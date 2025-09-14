Biztonsági készültséget rendeltek el Olaszországban a Charlie Kirk-merénylet miatt

Rendszeresen érik halálos fenyegetések a politikusokat. A nyílt vitában részt venni képtelen ellenfelek gyakran a megfélemlítést és az agressziót használják. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök egy római pártrendezvényen leszögezte: tarthatatlanná vált az erőszak a politikai életben, amit a Charlie Kirk elleni gyilkosság is drámai módon jelez. Felhívta az ellenzéki politikusokat és véleményformálókat, hogy tartózkodjanak az indulatokat és gyűlöletet szító hangnemtől.

Giorgia Meloni és Matteo Salvini az erőszak leállítására szólít fel Charlie Kirk-merénylet után, Olaszországban nő a politikai feszültség.

Fotó: AFP

A kényelmetlen igazságokat kimondó, egyenesen beszélő jobboldali politikusok rendszeres támadások áldozatai. Komoly árat fizetnek azok, akik felhívják a figyelmet az iszlám veszélyre, illetve akik felemelik szavukat a genderpropaganda vagy az illegális bevándorlás ellen. A kormány tagjait és a jobboldali politikusokat egyre gyakrabban éri halálos fenyegetés, sőt már tettlegességre is volt példa. A palesztinpárti felvonulásokon a miniszterelnököt rágalmazzák és fenyegetik, de falfeliratokon és a világhálón is rengeteg megfélemlítés éri.

Matteo Salvini kormányfőhelyettes a Liga főtitkára is rendszeresen halálos fenyegetések áldozata.

A Hajrá, Olaszország! párt jelöltjét a napokban nemcsak megfenyegették, hanem leköpték és meg is támadták az önkormányzati választásokat előkészítő kampány során. Kampánybeszédét azzal szakították meg, hogy rövid időn belül végeznek vele. Az Olasz Testvérek párt szenátorát pedig a napokban azért érte halálos fenyegetés, mert bírálta a Gázába indult tengeri flottát és szolidaritást vállalt az egyik hajóról elűzött baloldali újságíróval, aki kényelmetlen információkat szivárogtatott ki.