Vigyázat! Csalók ígérnek pénzt a NAV nevében, valójában csak az adatainkra pályáznak

Internetes csalók élnek vissza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevével. A bűnözők a NAV nevében küldött emailben adóvisszatérítést ígérnek, aki viszont rákattint az üzenetben szereplő linkre, annak ellophatják az adatait, és akár a pénzét is, érdemes tehát nagyon óvatosnak lenni.

2025. 12. 05. 11:51
Elég egy óvatlan pillanat, egy átgondolatlan kattintás, és máris megtörténik a baj Forrás: Shutterstock
Szerkesztőségünkhöz is eljutott az az email, amelyben csalók magukat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kiadva ígérnek egy nagyobb pénzösszeget.

csalók
Vigyázzunk a hasonló emailekkel, a csalók súlyos károkat okozhatnak, ha megadjuk nekik az adatainkat/Fotó: Shutterstock

A hamis email szerint adóvisszatérítés címén 140 ezer forinthoz juthatunk hozzá 3-4 napon belül, amennyiben rákattintunk az üzenetben szereplő linkre, és megadjuk a pontos adatainkat. 

Bármennyire is csábító azonban az ingyen pénz ígérete, az ilyesmi még a karácsonyi szezonban is túl szép, hogy igaz legyen: a NAV természetesen nem küld ilyen tartalmú üzenetet, ha pedig az emailben szereplő linkre kattintva megosztjuk az adatainkat, a csalók ellophatják azokat, és akár a bankszámlánkon lévő összegekhez is hozzáférhetnek.

Érdemes tehát körültekintőnek lenni, fontos, hogy semmiképpen kattintsunk rá ismeretlen címről érkező, akár kicsit is gyanús tartalmú emailekben szereplő linkekre, akkor sem, ha nagy haszonnal, könnyű pénzkeresettel kecsegtetnek.

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

