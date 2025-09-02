Újra mozivásznon David Fincher egyik leghátborzongatóbb filmje, az idén harmincéves Hetedik

Az 1995-ös klasszikust a jelenleg elérhető legjobb minőségű 4K-s változatban vetítik – emelték ki a tájékoztatóban. A filmet két budapesti mozi fogja játszani szeptember 11-től egy héten át: a Cinema MOM feliratosan, a Lurdy pedig a Helyey László, Selmeczi Roland, Gruber Hugó és Blaskó Péter nevével fémjelzett szinkronnal.

David Fincher filmjének főbb szerepeiben Brad Pitt és Morgan Freeman (Forrás: Port.hu)

A közleményben felidézték, hogy ez a film indította be David Fincher rendezői pályafutását, és meghatározó sikernek bizonyult Brad Pitt színészi karrierjében is. Szinopszisa szerint a filmben William Somerset nyomozó (Morgan Freeman) a nyugdíj kapujában áll, de előtte a fiatal David Millsszel (Brad Pitt) kell megoldaniuk William karrierjének utolsó, David nagyvárosi pályafutásának első ügyét. A metropolisz lakói egy sorozatgyilkostól rettegnek, aki a bibliai hét főbűnt követve szedi áldozatait, miközben Tracy (Gwyneth Paltrow), David felesége is fontos résztvevőjévé válik az eseményeknek.

A mozi atmoszférája és szépen adagolt rejtélyessége tanítani való mestermunka, sokkoló csattanója pedig a filmtörténelem egyik legikonikusabb fordulata

– írták.