Szánthó Miklós: Charlie Kirk kapta a Trumpnak szánt golyót

„Charlie Kirköt, amerikai jobboldali influenszert-véleményvezért tegnap megölték, merénylet áldozata lett egy egyetemi politikai fórumon. A golyó a nyakán találta el, életét a kórházban már nem bírták megmenteni. 31 éves volt, egy feleséget és két kisgyereket hagyott maga után” – hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós a közösségi oldalán. Az Alapjogokért Központ főigazgatója emlékeztetett, hogy Charlie Kirk pont azzal vált híressé az USA-ban, hogy a „Prove me wrong!” („Bizonyítsd be, hogy tévedek!”) című eseménysorozattal járta főleg az amerikai egyetemi campusokat. Eleinte csak kitett egy asztalt meg egy széket, leült, és bárki odamehetett vitázni, ő pedig megvédte a konzervatív-keresztény álláspontot, normálisan, kedvesen, gyűlölködés nélkül.

Fotó: AFP

De persze nem ez volt az első alkalom, hogy Kirköt – vagy más jobbos közéleti személyiséget – megtámadták ilyen vagy hasonló eseményeken a tengerentúlon

– hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós. Majd rámutatott: a Black Lives Matter, a woke és a cancel culture szárba szökkenése óta rendszeressé vált az egyetemeken, fórumokon, nyilvános tereken a progresszív-baloldali fősodortól eltérő véleményt vallók lökdösése, a trágár bekiabálások, beszédeik ellehetetlenítése vagy éppen betiltása. A legutóbbi hullám a palesztinpárti tüntetések kapcsán volt, amikor az amerikai zászlót égető „szabadságpárti” fiatalok ellen felszólaló zsidó egyetemistákat kezdték vegzálni rendszeresen – emlékeztetett.

Aztán az elnökválasztási kampányban sikertelen merényletkísérlet Trump ellen, de lehet, a neki szánt golyót most Charlie Kirk kapta meg

– vélekedett a főigazgató. Hozzátette: azonban a mainstreamtől eltérő politikai álláspont miatti uszító, életellenes stílus és gyakorlat már rég itt van a mi szűkebb régiónkban is. A Trump elleni merényletkísérletet követte a Robert Fico elleni, majd pár hete a cseh miniszterelnök-jelöltet, Andrej Babist támadták meg egy koncerten.

Szánthó Miklós azt is jelezte, hogy idehaza sem sokkal jobb a helyzet. A balos sajtó számára mindig nagy elégedettségre ad okot a „mocskosfideszezés” a koncerteken, amelyeken hol a miniszterelnök fejbelövését imitálják, hol arról beszélnek, hogy mi lesz akkor, ha majd felakasztják – emlékeztetett.

Amit »hivatalosan« felmutatnak művészek, politikusok, az egy idő után tükröződik a hétköznapi cselekvésekben. Normálissá válik. Így a »szeretetország« jegyében nálunk még csak ott tartunk, hogy a konzervatív újságírót akasztással fenyegetik, a védelmére kelő, – babáját a kezében tartó – kismamát meg fenyegetően körbeállják és megfélemlítik

– hangsúlyozta a főigazgató. Hozzátette: a Tisza rendezvényein rendszeressé vált, hogy aki nem megfelelőt kérdez Magyar Pétertől, azt legalább verbálisan abuzálják. Ha ezt engedjük, ha normálisnak tekintjük és nem szólalunk fel, hogy a „független sajtó” egy vállrándítással elintézi a „művészi” fejbelövést meg heherészve adja tudtul, hogy Ruszin-Szendi csak „nevetve ölelgette” a mandineres kollégát, nem lesz hova hátrálni – mutatott rá Szánthó Miklós. Hozzátette: mi Magyarországon békében és nyugalomban szeretnénk élni.

Még egyszer Isten nyugosztalja Charlie Kirköt.

– emelte ki.