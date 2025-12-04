Sárkány ZalánebBetlehem Dávidrövidpályás

Írország most az úszó-Eb-n „lopott” el tőlünk egy aranyat, Sárkány Zalán nem örül

Az úszók Lublinban zajló rövid pályás Európa-bajnokságán még szerdán eldőlt, hogy Sárkány Zalán a legjobb, Betlehem Dávid pedig a negyedik idővel jutott be az 1500 méteres gyorsúszás döntőjébe. Ma este 100 méterrel a vége előtt úgy nézett ki, hogy az addig végig vezető Sárkány Zalán megnyeri az Eb-t, ám hiába úszott hatalmas magyar csúcsot, a címvédő ír Daniel Wiffen lehajrázta, versenyzőnknek az ezüst jutott. Betlehem Dávid a negyedik helyen ért célba.

2025. 12. 04.
Sárkány Zalán (b) és Betlehem Dávid itt még a férfi 1500 méteres gyorsúszás előfutamában Lublinban Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Azt persze már az Eb előtt tudtuk, hogy mindkét magyar versenyző ott szerepel az esélyesek között. A 10 kilométeres nyílt vízi úszásban tavaly Párizsban olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid a novemberi országos bajnokságon 14:23.27 perces magyar rekorddal, a világ idei legjobbjával nyert – azóta már Szavelij Luzsin megelőzte, de az oroszok nem vesznek részt a kontinensviadalon –, attól az időtől pedig nem sokkal marad el a 800-on tavaly a Duna Arénában világbajnok Sárkány Zalán legjobbja sem. Szerdán az előfutamok során Sárkány a magyar csúcstól alig elmaradva, 14:23,95 perces idővel csapott célba, ezzel zárt összesítésben az első helyen, míg Betlehem is kiváló, 14:28.08-as idővel a negyedik lett. 

Ez volt az 1500 méter gyors rajtlistája Sárkány Zalánnal és Betlehen Dáviddal
Ez volt az 1500 méter gyors rajtlistája Sárkány Zalánnal és Betlehem Dáviddal

Sárkány Zalán a második, Betlehem Dávid a negyedik helyen végzett

A mai döntőben Sárkány értelemszerűen a 4-es pályán úszott, Betlehem a 6-oson, kettőjük között pedig a svéd Victor Johansson tempózott, ő szerdán 14:23.98-as időt ment, vagyis csupán három századdal maradt el Sárkánytól. S kapaszkodjunk meg: tíz másodpercet javított az addigi legobbján! Szerda este Szabó Szebasztián 50 méter pillangón második lett, ő szerezte válogatottunk első érmét Lublinban, s most a második és a harmadik begyűjtésében is bíztunk. 

Sárkány kezdett a leggyorsabban, mellette a 3-as pályán a címvédő ír Daniel Wiffen jött a második helyen, aki Párizsban 800 méteren olimpiai bajnok lett. 200, majd 500 méteren is ők haladtak az első és a második helyen. A táv harmadánál Betlehem a negyedik helyen úszott, ő a német Florian Wellbrockkal viaskodott, aki a 10 kilométeres nyílt vízi úszás 2021-es, tokiói olimpia bajnoka. Johansson lemaradt a négyestől. 1000 méter után Sárkány meglépett, több mint egy testhosszra nőtt az előnye, Betlehemék pedig zárkóztak Wiffenre.

Sárkány nagy tempóban haladt az Eb-arany és egy nagy magyar csúcs felé. Fájdalom, csak utóbbi lett meg, mert az ír erőre kapott, hatalmas hajrát vágott ki. Daniel Wiffen ötven méterrel a vége előtt átvette a vezetést, és 14:13.96 perces idővel győzött. Sárkány Zalán 14:15,51-gyel lett ezüstérmes. A bronzérmes Wellbrock  lett 14:19.26-tal, Betlehem Dávid 14:19.65-tel a negyedik helyen csapott célba. 

Sajnos az írek nemcsak labdarúgó-válogatottunkkal toltak ki...

– Tudtam, hogy ez a mi csatánk lesz. Nem örülök, rossz szájízzel jöttem ki a medencéből, de nekem is jó úszásom volt, és egy legenda győzött le. Szóval kicsit csalódott vagyok, de az időeredményemnek örülök – nyilatkozta Sárkány Zalán.

