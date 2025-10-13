Puskás ArénaFootball Meets Datvb-selejtezőMagyarországnézőszám

Van, amiben Szoboszlaiék máris a legjobbak Európában

Noha az esélyeink alaposan megnőttek arra, hogy a magyar válogatott ott legyen a 2026-os világbajnoki részvételről döntő pótselejtezőn, de van, amiben messze verjük egész Európát. Mint már annyiszor, a Puskás Aréna lelátóin szurkolt a legtöbb néző a vb-selejtezők harmadik fordulójában. Ez pedig azt jelenti, a szurkolókon abszolút nem múlik, hogy Marco Rossi vezette nemzeti csapat ott legyen 40 év után egy világbajnokságon.

Molnár László
2025. 10. 13. 11:18
Szoboszlai Dominiket ünneplik a szurkolók az Örményország elleni győzelem után Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport
Amikor egy-egy válogatott mérkőzés előtt azt olvashatja mindenki, hogy a jegyek órák alatt elfogytak, akkor senki sem mondhatja azt, az emberek nem szeretik és nem kíváncsiak Marco Rossi csapatára. A csodaszép Puskás Aréna újra és újra megtelik a nemzeti csapat meccseire, és ez egyben azt is jelenti, hogy Magyarország válogatottja léphet pályára a legtöbb néző előtt Európában. Ugyan a portugálok elleni 2-3-as vereség alkalmával többen voltak (61 473 néző) a lelátón, mint legutóbb az örmények ellen (57 825 néző), ám utóbbi is verhetetlennek bizonyult az európai vb-selejtezők nézőszámának tekintetében.

A Puskás Aréna telt házas válogatott meccsein fantasztikus látni és átélni, amint a szurkolók és a csapat közösen elénekli a himnuszt
A Puskás Aréna telt házas válogatottmeccsein fantasztikus látni és átélni, amint a szurkolók és a csapat közösen elénekli a himnuszt. Fotó: Mirkó István

A Puskás Aréna tétmeccsen szinte verhetetlen a kontinensen

Újfent egy olyan adat látott napvilágot, amely igazolja azt, mennyire népszerű a magyar labdarúgó-válogatott. Ugyanis a hagyományoknak megfelelően a futballstatisztikákkal foglalkozó Football Meets Data kiadta az elemzését arról, hogy kontinensszerte mennyi nézője volt az őszi, harmadik vb-selejtezős napoknak. Igencsak büszkék lehetünk az eredményre, ugyanis a szeptemberi második fordulót követően újfent az európai selejtezők közül a Puskás Arénában voltak a legtöbben, míg a második helyen a svéd–svájci meccs (50 151), a harmadikon pedig a portugál–ír találkozón voltak (48 821). 

A Football Meets Data statisztikája az őszi vb-selejtezők harmadik fordulójának nézőszámáról:

  • Magyarország–Örményország: 57 825 néző
  • Svédország–Svájc: 50 151 néző
  • Portugália–Írország: 48 821 néző
  • Skócia–Görögország: 46 006 néző
  • Franciaország–Azerbajdzsán: 40 150 néző
  • Ausztria–San Marino: 37 500 néző
  • Spanyolország–Grúzia: 28 661 néző
  • Kazahsztán–Liechtenstein: 26 539 néző
  • Németország–Luxemburg: 25 249 néző
  • Norvégia–Izrael: 19 363 néző

Ugyanakkor azt nem hallgathatjuk el, hogy a lakosság számához arányló nézőszám esetében a bravúrt bravúrra halmozó Feröer szigetek igencsak előkelő helyet foglalna el a nézettségi listán, ugyanis az 55 ezres lélekszámú országban 2034-en tomboltak a lelátón a montenegróiak elleni 4-0-s győzelem alkalmából.

Az őszi selejtezőkön összesítve is a magyar válogatott meccsein voltak a legtöbben

Ha a fentiekhez még azt hozzátesszük azt, hogy az írek elleni, idegenbeli meccsen 50 137 néző volt kint Dublinban – ebből majd kétezren magyarok –, akkor elmondható, hogy 

az eddigi három vb-selejtezőn összesen 169 435 néző volt kíváncsi Marco Rossi csapatára, és a három meccsből kétszer itthon játszott nemzeti csapatunk. 

Ráadásul a nézőszámok adatai alapján az írek elleni idegenben vívott vb-selejtező az adott forduló második legtöbb nézőt vonzotta az adott fordulóban. Ez a legszebb időket idézi a magyar labdarúgásban, már „csak” a játék színvonalában kéne ugyanígy a csúcsra jutnunk.

