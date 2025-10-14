Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

Magyarországvb-selejtezőPortugáliaKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Szoboszlaiék poénkodása után az egész stadionban hallatszott a nevetés + videó

Hétfőn már a Sporting stadionjában járt a magyar labdarúgó-válogatott, amely kedden bravúrra készül a portugálok otthonában. Szoboszlai Dominikék és elődjeik még sosem győzték le Cristiano Ronaldóékat, és hiába Sallai Roland és Varga Barnabás visszatérése, a Marco Rossi által említett szerencse nélkül a pontszerzés nagyon nehéz lesz.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 6:05
Szoboszlai Dominik (k) és Szappanos Péter kapus (j) a magyar labdarúgó-válogatott lisszaboni stadionbejárásán (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
Az örmények elleni győzelem után a magyar válogatott hétfőn már Lisszabonban landolt egy nappal a portugálok elleni vb-selejtező előtt. Ugyanakkor Marco Rossi együttesének az odautat a vártnál nehezebben sikerült abszolválni, miután a Budapestről induló gép egy óra késéssel szállt fel. Hétfő este viszont a José Alvalade Stadionban ez nem látszódott a játékosokon, akik mosolygós arccal érkeztek a keddi meccs helyszínére. Ott remek idő fogadta őket, még az esti órákban is 24 fok volt. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli duójának még a poénkodásra is volt ereje – ebben a jelek szerint Szappanos Péter és Varga Barnabás is szerepet játszhatott.

A csapatkapitányként Szoboszlai Dominik által vezetett magyar válogatott hétfő este átesett a stadionsétán a Portugália elleni vb-selejtező előtt
A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik által vezetett magyar válogatott hétfő este átesett a stadionsétán a Portugália elleni vb-selejtező előtt (Fotó: Perlai Bálint)

Kerkez hangosan nevetett, miután Szoboszlaival együtt Szappanosékhoz ért

Az említett jelenet 1:26-tól látható az alábbi videóban:

Marco Rossi viszont kevésbé volt vicces kedvében a meccs előtti sajtótájékoztatón. Az olasz szövetségi kapitány ismét a szurkolókat és az újságírókat kritizálta, amiért az elmúlt bő egy évben – az Európa-bajnokság óta mindössze három mérkőzést nyert meg a válogatott – nem veszik figyelembe, hogy a csapat milyen peches. Noha amikor veretlen volt a gárda, akkor a szerencsét természetesnek vették – tette hozzá Rossi. Ezzel szemben a portugálok szövetségi kapitánya, Roberto Martínez dicsérte a magyarokat, kiemelve Rossit. 

A portugál–magyar vb-selejtezőt magyar idő szerint kedden 20.45-kor játsszák. A hazaiak győzelemmel és örmény pontvesztéssel kvalifikálnák magukat a jövő évi vb-re, míg a mieinknél Varga Barnabás és Sallai Roland visszatérhet eltiltása után, de a pontszerzés így is hatalmas bravúr lenne. 

 

