Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

Cristiano Ronaldomagyar labdarúgó válogatottportugál labdarúgó válogatottvb-selejtező

Ronaldo hisztije, győztes gól a hosszabbításban: így omlott össze a portugál válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott kedd este Portugália otthonában vív világbajnoki selejtezőt. Cristiano Ronaldo kijelentette, hogy már ezen a meccsen bebiztosítaná csapatával a csoportelsőséget, s ezzel együtt a vb-részvételt. A közelmúlt alapján erre jó oka volt: Ronaldo a portugál válogatottal a legutóbbi négy vb-selejtezősorozatból háromszor is pótvizsgára kényszerült, és ebben rendszerint otthon kapott pofonok játszottak kulcsszerepet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 5:25
Cristiano Ronaldo rosszul viselte a Szerbia ellen meccseket, a portugálok most a magyar válogatott elleni sikerrel elkerülnék a pótselejtezőt Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira
Akad párhuzam a portugálok legutóbbi és mostani vb-kvalifikációja között. A 2022-es tornára selejtezve Portugália hazai pályán úgy nyert Írország ellen, hogy Cristiano Ronaldo a hosszabbításban szerezte a győztes gólt. Három napja ismét a ráadás döntött a portugál válogatott javára az írek ellen – igaz, ezúttal nem Ronaldo volt a gólszerző, ő büntetőt hibázott a szombati mérkőzésen. A portugálok már a magyar válogatott ellen lezárnák a csoportelsőség kérdését, nehogy úgy járjanak, mint négy éve, amikor már-már páholyban voltak, végül mégis pótselejtezőre kényszerültek.

Cristiano Ronaldo a magyar válogatott ellen bebiztosítaná a portugál vb-részvételt, Szoboszlai Dominiknek a meze mellett legfeljebb a pótselejtezőt engedné oda
Cristiano Ronaldo a magyar válogatott ellen bebiztosítaná a portugál vb-részvételt, Szoboszlai Dominiknek a meze mellett legfeljebb a pótselejtezőt engedné oda (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)

Nem csak a portugál válogatotton múlik, hogy már kedden bebiztosítja-e a vb-szereplését, ehhez a magyarok elleni győzelem mellett az is kellene Ronaldóéknak, hogy Örményország ne nyerjen Írországban.

Nem érinthetetlen hazai pályán a portugál válogatott

Papíron a keddi lesz a magyar válogatott legnehezebb meccse a selejtezősorozatban, ugyanakkor a portugálok a legutóbbi vb-selejtezősorozatokban többnyire hazai pályán szenvedték el a sorsdöntő botlást, amely miatt pótvizsgára kényszerültek – igaz, a pótselejtezőt aztán a 2010-es, a 2014-es és a 2022-es világbajnokságra is sikerrel vívták meg Ronaldóék.

A 2014-es selejtezősorozatra nem feltétlenül igaz a kitétel: akkor Oroszország volt a portugálok nagy riválisa, mindkét meccsüket a hazai csapat nyerte 1-0-ra. Amíg viszont az oroszok más ellen sem veszítettek pontot hazai pályán, addig Portugália Észak-Írország és Izrael ellen is csupán 1-1-re végzett odahaza a csoportban, így szorult a második helyre.

A 2010-es torna előtt a portugálok Dánia és Svédország ellen küzdöttek a csoportban – sajnos a magyar válogatott nem tudott beleszólni ebbe a csatába. Portugália Dánia elleni hazai 3-2-es veresége Ronaldóékat pótselejtezős pályára állította: azon a meccsen a portugálok kétszer is vezetést szereztek, másodszor a 86. percben, mégis kikaptak.

Ronaldo kifakadása és Portugália leolvadása

A 2-3 ebben a selejtezősorozatban egyelőre pozitív előjellel került elő a portugálok szempontjából, így nyertek a Puskás Arénában. Négy évvel ezelőtt is 3-2-re nyerhettek volna a legnagyobb csoportrivális, Szerbia otthonában, ha a hosszabbításban megadják Cristiano Ronaldo gólját.

A portugál sztár teljesen kiborult amiatt, hogy a játékvezető szerint a labdája nem haladt át teljes terjedelmével a gólvonalon, a csapatkapitányi karszalagját is földhöz vágta dühében.

Sokáig úgy tűnt, hogy a meg nem adott gól ellenére Portugália egyenes ágon kijut a vb-re. Az íreket hazai pályán sikerült egy hosszabbításos góllal legyőzniük, ám aztán az utolsó előtti játéknapon Dublinban csak 0-0-t játszottak. Az utolsó játéknapon, hazai pályán Szerbia ellen így is elég lett volna a döntetlen Ronaldóéknak, de előnyből 2-1-re kikaptak, a 90. perces Mitrovics-gól a szerbeket a vb-re, a portugálokat pótselejtezőre küldte.

Azóta a szerbekkel nagyot fordult a világ, a következő vb-ről ők szinte biztosan lemaradnak. Portugáliának a legeslegrosszabb forgatókönyv a Nemzetek Ligáján keresztüli pótselejtező lenne.

Mire lehet képes a magyar válogatott Portugáliában?

Persze ahhoz is valószínűtlen eredmények egész sorának kellene megszületnie, a portugálok mindenképpen vezetni fognak a csoportban a negyedik forduló után is. Marco Rossi csapata viszont ezúttal teher nélkül játszhat, s ha a múltbeli portugál botlásokba is kapaszkodva pontot szerez, az nagyon értékes lesz. 

 

