Párizs: négy férfi erőszakolt meg egy kislányt egy gyorsétterem mosdójában

Négy férfit állítottak elő Párizs I. kerületében, miután egy 13 éves lányt állítólag megerőszakoltak a Forum des Halles bevásárlóközpont egyik gyorséttermének vécéjében. Mindannyiukat gyanúsítottként vették őrizetbe. Elszabadult a bűnözés a francia fővárosban. Párizs és a nyugati városok egyáltalán nem tekinthetők már biztonságosnak a migráció miatt.

Kozma Zoltán
2025. 12. 05. 7:45
Illusztráció. Egy férfi áll a Westfield Forum des Halles bevásárlóközpont teteje alatt, Párizsban, 2025. augusztus 5-én (Fotó: AFP)
Négy férfit állítottak elő Párizsban, őrizetbe vették őket egy 13 éves lány elleni nemi erőszak gyanújával. 

Párizs az elszabaduló bűnözéssel küzd (Fotó: AFP)
Újabb szexuális erőszakhoz köthető ügy rázta meg a Halles negyedet. Hétfő este négy, 18 és 24 év közötti férfit állítottak elő Párizs I. kerületében, miután állítólag megerőszakoltak egy 13 éves lányt a bevásárlóközpont egyik gyorséttermének vécéjében. Egy rendőrségi forrás szerint az események hétfőn este 22 óra 30 perc körül történtek. 

A Központi Rendőrség munkatársait a Halles környékén lévő járókelők értesítették, hogy egy fiatal lány elmondta nekik: éppen most erőszakolták meg

 – közölte a párizsi ügyészség.

A helyszínen a fiatal áldozat a rendőröknek azt nyilatkozta, hogy négy személy erőszakolta meg az étterem vécéjében. Az ügyészség pontosította, hogy az áldozat a rendőröknek elmesélte: az este egy barátnőjével és egy csoport emberrel telt.

Egy rendőri ellenőrzés után a barátnője a hatóságoknál maradt, míg ő követte a csoportot a kalles-i gyorsétterembe. A lány azt mondta, hogy a vécében szexuális bűncselekményeket szenvedett el, amelyeket a csoport négy tagja követett el

 – tette hozzá az ügyészség.

A rendőrök magukkal vitték a lányt a járőrözés során, és az általa felismert négy személyt előállították a még mindig a Forum des Halles-ban lévő csoportból. Mindannyiukat a rendőrségre szállították, és őrizetbe vették őket kiskorú sérelmére elkövetett nemi erőszak gyanújával.

A négy előállított személy születési adatai szerint 2007 júliusában Cayenne-ben, 2005 augusztusában Haitin, 2005 áprilisában Cayenne-ben, valamint 2001 októberében Cayenne-ben születtek

 – közölte az ügyészség.

A lányt kórházba szállították ápolásra.

 

Párizs tehetetlen a bűnözéssel szemben

A Forum des Halles bevásárlóközpontban hónapok óta kiemelkedően nőtt a bűnözés. A párizsi rendőrfőkapitányság szerint a főváros központi negyedében április óta jelentős mértékben tapasztalható a bűnözés növekedése, az erőszakszint visszatért a tíz évvel ezelőttire. E nyugtalanító helyzet miatt megerősítették a biztonsági intézkedéseket Európa leglátogatottabb bevásárlóközpontjában, tucatnyi biztonsági őrt helyeztek ki a folyosókra.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

