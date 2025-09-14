charlie kirkOlaszországkészültség

Biztonsági készültséget rendeltek el Olaszországban a Charlie Kirk-merénylet miatt

Az olasz politikai közéletben egyre gyakoribbá váltak a fenyegetések és az erőszakos megnyilvánulások. A feszültségeket tovább fokozta Charlie Kirk meggyilkolása, amely nyomán Giorgia Meloni és Matteo Salvini is a gyűlöletkeltés leállítására figyelmeztetett.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 09. 14. 15:28
Az olasz csendőrség tagjai a Vatikánnál 2025. április 24-én, Rómában. Forrás: AFP
Rendszeresen érik halálos fenyegetések a politikusokat. A nyílt vitában részt venni képtelen ellenfelek gyakran a megfélemlítést és az agressziót használják. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök egy római pártrendezvényen leszögezte: tarthatatlanná vált az erőszak a politikai életben, amit a Charlie Kirk elleni gyilkosság is drámai módon jelez. Felhívta az ellenzéki politikusokat és véleményformálókat, hogy tartózkodjanak az indulatokat és gyűlöletet szító hangnemtől.

Giorgia Meloni és Matteo Salvini az erőszak leállítására szólít fel Charlie Kirk-merénylet után, Olaszországban nő a politikai feszültség.
Fotó: AFP

A kényelmetlen igazságokat kimondó, egyenesen beszélő jobboldali politikusok rendszeres támadások áldozatai. Komoly árat fizetnek azok, akik felhívják a figyelmet az iszlám veszélyre, illetve akik felemelik szavukat a genderpropaganda vagy az illegális bevándorlás ellen. A kormány tagjait és a jobboldali politikusokat egyre gyakrabban éri halálos fenyegetés, sőt már tettlegességre is volt példa. A palesztinpárti felvonulásokon a miniszterelnököt rágalmazzák és fenyegetik, de falfeliratokon és a világhálón is rengeteg megfélemlítés éri. 

Matteo Salvini kormányfőhelyettes a Liga főtitkára is rendszeresen halálos fenyegetések áldozata. 

A Hajrá, Olaszország! párt jelöltjét a napokban nemcsak megfenyegették, hanem leköpték és meg is támadták az önkormányzati választásokat előkészítő kampány során. Kampánybeszédét azzal szakították meg, hogy rövid időn belül végeznek vele. Az Olasz Testvérek párt szenátorát pedig a napokban azért érte halálos fenyegetés, mert bírálta a Gázába indult tengeri flottát és szolidaritást vállalt az egyik hajóról elűzött baloldali újságíróval, aki kényelmetlen információkat szivárogtatott ki.

A Charlie Kirk-merénylet tovább fokozta az indulatokat

Matteo Pintedosi olasz belügyminiszter bejelentette, hogy kénytelenek voltak egyes kormánytagok biztonsági felügyeletét szigorítani. Erre azért volt szükség, mert a nemzetközi színtéren történt legutóbbi események még jobban felkorbácsolták az indulatokat. Charlie Kirk jobboldali aktivista meggyilkolása kapcsán elrettentő kommentek láttak napvilágot – magyarázta a miniszter. A belügyi tárca vezetője az indulatok mérséklésére, a felkorbácsolt közbeszéd lecsendesítésére szólította fel a politikai elitet és a társadalmat. 

Piantedosi hozzátette: a római parlament auláiban elszabadult indulatok és a viták során elhangzó beszédek feszült hangneme is indokolttá tette a kormánytagok védelmének megerősítését.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a kereszténydemokratákat egyesítő párt összejövetelén arról szólt, hogy az olasz politikai életben aggasztóan eluralkodtak az indulatok. A józan észre és érvelésekre alapozott nyílt vita helyét egyre inkább a feszültséget gerjesztő üres szlogenek vették át. A tömegek hergelése erőszakba csap át, mely verbális agresszióval kezdődik, majd tettekkel folytatódik. A kormányfő úgy fogalmazott: drámai méreteket öltött a politikai életben a gyűlölet és az erőszak, mely sok mindenre rávilágít. Elmondta, ő egy olyan politikai alakulat tagja, amelyet nagyon sokszor és igazságtalanul vádoltak gyűlöletszítással. 

