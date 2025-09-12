Junghausz Rajmund: Jánosi Gergőnek segítségre van szüksége

Rendkívüli

A Kétfarkú Kutya Párt újbudai önkormányzati képviselője a Charlie Kirk meggyilkolását követően megosztott egy olyan posztot, amelyben a gyilkosságot, illetve Charlie Kirk halálát jó hírnek nevezik.

2025. 09. 12. 10:30
Charlie Kirk a sorozat premierje előtt elmondta, hogy gyerekként nézte a „South Parkot”. Fotó: BENJAMIN HANSON Forrás: Middle East Images
Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai aktivistát, író és médiaszemélyiséget szeptember 10-én meggyilkolták. Jánosi Gergő, a Kétfarkú Kutya Párt újbudai önkormányzati képviselője a gyilkosságot követően megosztott egy olyan posztot, amelyben a gyilkosságot, illetve Charlie Kirk halálát jó hírnek nevezik – írta bejegyzésében Junghausz Rajmund. 

A photo of youth activist and influencer Charlie Kirk is seen at his makeshift memorial at Orem City Center Park in Orem, Utah, a day after he was shot during a public event at Utah Valley University on September 11, 2025. The gunman who shot dead US right-wing youth leader Charlie Kirk in a targeted killing remained at large Thursday but authorities said they have video images of the suspect and have recovered a "high-powered" rifle. Kirk, a 31-year-old superstar on the Republican right who was credited with helping Donald Trump return to the presidency last year, was shot while addressing a large crowd at Utah Valley University on Wednesday. (Photo by Melissa MAJCHRZAK / AFP)
Fotó: AFP/Melissa Majchrzak

Az önkormányzati képviselő kiemelte,

ez már nem az általános iskola. Felnőtt emberek nemcsak elnézést kérnek, hanem felelősséget is vállalnak a tetteikért. Van már erre is példa a botrányok Újbudáján. Képviselőként, mondjuk, ez minimumelvárás is. By the way, az általad tett szívecske még mindig ott ragyog a gyilkosságot ünneplő poszt alatt.

A politikus szerint Jánosi Gergő képviselőhöz elválaszthatatlanul hozzátapad a szégyen, miután a közösségi médiában nagy nyilvánosság előtt elkövetett, minősíthetetlen megnyilvánulása alapján Junghausz szerint egyértelműen méltatlanná vált arra, hogy újbudai embereket az önkormányzatban képviseljen. 

Amikor megosztotta a Left Unity Memes for Nonsectarian Teens Facebook-oldalon megjelent, gyilkosságon lelkendező tartalmat, az nem hagyott nyitott kérdést vele kapcsolatban. Jánosi Gergőnek segítségre van szüksége, és amíg szakember nem mondja ki, hogy egészséges, addig meggyőződésem, hogy nem képviselheti az újbudaiakat, nincs abban a lelki és szellemi állapotban

– írta Junghausz Rajmund. 

Borítókép: Charlie Kirk (Fotó: Middle East Images/AFP/Benjamin Hanson)

