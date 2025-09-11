Charlie Kirk halála kapcsán tett megjegyzései miatt egy csatorna elbocsátotta politikai elemzőjét

Charlie KirkMSNBCpolitikai elemzőelbocsátáscsatorna

Az MSNBC elbocsátotta politikai elemzőjét Charlie Kirk halála kapcsán tett megjegyzései miatt. Matthew Dowd kommentárjai heves felháborodást váltottak ki a közösségi médiában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 20:46
Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja volt Fotó: LAURA SEGALL Forrás: AFP
„Nem helyénvaló, érzéketlen és elfogadhatatlan.” Ezzel a kritikával jellemezte az MSNBC Matthew Dowd politikai elemzőnek Charlie Kirk halálával kapcsolatos kijelentéseit, amiért a csatorna elbocsátotta őt – írja a TVinsider. Charlie Kirket, a Turning Point USA társalapítóját szeptember 10-én lőtték le egy utahi egyetemi rendezvényen. A 31 éves konzervatív aktivista tragikus halála országos visszhangot keltett.

Charlie Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja és a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásos politikai aktivista volt
Charlie Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja volt
Fotó: TAYFUN COSKUN/ANADOLU

A Variety magazin számolt be róla, hogy Dowdot az MSNBC szerdán tett megjegyzései miatt bocsátották el. Miután Katy Tur műsorvezető a lövöldözések hátteréről kérdezte, Dowd úgy nyilatkozott:

Ő volt az egyik leginkább megosztó fiatalabb személyiség, aki folyamatosan gyűlöletkeltő beszédeket tartott vagy bizonyos csoportokat célzott meg.

A politikai elemző megjegyzései heves felháborodást váltottak ki a közösségi médiában. Az MSNBC elnöke, Rebecca Kutler ezért bocsánatkérést tett közzé a csatorna nevében: „Bocsánatot kérünk a kijelentéseiért, ahogyan ő is megtette. Amerikában nincs helye az erőszaknak, sem politikai, sem más formában.”

Dowd a BlueSky-fiókján szintén közzétett egy bocsánatkérő üzenetet: 

Gondolataim és imáim Charlie Kirk családjával és barátaival vannak. Elnézést kérek a hangnememért és a szavaimért. Semmiképpen sem akartam Kirköt hibáztatni a szörnyű támadásért. Gyűljünk össze, és ítéljük el mindenfajta erőszakot.

Charlie Kirk halála megrázta az egész világot

A férfi az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja volt, a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásosnak számított, ezért sokan bírálták. Az Európai Parlamentben ma a jobboldal egyperces néma felállást kezdeményezett a mai szavazás előtti percekben, de ezt a szocialista levezető elnök megakadályozta, amit Dömötör Csaba élesen bírált.

Borítókép: Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja volt (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

