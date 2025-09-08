Krúbi kijelentésével átlépett a vörös vonalon

A színészek, művészek, amennyiben azok közszereplők, szerintem valójában nem zenészek – vélekedett Menczer Tamás Krúbi korábbi fenyegetőzésével kapcsolatban. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta a sajtó kérdésére válaszolva, hogy szerinte ilyen esetekben nem zenészekről, vagy színészekről van szó, hanem politikusokról. Azt kell látni, és úgy kell értelmezni, amit ők csinálnak azzal ők politikai munkát végeznek – magyarázta Menczer Tamás.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

De a még fontosabb állításom ezzel kapcsolatban, hogy természetesen minden normális közösségben és a normálisra csak egy picit is hasonlító világban elfogadhatatlan az, hogy valaki kiáll, és azt mondja, hogy »főbe lövöm, felakasztom, és különböző módokon kívánom emberek halálát, és akarom őket holtan látni, adott esetben a meggyilkolásukban szerepet vállalni«

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató. Hozzátette: lehet politikai csatározásokat vívni, sokan vívják, ez a demokrácia velejárója, de arról beszélni, hogy valakit meg kell gyilkolni, imitálni, előadni, kívánni, az minden határon túlmegy, ezt normális közösség és normális érzelmi és értékvilággal rendelkező ember soha nem fogadhatja el.

Ahogyan a Magyar Nemzet már írt róla, Krúbi Orbán Viktor felakasztásáról költött verset az egyik koncertjén. A zenész a koncertjének egy pontján vers formájában váratlanul belpolitikai elemzésbe kezdett, melynek során addig merészkedett, hogy a miniszterelnök felakasztását vizionálta meglehetősen alpári módon: „(...) Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit.”