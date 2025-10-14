Szoboszlaiék poénkodása után az egész stadionban hallatszott a nevetés + videó

Az örmények elleni győzelem után a magyar válogatott hétfőn már Lisszabonban landolt egy nappal a portugálok elleni vb-selejtező előtt. Ugyanakkor Marco Rossi együttesének az odautat a vártnál nehezebben sikerült abszolválni, miután a Budapestről induló gép egy óra késéssel szállt fel. Hétfő este viszont a José Alvalade Stadionban ez nem látszódott a játékosokon, akik mosolygós arccal érkeztek a keddi meccs helyszínére. Ott remek idő fogadta őket, még az esti órákban is 24 fok volt. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli duójának még a poénkodásra is volt ereje – ebben a jelek szerint Szappanos Péter és Varga Barnabás is szerepet játszhatott.

A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik által vezetett magyar válogatott hétfő este átesett a stadionsétán a Portugália elleni vb-selejtező előtt (Fotó: Perlai Bálint)

Kerkez hangosan nevetett, miután Szoboszlaival együtt Szappanosékhoz ért

Az említett jelenet 1:26-tól látható az alábbi videóban:

Marco Rossi viszont kevésbé volt vicces kedvében a meccs előtti sajtótájékoztatón. Az olasz szövetségi kapitány ismét a szurkolókat és az újságírókat kritizálta, amiért az elmúlt bő egy évben – az Európa-bajnokság óta mindössze három mérkőzést nyert meg a válogatott – nem veszik figyelembe, hogy a csapat milyen peches. Noha amikor veretlen volt a gárda, akkor a szerencsét természetesnek vették – tette hozzá Rossi. Ezzel szemben a portugálok szövetségi kapitánya, Roberto Martínez dicsérte a magyarokat, kiemelve Rossit.