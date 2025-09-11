Fodor Gábor: A politikai vitákat soha nem lehet erőszakkal elrendezni

Charlie Kirk jobboldali politikai aktivistát Oremben, Provo városától északra található Utah Valley Egyetemen egy előadáson érte halálos lövés. A konzervatív aktivista tragikus halála mély megdöbbenést váltott ki az Egyesült Államokban.

Donald Trump amerikai elnök kezet fog Charlie Kirkkel, a Turning Point USA vezetőjével (Fotó: AFP/Nicholas Kamm)

Charlie Kirk, az amerikai patrióta, Donald Trump elnök szövetségese volt. A genderpropaganda és az általa terjesztett hazugságok ellen harcolt, de vitakultúrával. A 31 éves Kirk a Turning Point USA társalapítója meggyilkolása után Donald Trump elnök szerdán este tartott beszédében is megemlékezett az áldozatról, és határozott hangon ítélte el a politikai erőszakot.

Az Egyesült Államokban sajnos nem előzmény nélküliek a politikai indíttatású gyilkosságok. Emlékezzünk csak a Kennedy-gyilkosságtól egészen Ronald Reaganig vagy nemrégiben a kampányban Donald Trump ellen elkövetett merényletre.

– mondta el lapunknak Fodor Gábor egykori miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója.

Fodor Gábor (Fotó: Facebook/Fodor Gábor)

A szakértő szerint a Charlie Kirk elleni merénylet is ilyen indíttatású lehetett.

Ez az eset is azt mutatja, hogy soha nem jó egyetlen oldalnak sem, ha felkorbácsolják a politikai indulatokat. A politikai vitákat soha nem lehet erőszakkal elrendezni

– hangsúlyozta Fodor Gábor.