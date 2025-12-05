Kós HubertRövidpályás úszó Ebúszás

Kós Hubert tönkreverte a mezőnyt, de megfosztják a hiányzó Európa-bajnoki címtől

Miközben Lublinban zajlik a rövid pályás úszó Európa-bajnokság, a magyar úszósport jelenlegi legnagyobb csillaga, Kós Hubert nem ott, hanem az Egyesült Államokban versenyez. Nem is akárhogyan: az éjjel olimpiai bajnokunk két érmet is gyűjtött az austini US Openen, 200 vegyesen rekordot úszva tönkreverte a mezőnyt. Kós Hubert világversenyeken szerzett aranykollekciója azonban most nem lehet teljes, mert azzal, hogy nem lehet ott Lublinban, megfosztják a még hiányzó rövid pályás Európa-bajnoki cím megszerzésének az esélyétől.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 7:46
Kós Hubert az éjjel Austinban az amerikai US Openen szerzett aranyérmet, ami miatt Európa-bajnoki címet nem szerezhet Lublinban (Fotó: Getty Images North America/Alex Slitz)
Szépen gyűlnek a magyar érmek a lublini rövid pályás Európa-bajnokságon, már négy ezüstöt számlál a magyar válogatott , de abban szinte biztosan lehetünk, hogy ha Kós Hubert is ott lenne Lengyelországban, már lenne arany is a gyűjteményben. 

Kós Hubert az Európa-bajnokság helyett most Austinban a US Openen szerzett aranyérmet is
Az úszó Kós Hubert az Európa-bajnokság helyett most Austinban, a US Openen szerzett aranyérmet is. Fotó: Getty Images North America/Alex Slitz

Már lezajlott ugyanis az Eb-n többek között a 200 hát döntője, amely számnak október óta Kós a rövid pályás világcsúcstartója (1:45,12). Természetesen a friss Eb-győztes John Shortt (1:47,89) meg sem közelítette az ő legjobbját. Kós Hubert tehát már pesszimista számolás szerint is legalább egyszeres Európa-bajnok lehetne Lublinban, csakhogy nincs is ott, mivel az amerikai edzője, Bob Bowman jobbnak tartotta, hogy inkább az Eb-vel párhuzamosan zajló austini US Openen versenyezzen, ahogy például a négyszeres olimpiai bajnok francia Léon Marchand is. Ez az amerikai verseny egyébként nem rövid pályás viadal, hanem 50 méteres medencében rendezik.

Austinban Kós Hubert magyar idő szerint csütörtök éjjel úszta az első döntőit, és rögtön két érmet zsebelt be. Ráadásul mindkét számban megközelítette az egyéni csúcsait, amelyeket az év fő versenyén, nyáron a szingapúri világbajnokságon úszott.

Kós 50 méteres hátúszásban 24,74 másodperccel lett bronzérmes, a vb-n 24,50-et jött. 200 vegyesen pedig tönkreverte a mezőnyt a US Openen: 1:55,50 perces idővel nyert (az egyéni legjobbja 1:55,34), ami az amerikai verseny történetében rekord, míg a második helyezett Baylor Nelson csaknem három másodperccel lemaradt mögötte, ami óriási különbség.

 

Kós Hubert ezért bánhatja, hogy nincs ott a lublini Eb-n

Az tehát a napnál is világosabb, hogy Kós Hubert továbbra is remek formának örvend, amit az Európa-bajnokságon is kamatoztathatna, de nem teheti. Ezt pedig azért bánhatja, mert így továbbra sem lesz teljes a világversenyeken gyűjtött aranykollekciója. Kós győzött már olimpián, nagy és rövid pályás világbajnokságon és nagy Eb-n egyaránt. A kakukktojás épp a rövid pályás Európa-bajnokság, amelyről eddig „csak” bronzérme van, és most Lublinban sem lesz aranya – pedig lehetne.

Kós Hubert érmei a világversenyeken:

  • Olimpia: arany (200 hát, Párizs, 2024).
  • Nagy világbajnokság: arany (200 hát, Szingapúr, 2025), arany (200 hát, Fukuoka, 2023), bronz (200 vegyes, Szingapúr, 2025).
  • Rövid pályás világbajnokság: arany (200 hát, Budapest, 2024), ezüst (100 hát, Budapest, 2024).
  • Nagy Európa-bajnokság: arany (200 vegyes, Belgrád, 2024), arany (4×100 mix gyorsváltó, Belgrád, 2024), arany (200 vegyes, Róma, 2022), ezüst (100 pillangó, Belgrád, 2024), ezüst (4×200 férfi gyorsváltó, Belgrád, 2024).
  • Rövid pályás Európa-bajnokság: bronz (400 vegyes, Kazany, 2021).

 

