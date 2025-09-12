Junghausz Rajmund: Jánosi Gergőnek segítségre van szüksége

Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai aktivistát, író és médiaszemélyiséget szeptember 10-én meggyilkolták. Jánosi Gergő, a Kétfarkú Kutya Párt újbudai önkormányzati képviselője a gyilkosságot követően megosztott egy olyan posztot, amelyben a gyilkosságot, illetve Charlie Kirk halálát jó hírnek nevezik – írta bejegyzésében Junghausz Rajmund.

Az önkormányzati képviselő kiemelte,

ez már nem az általános iskola. Felnőtt emberek nemcsak elnézést kérnek, hanem felelősséget is vállalnak a tetteikért. Van már erre is példa a botrányok Újbudáján. Képviselőként, mondjuk, ez minimumelvárás is. By the way, az általad tett szívecske még mindig ott ragyog a gyilkosságot ünneplő poszt alatt.

A politikus szerint Jánosi Gergő képviselőhöz elválaszthatatlanul hozzátapad a szégyen, miután a közösségi médiában nagy nyilvánosság előtt elkövetett, minősíthetetlen megnyilvánulása alapján Junghausz szerint egyértelműen méltatlanná vált arra, hogy újbudai embereket az önkormányzatban képviseljen.