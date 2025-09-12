gyilkosságCharlie Kirkgyűlölet

A tolerancia jegyében ünnepli Charlie Kirk kivégzését a baloldal

A véleményvezér halálának ünneplésével építi a szeretetországot a magyar baloldal.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 12:00
Fotó: JACEK BOCZARSKI Forrás: ANADOLU
A Gerilla – Franciaország elnevezésű oldal összegyűjtötte, milyen balliberális megmondóemberek örvendeztek Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban.

Szóval hát Charlie Kirk, amerikai aktivista egy utolsó sz…r, fehér felsőbbrendűségét hirdető, fasiszta g…ci. […] Lényeg az, hogy a világ most egy jobb hely, sokkal. Semmi értékes dolog nem veszett el

– írta Kiss-Torma Éva transznemű aktivista. 

Jelentések szerint a lőszer, amit Kirk gyilkosa használt transznemű, antifasiszta ideológiát hirdető feliratokkal volt ellátva
Fotó: Getty Images North America/Phillip Faraone

„Le a fasisztákkal! Ide vezet a társadalom hergelése, csak sose gondolta volna, hogy rajta csattan. Áldozata lett annak, amit ő aktívan és örömmel generált”  – írta Jánosi Gergő, MKKP önkormányzati képviselője. 

Ennél is tovább ment S. Dénes, aki a véleményvezért okolta saját megöléséért:

Kirk a saját hitének lett a statisztikája.

F. Balázs szerint pedig 

Így jár, aki fullba nyomja a kretént.

Legalább ennyire karcos véleményt fogalmazott meg H. Orsolya, aki megértést tanúsítva a gyilkos felé, azt állította, 

valaki ennyire tolerálta a hímsoviniszta, fasiszta, szociopata agymenést.

Ennél sokkal hátborzongatóbb véleménnyel volt a gyilkossággal kapcsolatban V. Zoltán, aki azt írta, 

Na végre. A következő, remélem, a narancs bohócot lövi le, és már jobb hely lesz a világ.

Borítókép: Sokan emlékeznek meg a meggyilkolt aktivistáról (Fotó: Anadolu/AFP/Jacek Boczarski)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

