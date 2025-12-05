Épp csak a névjegykártyáját nem mutatta meg a kamerának, miközben felgyújtott egy autót + videó

Egy 29 éves esztergomi férfi kezén kattant a bilincs kedden. Gy. Renátó a gyanú szerint november 26-án este szándékosan felgyújtott egy gépkocsit Esztergom egyik lakóövezetében – adta hírül a Police.hu.

Forrás: YouTube

Az eset során ugyan senki nem sérült meg, de az autó teljesen kiégett. A bejelentést követően a nyomozók azonnal megkezdték az adatgyűjtést, és átnézték a környék kameráinak felvételeit.

A videókon jól látszott az elkövető, akit a rendőrök azonosítottak, majd rövid időn belül elfogtak.

Kihallgatása során a férfi elismerte a bűncselekményt, vallomása szerint

egy korábbi sérelme miatt gyújtogatott.

Rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt folyik ellene eljárás.

