Charlie Kirk halála kapcsán tett megjegyzései miatt egy csatorna elbocsátotta politikai elemzőjét

„Nem helyénvaló, érzéketlen és elfogadhatatlan.” Ezzel a kritikával jellemezte az MSNBC Matthew Dowd politikai elemzőnek Charlie Kirk halálával kapcsolatos kijelentéseit, amiért a csatorna elbocsátotta őt – írja a TVinsider. Charlie Kirket, a Turning Point USA társalapítóját szeptember 10-én lőtték le egy utahi egyetemi rendezvényen. A 31 éves konzervatív aktivista tragikus halála országos visszhangot keltett.

Charlie Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja volt

Fotó: TAYFUN COSKUN/ANADOLU

A Variety magazin számolt be róla, hogy Dowdot az MSNBC szerdán tett megjegyzései miatt bocsátották el. Miután Katy Tur műsorvezető a lövöldözések hátteréről kérdezte, Dowd úgy nyilatkozott:

Ő volt az egyik leginkább megosztó fiatalabb személyiség, aki folyamatosan gyűlöletkeltő beszédeket tartott vagy bizonyos csoportokat célzott meg.

A politikai elemző megjegyzései heves felháborodást váltottak ki a közösségi médiában. Az MSNBC elnöke, Rebecca Kutler ezért bocsánatkérést tett közzé a csatorna nevében: „Bocsánatot kérünk a kijelentéseiért, ahogyan ő is megtette. Amerikában nincs helye az erőszaknak, sem politikai, sem más formában.”

Dowd a BlueSky-fiókján szintén közzétett egy bocsánatkérő üzenetet:

Gondolataim és imáim Charlie Kirk családjával és barátaival vannak. Elnézést kérek a hangnememért és a szavaimért. Semmiképpen sem akartam Kirköt hibáztatni a szörnyű támadásért. Gyűljünk össze, és ítéljük el mindenfajta erőszakot.

Charlie Kirk halála megrázta az egész világot

A férfi az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja volt, a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásosnak számított, ezért sokan bírálták. Az Európai Parlamentben ma a jobboldal egyperces néma felállást kezdeményezett a mai szavazás előtti percekben, de ezt a szocialista levezető elnök megakadályozta, amit Dömötör Csaba élesen bírált.

Borítókép: Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja volt (Fotó: AFP)