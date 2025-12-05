Shane Tusup után ifiversenyen tért vissza a mélyre süllyedt Európa-bajnok úszónk

Jackl Vivien 2024-ben, mindössze 15 évesen robbant be a felnőttek között, miután 400 méteres vegyesúszásban például alaposan elverte Hosszú Katinkát is az ob-n, majd ebben a számban ezüstérmes, 1500 gyorson pedig aranyérmes lett a belgrádi felnőtt Európa-bajnokságon. Megjárta tavaly a párizsi olimpiát is, az idei év elején azonban Tatabányáról Budapestre, a Honvédhoz igazolt, Kocsis Márta után pedig Shane Tusup lett az edzője.

Az úszó Jackl Vivien először versenyez Shane Tusup elhagyása után (Fotó: Getty Images North America/Eakin Howard)

Nem jött be a váltás, Jackl Vivien idei eredményei messze elmaradtak a korábbiaktól, és olyan mélyre süllyedt a pályafutásában, hogy a helyzet tarthatatlanná vált. Október végén a Magyar Nemzet írta meg elsőként, hogy a tehetséges úszó Shane Tusup után visszatért Tatabányára korábbi sikeredzőjéhez, újra Kocsis Márta irányításával készül, bár hivatalosan a Honvéd sportolója maradt.

Az edző akkor lapunknak elmondta, hogy Jacklnek időre van szüksége, óvatosan közelítik meg az újbóli versenyzés kérdését is, hiszen nemcsak testileg, hanem lelkileg is újra fel kell építeni őt. Jackl Vivien ki is hagyta novemberben a rövid pályás felnőtt ob-t, és a most zajló lublini rövid pályás Európa-bajnokságon sem indult el – a tavalyi berobbanása óta ez az első felnőtt világverseny, amin nem vesz részt.

Shane Tusup elhagyása után először versenyez Jackl Vivien

Közben azonban Jackl Vivien visszatért, igaz, nem a felnőttek között, hanem a héten Szegeden zajló ifjúsági rövid pályás ob-n. Ez is része lehet annak, hogy a Shane Tusup mellett töltött nehéz időszak után felépítsék az önbizalmát. Kocsis Márta tizenkét számban nevezte be Jacklt az utánpótlás-versenyre.

Ebből jó néhány már le is zajlott, és Jackl eddig négy döntőben szerepelt, 200 vegyesen a győzelmet is megszerezte.

Jackl Vivien eddigi döntői a szegedi ifi ob-n:

200 vegyes, 1. hely (2:14,61)

100 gyors, 6. hely (57,97)

200 pillangó, 2. hely (2:13,04)

100 hát, 4. hely (1:02,44)

Az utánpótlásverseny szombaton ér véget.