Kós Hubert tönkreverte a mezőnyt, de megfosztják a hiányzó Európa-bajnoki címtől

Szépen gyűlnek a magyar érmek a lublini rövid pályás Európa-bajnokságon, már négy ezüstöt számlál a magyar válogatott , de abban szinte biztosan lehetünk, hogy ha Kós Hubert is ott lenne Lengyelországban, már lenne arany is a gyűjteményben.

Az úszó Kós Hubert az Európa-bajnokság helyett most Austinban, a US Openen szerzett aranyérmet is. Fotó: Getty Images North America/Alex Slitz

Már lezajlott ugyanis az Eb-n többek között a 200 hát döntője, amely számnak október óta Kós a rövid pályás világcsúcstartója (1:45,12). Természetesen a friss Eb-győztes John Shortt (1:47,89) meg sem közelítette az ő legjobbját. Kós Hubert tehát már pesszimista számolás szerint is legalább egyszeres Európa-bajnok lehetne Lublinban, csakhogy nincs is ott, mivel az amerikai edzője, Bob Bowman jobbnak tartotta, hogy inkább az Eb-vel párhuzamosan zajló austini US Openen versenyezzen, ahogy például a négyszeres olimpiai bajnok francia Léon Marchand is. Ez az amerikai verseny egyébként nem rövid pályás viadal, hanem 50 méteres medencében rendezik.

Austinban Kós Hubert magyar idő szerint csütörtök éjjel úszta az első döntőit, és rögtön két érmet zsebelt be. Ráadásul mindkét számban megközelítette az egyéni csúcsait, amelyeket az év fő versenyén, nyáron a szingapúri világbajnokságon úszott.

Kós 50 méteres hátúszásban 24,74 másodperccel lett bronzérmes, a vb-n 24,50-et jött. 200 vegyesen pedig tönkreverte a mezőnyt a US Openen: 1:55,50 perces idővel nyert (az egyéni legjobbja 1:55,34), ami az amerikai verseny történetében rekord, míg a második helyezett Baylor Nelson csaknem három másodperccel lemaradt mögötte, ami óriási különbség.

Kós Hubert ezért bánhatja, hogy nincs ott a lublini Eb-n

Az tehát a napnál is világosabb, hogy Kós Hubert továbbra is remek formának örvend, amit az Európa-bajnokságon is kamatoztathatna, de nem teheti. Ezt pedig azért bánhatja, mert így továbbra sem lesz teljes a világversenyeken gyűjtött aranykollekciója. Kós győzött már olimpián, nagy és rövid pályás világbajnokságon és nagy Eb-n egyaránt. A kakukktojás épp a rövid pályás Európa-bajnokság, amelyről eddig „csak” bronzérme van, és most Lublinban sem lesz aranya – pedig lehetne.

Kós Hubert érmei a világversenyeken: