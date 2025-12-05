„Nem normális" – legfőbb riválisának visszavágó világbajnokunk kifakadt az Eb-n

Szerdán Szabó Szebasztián 50 méteres pillangóúszásban, majd csütörtökön Sárkány Zalán 1500 méter gyorson, Ábrahám Minna 200 méter gyorson, végül pedig a 4×50 méteres mixed gyorsváltó szerzett ezüstérmet Magyarországnak a lublini rövid pályás úszó Eb-n, így a magyar küldöttség négy második hellyel a birtokában várhatta a kontinensviadal második felét. A pénteki előfutamokban öt egyéni versenyszámban összesen tizenegy magyar versenyző állt rajthoz.

Sárkány Zalán (b) és Betlehem Dávid a lublini rövid pályás úszó Eb-n 1500 méteren együtt versenyzett, 800-on már nem. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Péntek délelőtt is voltak magyar sikerek a rövid pályás úszó Eb-n

A pénteki program a női 200 méteres vegyesúszással indult, itt Sebestyén Dalma 2:11,39 perces időeredménnyel az esti középdöntőbe jutott. Szabó-Feltóthy Eszter (2:11,89) a 23., míg Zsebők Laura (2:13,81) a 27. helyen zárt. A férfiak ugyanezen számában – amely nagymedencés változatában éjjel Kós Hubert az Egyesült Államokban győzött – Zombori Gábor képviselte a magyar színeket, ő 1:55,84-gyel a 11. pozícióban végezve jutott tovább az esti programba.

Sárkány Zalán ezúttal Daniel Wiffen előtt zárt

A férfiak 800 méteres gyorsúszásában Sárkány Zalán a szám világbajnoki címvédőjeként egyedül maradt magyarként, miután a nyílt vízben olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid – Sós Csaba szövetségi kapitány beleegyezésével – kimerültségre hivatkozva visszalépett, és hazautazott a viadaltól. Sárkány az utolsó előfutamban az őt fél nappal korábban az 1500-as döntőben lehajrázó ír Daniel Wiffennel együtt úszott, és

ezúttal a magyar sportoló zárt előrébb, a 7.33,85-ös, futamgyőzelmet érő időeredményével pedig harmadikként jutott a szombat esti fináléba.

Az úszása után Sárkány Zalán az M4 Sportnak azt mondta, nem normális sem az, aki az eredményeket jelző kivetítőt szinte láthatatlanul messzire tette a befutó helyétől, sem pedig az, aki az 1500-as döntő másnapjának délelőttjére tette a 800 méteres előfutamokat – utóbbi ötlet kitalálójával szívesen leúszatná a távot.

A péntek délelőtti program a 100 méteres gyorsúszásokkal zárult. A nők között négy magyar is szerepelt, a szabály értelmében viszont legfeljebb ketten kerülhettek közülük a középdöntőbe. Végül Ábrahám Minna (52,43 másodperc) az 5., Senánszky Petra (52,94) pedig a 12. helyen jutott tovább, míg Ugrai Panna (53,35) és Pádár Nikolett (53,41) nem folytathatja a versenyszámot, noha összesítésben ők is a legjobb húsz között zártak.