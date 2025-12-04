Bianca Bazaliunői kézilabda vbOvidiu MihailaVasile Stinga

Beszólt a román kapitánynak a mellőzött játékosa, kirúgnák a szakvezetőt

Romániában nem csitulnak az indulatok a női kézilabda-világbajnokság középdöntőében szerdán játszott Magyarország–Románia (34-29) csoportmeccs után. A román kézilabda legendája, Vasile Stinga úgy véli, Ovidiu Mihaila szövetségi kapitánynak távoznia kell a posztjáról. S folytatódott a vb-keretből kihagyott Bianca Bazaliu körüli balhé is.

2025. 12. 04. 18:05
A román válogatott fennakadt a magyaron Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A román kézilabda-válogatott nagyon szeretett volna a legjobb nyolcba jutni a vb-n, de miután szerdán 34-29-re kikapott a magyar válogatottól, ez már nem jön össze neki. Sok román szurkoló dühös, és az a román kézilabda legendája, Vasile Stinga is. A 68 éves Stinga a román válogatottban 269 mérkőzésen 1414 gólt szerzett, s tagja volt az 1980-as és az 1984-es olimpián egyaránt bronzérmes válogatottnak. Nem mellesleg az 1982-es világbajnokság gólkirálya volt.

Ovidiu Mihaila, a román kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)
Ovidiu Mihaila, a román kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség)

– Teljes káosz volt a csapatban, ez nem történhetett volna meg a világbajnokságon – fakadt ki Stinga. – A lányok mindent megtettek a győzelemért vagy legalább egy döntetlenért, de minden alkalommal, amikor közel kerültünk az egyenlítéshez, hibáztunk.

Marad-e Ovidiu Mihaila a román kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya?

Stinga szerint a román válogatottnak stabil kezdőcsapatra és megfelelő stratégiára lett volna szüksége, főleg védekezésben. Ám úgy véli, Ovidiu Mihaila úgy cserélgette a játékosait, mintha jégkorongcsapatot irányított volna.

– Valaki fent volt a pályán pár percig, jól játszott, de a kapitány lehozta, aztán elfelejtette visszaküldeni. A lányok többet érdemeltek volna, azt, hogy jobban irányítsák őket a kispadról. Jobb lenne, ha új szövetségi kapitányt keresnének az illetékesek – szögezte le Vasile Stinga.

Bianca Bazaliu posztja a Románia–Magyarország meccs után

Romániában továbbra is napirenden van a vb-keretből kihagyott Bianca Bazaliu körüli balhé is. A játékos egy Instagram-sztoriban tudatta, hogy nem a Románia–Magyarország meccset nézi, hanem az ezzel egy időben zajló Brazília–Dél-Korea összecsapást. Ez érthetően nagy felháborodást keltett Romániában. Ovidiu Mihaila szövetségi kapitány arról beszélt, hogy Bazaliunak kezelnie kell a frusztrációját, ha a jövőben a válogatott tagja akar lenni.

Binaca Bazaliu: A telefonom nincs kikapcsolva

Ezt követően a játékos is megszólalt, erről Romániában a Digisport írt.

– Azzal szeretném kezdeni, hogy rendkívül sajnálom a Magyarország elleni meccset, és nagyon szerettem volna, ha a lányok nyernek! Észrevettem, hogy bizonyos lapok mellett a szövetségi kapitány úr is ítéletet mondott rólam, ahelyett, hogy megkérdezett volna, pedig a telefonom nincs kikapcsolva. A román válogatott egyetlen meccsét sem hagytam ki a vb-n, és ez így is lesz. Mindig is szurkolni fogok ennek a csapatnak. Igen, szomorú vagyok, hogy nem lehetek ott  vb-n, de a legjobbakat kívánom a csapatnak! S nem csak egy tévém van otthon, és azt a sztorit a meccs után osztottam meg. Köszönöm! Hajrá Románia! – mosakodik Bianca Bazaliu az Instagramon.

 


 

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekUkrajna

Lassan a testtel a befagyasztott orosz vagyon kapcsán!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ukrajna finanszírozása kapcsán igen súlyos jogi és politikai aggályok merülnek fel.

