Vigyázat! Csalók ígérnek pénzt a NAV nevében, valójában csak az adatainkra pályáznak

Szerkesztőségünkhöz is eljutott az az email, amelyben csalók magukat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kiadva ígérnek egy nagyobb pénzösszeget.

Vigyázzunk a hasonló emailekkel, a csalók súlyos károkat okozhatnak, ha megadjuk nekik az adatainkat/Fotó: Shutterstock

A hamis email szerint adóvisszatérítés címén 140 ezer forinthoz juthatunk hozzá 3-4 napon belül, amennyiben rákattintunk az üzenetben szereplő linkre, és megadjuk a pontos adatainkat.

Bármennyire is csábító azonban az ingyen pénz ígérete, az ilyesmi még a karácsonyi szezonban is túl szép, hogy igaz legyen: a NAV természetesen nem küld ilyen tartalmú üzenetet, ha pedig az emailben szereplő linkre kattintva megosztjuk az adatainkat, a csalók ellophatják azokat, és akár a bankszámlánkon lévő összegekhez is hozzáférhetnek.

Érdemes tehát körültekintőnek lenni, fontos, hogy semmiképpen kattintsunk rá ismeretlen címről érkező, akár kicsit is gyanús tartalmú emailekben szereplő linkekre, akkor sem, ha nagy haszonnal, könnyű pénzkeresettel kecsegtetnek.