Érdekes, hogy pont azok az emberek tették, akik ma hallgatnak, minimalizálják, igazolják vagy egyenesen ünneplik az előre kigondolt, alaposan előkészített terv alapján hidegvérrel meggyilkolt 31 éves férfi halálát. 

Annyi volt a vétke, hogy bátran kiállt saját világlátása mellett. Egészen egyszerűen készen állt arra, hogy a nyilvánosság előtt, vitába szálljon bármilyen témában. Mert meg volt győződve, hogy elvei helyesek. Mosollyal az arcán és tisztelettel vállalta a politikai párbeszédet. Ez tette félelmetessé. A miniszterelnök hozzáfőzte, hogy számatalan alkalommal tapasztalta, hogy aki nem tud érdemben részt venni a nyílt vitában az használja a megfélemlítést, ez ellenfél ellehetetlenítését. Az erőszak mindig verbális fenyegetésekkel kezdődik, de sajnos időnként a tettlegességig fajult. 

A miniszterelnök hangsúlyozta: azért kívánt erről szólni, mert a napokban számos embertelen megjegyzést olvasott Charlie Kirk haláláról. 

Értelmiségiek is félelmetes kijelentéseket tettek. Giorgia Meloni kormányfő felszólította a baloldalt, hogy fejezze be azok kriminalizálását, akik nem hozzájuk hasonlóan gondolkoznak. Fájdalommal összegezte, hogy a politikai hangulat elviselhetetlenné vált Olaszországban.

Salvini a keresztény értékek védelmére figyelmeztetett

Matteo Salvini kormányfő helyettes is aggodalmát fejezte ki az elmérgesedett közhangulat miatt.

A párttalálkozón elhangzott videóban elmondta, úgy véli, hogy hazája nagyon veszélyes irányba halad, mivel sokan nem a politikai ellenfelet, hanem egy elpusztítandó ellenséget látnak a másik emberben. 

Ha pedig végeznek egy politikai szereplővel, akkor egyesek ünnepelnek, mintha az ő élete kevesebbet ért volna, mint másoké. Kirk keresztény ember volt, sokan azzal vádolták emiatt, hogy gondolkodása idejétmúlt. Sokak szerint összeegyeztethetetlen a modern társadalommal, hogy valaki kereszténynek vallja magát a politikai életben, és gyakorolja vallását. 

Sokaknak őrültségnek számít

– mondta Salvini. A Liga főtitkára arra is emlékeztetett, hogy belügyminiszterként első számú feladatának tartotta az illegális migráció megállítását, de azt is, hogy az igazolványokba az anya és az apa megnevezés szerepeljen. Hiszen nem létezik egyes és kettes szülő, csak anya és apa – szögezte le a pártvezér. Arról is beszámolt, hogy hatalmas botrány volt abból, hogy a legfelsőbb bírósághoz folyamodtak, hogy töröljék el az anya és az apa szót. 

Pedig ezt nem ő találta ki, hanem egyszerűen így lettünk megteremtve

– szögezte le. Az iszlám veszéllyel kapcsolatban a Liga főtitkára elmondta, elfogadhatatlan, hogy olyan kultúrát importálnak, mely ellentmond a nyugati világ által megszerzett szabadságjogoknak. Azt is hangsúlyozta, az olaszoknak büszkéknek kell lenniük kultúrájukra, hagyományaikra, vallásukra. Nem szabad engedniük a politikai korrektség erőszakos térhódításának, nem szabad azt gondolniuk, hogy idejétmúlt dolog, ha valaki megvédi a gyökereit.

Arra is utalt, hogy a szülők neveléshez való jogát meg kell védeni, pontosan úgy, ahogyan Giseppe Valditara oktatásért felelős miniszter teszi. 

Minden szülőnek jogában áll, hogy saját vallása, kultúrája szerint nevelhesse gyermekét. Senki nem döntheti el helyette.

Borítókép: Az olasz csendőrség tagjai a Vatikánnál 2025. április 24-én, Rómában (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

