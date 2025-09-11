Rendkívüli

Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai Dominik!

Fodor Gáborfelelősségpolitikavitaerőszak

Fodor Gábor: A politikai vitákat soha nem lehet erőszakkal elrendezni

Charlie Kirk halála újra ráirányította a figyelmet a politikai erőszak veszélyeire. A 31 éves jobboldali aktivista ellen elkövetett halálos merényletet Donald Trump is azonnal határozottan elítélte. A lapunknak nyilatkozó Fodor Gábor szerint a hasonló esetek elkerülése a politikai szereplők felelőssége, és arra figyelmeztetett, hogy a politikai vitákat nem lehet erőszakkal megoldani.

Szabó István
2025. 09. 11. 18:08
Fodor Gábor Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Charlie Kirk jobboldali politikai aktivistát Oremben, Provo városától északra található Utah Valley Egyetemen egy előadáson érte halálos lövés. A konzervatív aktivista tragikus halála mély megdöbbenést váltott ki az Egyesült Államokban. 

Fodor Gábor
Donald Trump amerikai elnök kezet fog Charlie Kirkkel, a Turning Point USA vezetőjével (Fotó: AFP/Nicholas Kamm)

Charlie Kirk, az amerikai patrióta, Donald Trump elnök szövetségese volt. A genderpropaganda és az általa terjesztett hazugságok ellen harcolt, de vitakultúrával. A 31 éves Kirk a Turning Point USA társalapítója meggyilkolása után Donald Trump elnök szerdán este tartott beszédében is megemlékezett az áldozatról, és határozott hangon ítélte el a politikai erőszakot.

Az Egyesült Államokban sajnos nem előzmény nélküliek a politikai indíttatású gyilkosságok. Emlékezzünk csak a Kennedy-gyilkosságtól egészen Ronald Reaganig vagy nemrégiben a kampányban Donald Trump ellen elkövetett merényletre.

– mondta el lapunknak Fodor Gábor egykori miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója.

Fodor Gábor (Fotó: Facebook/Fodor Gábor)

A szakértő szerint a Charlie Kirk elleni merénylet is ilyen indíttatású lehetett.

Ez az eset is azt mutatja, hogy soha nem jó egyetlen oldalnak sem, ha felkorbácsolják a politikai indulatokat. A politikai vitákat soha nem lehet erőszakkal elrendezni

– hangsúlyozta Fodor Gábor.

Kelet-Közép-Európa is érintett

A szakértő emlékeztetett a szlovák miniszterelnök, Robert Fico elleni merényletre, valamint a patrióta Andrej Babis volt cseh miniszterelnök elleni támadásra is.

Az a legfontosabb tanulsága ezeknek az eseteknek, hogy politikai vitákat soha nem lehet erőszakkal elintézni, és ezeknek gátat kell vetni. Ilyen értelemben pedig a politikai szereplőknek is a felelőssége, hogy a híveiket, támogatóikat egyértelműen és nagyon határozottan arra szólítsák fel, hogy a viták soha nem vezetnek erőszakhoz és tettlegességhez

– összegezte Fodor Gábor.

Borítókép: Fodor Gábor (Fotó: Képernyőkép)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu