz, a pótselejtezőt aztán a 2010-es, a 2014-es és a 2022-es világbajnokságra is sikerrel vívták meg Ronaldóék.