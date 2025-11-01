Nagy fordulat a Jackl Vivien-ügyben, megvan az új edzője Shane Tusup után

Véget érhet Jackl Vivien kálváriája, legalábbis ebben bízhatunk azok után, hogy újra Tatabányán készül. Október elejétől lett újra Kocsis Márta az edzője, miután a 17. születésnapját két hete ünneplő tehetség idén februárban klubot és edzőt váltott, Tatabányáról a Budapest Honvédhoz igazolt, ahol Hosszú Katinka korábbi férje, Shane Tusup vette át a felkészítése irányítását. Az eredmények nem igazolták a váltást, és Jackl Vivien bár hivatalosan továbbra is a Honvéd sportolója, visszatért Kocsis Mártához, aki ezt megerősítette a Magyar Nemzetnek.

Jackl Vivien 2024-ben már felnőtt Európa-bajnok volt Kocsis Márta irányításával, akihez most visszatért Shane Tusup után. Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Jackl Vivien már a nyári szingapúri világbajnokságon jelezte, hogy át kell gondolnia a közös jövőt Shane Tusuppal, s bár nem mondta ki, szemmel láthatóan nem érezte komfortosan magát az amerikai edző irányításával. Az eredményei mindenesetre idén jóval elmaradtak a tavaly még Kocsis Márta vezetésével úszott legjobbjaitól. A szingapúri felnőtt-világbajnokságon egyetlen számában sem jutott tovább, sőt utána a romániai junior vb-n sem tudott maradandót alkotni.

Ezek az eredmények nagy csalódást keltettek azok után, hogy Jackl tavaly áprilisban szenzációs teljesítménnyel robbant be a felnőtt mezőnybe az ob-n, amikor 400 vegyesen jelentős különbséggel győzte le a szám korábbi világcsúcstartóját, Hosszú Katinkát is. Aztán nem sokkal később Jackl felnőtt Európa-bajnoki arany- és ezüstérmet szerzett a 2024-es Európa-bajnokságon.

Shane Tusup után Jackl Vivien visszatért Tatabányára

Amikor idén februárban bejelentették Jackl klubváltását, az uszodák világába edzőként több éves szünet után visszatérő Shane Tusup azt mondta, minden adott ahhoz, hogy valami korszakosat alkossanak együtt. Ehhez képest már néhány hónap közös munka után kiderült, hogy nem találják a közös hangot, és Tusup már csak heti két edzést tartott Viviennek, aki párhuzamosan Hutkai Dániellel készült a Honvéd berkein belül.

Mostanáig a legutóbbi információ az volt Jackl Vivienről, amit a Honvéd ügyvezető elnöke, Gergely István osztott meg néhány héttel ezelőtt, miszerint Shane Tusup már egyáltalán nem tart edzéseket a tehetséges úszónak.

Arról értesültünk, hogy időközben Jackl visszatért Tatabányára, vissza is költözött a városba Budapestről, és újra Kocsis Márta irányítja a felkészülését. Telefonon értük el az edzőt, aki megerősítette az információt.

– Igen, igaz a hír, Vivi október eleje óta velem készül, kimondhatjuk, hogy újra én vagyok az edzője – válaszolta lapunknak Kocsis Márta, aki azonban megértésünket kérve nem akart belemenni a részletekbe.