Jackl VivienKocsis MártaShane Tusupúszás

Nagy fordulat a Jackl Vivien-ügyben, megvan az új edzője Shane Tusup után

A magyar úszósport egyik legnagyobb, még mindig csak 17 éves tehetsége fontos döntést hozott a pályafutásáról. Jackl Vivien egyelőre hivatalosan a Budapest Honvéd sportolója maradt, de visszatért korábbi edzőjéhez, újra Tatabányán készül Kocsis Márta irányításával, akivel tavaly berobbant a felnőttmezőnybe és Európa-bajnoki címet szerzett. Kocsis Márta megerősítette lapunknak az információt. Jackl Vivien az év elején lett Shane Tusup úszója, de most végleg maga mögött hagyhatja az elmúlt nyolc, kudarcokkal teli hónapot.

Szalay Attila
2025. 11. 01. 6:05
Jackl Vivien kálváriája véget érhet, Shane Tusup után újra Kocsis Márta az edzője Fotó: EAKIN HOWARD Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Véget érhet Jackl Vivien kálváriája, legalábbis ebben bízhatunk azok után, hogy újra Tatabányán készül. Október elejétől lett újra Kocsis Márta az edzője, miután a 17. születésnapját két hete ünneplő tehetség idén februárban klubot és edzőt váltott, Tatabányáról a Budapest Honvédhoz igazolt, ahol Hosszú Katinka korábbi férje, Shane Tusup vette át a felkészítése irányítását. Az eredmények nem igazolták a váltást, és Jackl Vivien bár hivatalosan továbbra is a Honvéd sportolója, visszatért Kocsis Mártához, aki ezt megerősítette a Magyar Nemzetnek.

Jackl Vivien 2024-ben már felnőtt Európa-bajnok volt Kocsis Márta irányításával, akihez most visszatért Shane Tusup után
Jackl Vivien 2024-ben már felnőtt Európa-bajnok volt Kocsis Márta irányításával, akihez most visszatért Shane Tusup után. Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Jackl Vivien már a nyári szingapúri világbajnokságon jelezte, hogy át kell gondolnia a közös jövőt Shane Tusuppal, s bár nem mondta ki, szemmel láthatóan nem érezte komfortosan magát az amerikai edző irányításával. Az eredményei mindenesetre idén jóval elmaradtak a tavaly még Kocsis Márta vezetésével úszott legjobbjaitól. A szingapúri felnőtt-világbajnokságon egyetlen számában sem jutott tovább, sőt utána a romániai junior vb-n sem tudott maradandót alkotni.

Ezek az eredmények nagy csalódást keltettek azok után, hogy Jackl tavaly áprilisban szenzációs teljesítménnyel robbant be a felnőtt mezőnybe az ob-n, amikor 400 vegyesen jelentős különbséggel győzte le a szám korábbi világcsúcstartóját, Hosszú Katinkát is. Aztán nem sokkal később Jackl felnőtt Európa-bajnoki arany- és ezüstérmet szerzett a 2024-es Európa-bajnokságon.

Shane Tusup után Jackl Vivien visszatért Tatabányára

Amikor idén februárban bejelentették Jackl klubváltását, az uszodák világába edzőként több éves szünet után visszatérő Shane Tusup azt mondta, minden adott ahhoz, hogy valami korszakosat alkossanak együtt. Ehhez képest már néhány hónap közös munka után kiderült, hogy nem találják a közös hangot, és Tusup már csak heti két edzést tartott Viviennek, aki párhuzamosan Hutkai Dániellel készült a Honvéd berkein belül.

Mostanáig a legutóbbi információ az volt Jackl Vivienről, amit a Honvéd ügyvezető elnöke, Gergely István osztott meg néhány héttel ezelőtt, miszerint Shane Tusup már egyáltalán nem tart edzéseket a tehetséges úszónak.

Arról értesültünk, hogy időközben Jackl visszatért Tatabányára, vissza is költözött a városba Budapestről, és újra Kocsis Márta irányítja a felkészülését. Telefonon értük el az edzőt, aki megerősítette az információt.

– Igen, igaz a hír, Vivi október eleje óta velem készül, kimondhatjuk, hogy újra én vagyok az edzője – válaszolta lapunknak Kocsis Márta, aki azonban megértésünket kérve nem akart belemenni a részletekbe.

Kocsis Márta: Nekem csak az a fontos, hogy Vivi jól legyen

Meg kell jegyeznünk, hogy Kocsis Márta az elmúlt nyolc hónapban végig nagyvonalúan kezelte azt, hogy Shane Tusup lecsapta a kezéről Jacklt. Pedig sejthetjük, hogy ez mennyire érzékenyen érintette, hiszen ő nevelte fel úszóként, Vivien 2018-tól, vagyis tízéves korától kezdve az ő irányításával döntötte meg sorra az évjáratos csúcsokat, köztük Egerszegi Krisztina 34 éves rekordját is, és vele érte el az első nagy nemzetközi sikereit is a tavalyi felnőtt Európa-bajnokságon, mégis mindössze 16 évesen máshol kötött ki. 

Kocsis Márta ahogy korábban nem, úgy most sem akarta ezeket felemlegetni.

– Dolgozunk, nekem csak az a fontos, hogy Vivi jól legyen, most semmi más nem számít – fogalmazott Kocsis Márta, aki hozzátette, hogy az elmúlt két hétben Zalaegerszegen edzőtáboroztak a tatabányai csapattal.

Jackl Vivient versenyezni azonban egyelőre nem láthatjuk, lapunk kérdésére az edző elárulta, hogy a jövő héten szerdától szombatig zajló rövid pályás ob-n nem indulnak Debrecenben.

 

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

