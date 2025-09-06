Rendkívüli

Exkluzív: A Liga politikusai együttérzésükről biztosították a Szicíliában megerőszakolt magyar lányokat és a magyar népet

FideszKrúbiOrbán ViktorTisza

Orbán Viktor felakasztásáról verselt Krúbi a péntek esti koncertjén + videó

„Amikor felakasztjuk, küldök a pocakjára gyógypuszit” – mondta az énekes

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 16:11
Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Czinege Melinda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Krúbi Orbán Viktor felakasztásáról költött verset tegnapi koncertjén. Közönségének egy része most örömujjongásban tört ki. Péntek este a Budapest Parkban lépett fel Horváth Krisztián, ismertebb nevén Krúbi. A zenész a koncertjének egy pontján váratlanul belpolitikai elemzésbe kezdett, vers formájában. 

A nap újra felragyog, a madarak csicseregnek, a virágok kinyílnak, és felkacag minden gyermek. Örömkönnyek hullanak, hisz vagy 20 évbe tellett, de eljött a nagy pillanat: a Feri végre elment

– először Gyurcsány Ferenc közéletből való távozását figurázta ki, majd rátért Orbán Viktorra. A baloldali zenész Magyar Péter gondolatát visszhangozva azt mondta, hogy a miniszterelnök megvan szeppenve, hiszen „20 évig a Feri fasza volt a kezében a fegyver. De most a Feri elment és ott áll üres kezekkel.”

Majd ennél is alpáribb stílusban a testtömegére célozva Orbán Viktort „szaftos falatnak”, majd „kis ducinak” nevezte. Közel másfél perces performanszának végén pedig mosolyogva éhező emberekről és a kormányfő felakasztásáról beszélt.

Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit”

– zárta döbbenetes előadását Krúbi. 

A közönség egy része hangos ovációban tört ki. Nem először az attrakció során, hiszen amikor a zenész Gyurcsány Ferenc visszavonulásáról verselt, akkor is hasonló reakciók érkeztek.  

A koncertről a dél-somogyi Tisza is megosztott Facebook-oldalán egy, a közönség soraiból készített felvételt. Ezen az hallható, hogy a közönség azt skandálja: „Árad a Tisza!”

Krúbi régóta támadja a Fideszt a koncertjein: a Szigeten többször is felcsendült a Mocskos Fidesz!-skandálás. De a debreceni Campus Fesztiválon adott koncertjén is pontosan ugyanez történt. Akkor ráadásul a koncert részeként „Viktória királynő emlékére” elrendelt, egyperces néma csend alatt hangzott fel a skandálás.

Nem ez az első eset, hogy a baloldali celebek a kormányfő meggyilkolásáról fantáziálnak. Majka a Campuson eljátszotta a Bindzsisztán nevű fiktív ország korrupt miniszterelnökéről szóló, Csurran, cseppen című számát. A produkció végén pedig az egyik közreműködő egy fordítva megfogott mikrofonnal eljátszotta, hogy fejbe lövi a kormányfőt alakító rappert. Ő erre eljátszotta, hogy összeesik és meghal.

Borítókép: Krúbi (Fotó: Hajdú-bihari Napló/Czinege Melinda)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekKrúbi

Kezdhetünk félni? Erőszak és durva agresszió, Krúbi már akasztani akar

Csépányi Balázs avatarja

Mit képzel magáról ez a kis nyikhaj?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu