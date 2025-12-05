Shane TusupKocsis MártaJackl VivienRövidpályás úszó Ebúszás

Shane Tusup után ifiversenyen tért vissza a mélyre süllyedt Európa-bajnok úszónk

Október végén lapunk derítette ki, hogy Jackl Vivien visszatért korábbi sikeredzőjéhez, és újra Tatabányán készül Kocsis Márta irányításával. Ez már akkor pozitív fordulatnak tűnt azok után, hogy a már felnőtt Európa-bajnok, de még mindig csak 17 éves úszó az elmúlt évben Shane Tusup irányításával nagyon mélyre süllyedt a pályafutásában. Jackl most Shane Tusup elhagyása után először versenyez, és a Lublinban zajló rövid pályás Európa-bajnokság helyett az ifjúsági országos bajnokságon igyekszik önbizalmat szerezni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 8:41
Európa-bajnok úszónk néhány hónapja újra Kocsis Márta irányításával készül, és most először versenyzik Shane Tusup elhagyása után.
Európa-bajnok úszónk néhány hónapja újra Kocsis Márta irányításával készül, és most először versenyzik Shane Tusup elhagyása után (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jackl Vivien 2024-ben, mindössze 15 évesen robbant be a felnőttek között, miután 400 méteres vegyesúszásban például alaposan elverte Hosszú Katinkát is az ob-n, majd ebben a számban ezüstérmes, 1500 gyorson pedig aranyérmes lett a belgrádi felnőtt Európa-bajnokságon. Megjárta tavaly a párizsi olimpiát is, az idei év elején azonban Tatabányáról Budapestre, a Honvédhoz igazolt, Kocsis Márta után pedig Shane Tusup lett az edzője.

Jackl Vivien először versenyez Shane Tusup elhagyása után
Az úszó Jackl Vivien először versenyez Shane Tusup elhagyása után (Fotó: Getty Images North America/Eakin Howard)

Nem jött be a váltás, Jackl Vivien idei eredményei messze elmaradtak a korábbiaktól, és olyan mélyre süllyedt a pályafutásában, hogy a helyzet tarthatatlanná vált. Október végén a Magyar Nemzet írta meg elsőként, hogy a tehetséges úszó Shane Tusup után visszatért Tatabányára korábbi sikeredzőjéhez, újra Kocsis Márta irányításával készül, bár hivatalosan a Honvéd sportolója maradt.

Az edző akkor lapunknak elmondta, hogy Jacklnek időre van szüksége, óvatosan közelítik meg az újbóli versenyzés kérdését is, hiszen nemcsak testileg, hanem lelkileg is újra fel kell építeni őt. Jackl Vivien ki is hagyta novemberben a rövid pályás felnőtt ob-t, és a most zajló lublini rövid pályás Európa-bajnokságon sem indult el – a tavalyi berobbanása óta ez az első felnőtt világverseny, amin nem vesz részt.

Shane Tusup elhagyása után először versenyez Jackl Vivien

Közben azonban Jackl Vivien visszatért, igaz, nem a felnőttek között, hanem a héten Szegeden zajló ifjúsági rövid pályás ob-n. Ez is része lehet annak, hogy a Shane Tusup mellett töltött nehéz időszak után felépítsék az önbizalmát. Kocsis Márta tizenkét számban nevezte be Jacklt az utánpótlás-versenyre.

Ebből jó néhány már le is zajlott, és Jackl eddig négy döntőben szerepelt, 200 vegyesen a győzelmet is megszerezte.

Jackl Vivien eddigi döntői a szegedi ifi ob-n:

  • 200 vegyes, 1. hely (2:14,61)
  • 100 gyors, 6. hely (57,97)
  • 200 pillangó, 2. hely (2:13,04)
  • 100 hát, 4. hely (1:02,44)

Az utánpótlásverseny szombaton ér véget.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu