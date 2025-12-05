Párizs: négy férfi erőszakolt meg egy kislányt egy gyorsétterem mosdójában

A rendőrök magukkal vitték a lányt a járőrözés során, és az általa felismert négy személyt előállították a még mindig a Forum des Halles-ban lévő csoportból. Mindannyiukat a rendőrségre szállították, és őrizetbe vették őket kiskorú sérelmére elkövetett nemi erőszak gyanújával.

A négy előállított személy születési adatai szerint 2007 júliusában Cayenne-ben, 2005 augusztusában Haitin, 2005 áprilisában Cayenne-ben, valamint 2001 októberében Cayenne-ben születtek

– közölte az ügyészség.

A lányt kórházba szállították ápolásra.

Párizs tehetetlen a bűnözéssel szemben

A Forum des Halles bevásárlóközpontban hónapok óta kiemelkedően nőtt a bűnözés. A párizsi rendőrfőkapitányság szerint a főváros központi negyedében április óta jelentős mértékben tapasztalható a bűnözés növekedése, az erőszakszint visszatért a tíz évvel ezelőttire. E nyugtalanító helyzet miatt megerősítették a biztonsági intézkedéseket Európa leglátogatottabb bevásárlóközpontjában, tucatnyi biztonsági őrt helyeztek ki a folyosókra.

