Macron elismerte, hogy a NATO lelkén szárad a vérontás

Súlyos beismerést tett a francia elnök. Emmanuel Macron elismerte, hogy az orosz–ukrán háború a NATO hibájából tört ki.

2025. 09. 14. 17:36
Emmanuel Macron francia elnök Fotó: Hans Lucas via AFP
Megdöbbentő kijelentést tett Jeffrey Sachs, az amerikai Columbia Egyetem professzora az olasz Il Fatto Quotidiaano napilap által szervezett eseményen. A professzor szerint Emmanuel Macron francia elnök négyszemközt elismerte, hogy az orosz–ukrán háború kitöréséért a NATO a hibás.

Jeffrey Sachs szering Macron négyszemközt elismerte neki, hogy a NATO felelős a háborúért
Jeffrey Sachs szerint Macron négyszemközt elismerte neki, hogy a NATO felelős a háborúért (Fotó: Anadolu via AFP)

Ők szítják a háborút, és Macron, akit jól ismerek, pontosan az ellenkezőjét mondta nekem, mint amit nyilvánosan

– mondta Sachs.

Megkaptam a francia becsületrendet, és magánbeszélgetésünk során azt mondta, hogy a NATO az oka a háborúnak

– fogalmazott Jeffrey Sachs (a videóban 55 perc 45 másodperctől). Olaszország miniszterelnöke, Giorgia Meloni sokat tehetne a háború lezárásáért, ha a semlegességen alapuló békéről kezdene beszélni – hangsúlyozta a professzor.

Ha Olaszország megváltozik, akkor Európának is változnia kell. Nem vagyunk messze ettől a ponttól, ezért segítsünk a miniszterelnöknek megérteni, hogy valóban békét hozhat

– mondta. Jeffrey Sachs és a beszélgetés többi résztvevője egyetértett abban, hogy a béke elsődleges feltétele Ukrajna semlegességének elfogadása.

Van egy egyszerű módja a béke elérésének: Ukrajnának semlegesnek kell lennie, a NATO-nak abba kell hagynia a keleti terjeszkedést, az Egyesült Államoknak meg kell próbálnia abbahagyni Oroszország tönkretételét

– hangzott el az eseményen.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: Hans Lucas via AFP)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

