autógyújtogatáskamera

Épp csak a névjegykártyáját nem mutatta meg a kamerának, miközben felgyújtott egy autót + videó

Kamera örökítette meg, ahogy egy esztergomi férfi autót gyújtogat – a 29 éves elkövetőt gyorsan elfogták.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 12:02
Egy 29 éves esztergomi férfi kezén kattant a bilincs kedden. Gy. Renátó a gyanú szerint november 26-án este szándékosan felgyújtott egy gépkocsit Esztergom egyik lakóövezetében – adta hírül a Police.hu.

Forrás: YouTube

Az eset során ugyan senki nem sérült meg, de az autó teljesen kiégett. A bejelentést követően a nyomozók azonnal megkezdték az adatgyűjtést, és átnézték a környék kameráinak felvételeit. 

A videókon jól látszott az elkövető, akit a rendőrök azonosítottak, majd rövid időn belül elfogtak.

 Kihallgatása során a férfi elismerte a bűncselekményt, vallomása szerint

egy korábbi sérelme miatt gyújtogatott

Rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt folyik ellene eljárás.

 

Borítókép: Felgyújtotta haragosa autóját egy esztergomi férfi (Forrás: Police.hu)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

