„Tegnap elveszítettünk egy igaz hit- és szabadságvédőt. A legmélyebb részvétünk a Kirk családnak és az amerikai népnek” – írta a kormányfő.
Orbán Viktor: Meg kell állítani a gyűlöletkeltő baloldalt!
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán reagált az amerikai konzervatív aktivista, Charlie Kirk tragikus halálára. A baloldali gyűlöletkeltés közvetlenül veszélyezteti a patrióta politikusokat.
A miniszterelnök szerint Charlie Kirk halála nem elszigetelt tragédia, hanem annak a nemzetközi gyűlöletkampánynak a következménye, amelyet a progresszív-liberális baloldal folytat világszerte.
A baloldali gyűlöletkampány öl
Charlie Kirk halála a progresszív–liberális baloldal által indított nemzetközi gyűlöletkampány eredménye. Ez vezetett a Robert Fico elleni támadáshoz, Andrej Babis elleni merényletkísérlethez, és most Charlie Kirk meggyilkolásához
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
A miniszterelnök figyelmeztetett: a baloldali gyűlöletkeltés közvetlenül veszélyezteti a konzervatív, patrióta politikusokat és közéleti szereplőket szerte a világban.
Meg kell állítani a gyűlöletet!
Orbán Viktor egyértelmű üzenettel zárta közleményét:
Meg kell állítani a gyűlöletet! Meg kell állítani a gyűlöletkeltő baloldalt!
Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Trump Mar-a-Lagó-i rezidenciáján (Fotó: Miniszterelnöki Hivatal)
Fegyverekre nincs, luxusingatlanokra van pénz: így gyarapodnak az ukrán ezredesek családjai
Ukrajnában továbbra is virágzik a korrupció.
Medvegyev: A „liberális söpredék” felelős a politikai gyilkosságokért
Ki lesz a következő?
Magyar Péter megint aláírt egy indítványt, most éppen a magyar gazdák kárára
A lengyel és romániai gazdák támogatását csak úgy lehet növelni a kiegyenlítés jegyében, hogy másoktól elvesznek. Például a magyar gazdáktól.
Deutsch Tamás: Elég az erőszakból
Az európai parlamenti képviselő szerint a folyamatos uszítás vezetett a megdöbbentő tragédiához.
