Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Meg kell állítani a gyűlöletkeltő baloldalt!

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán reagált az amerikai konzervatív aktivista, Charlie Kirk tragikus halálára. A baloldali gyűlöletkeltés közvetlenül veszélyezteti a patrióta politikusokat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 10:25
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Trump Mar-a-Lago-i rezidenciáján Fotó: Fisher Zoltán Forrás: Miniszterelnöki Hivatal
„Tegnap elveszítettünk egy igaz hit- és szabadságvédőt. A legmélyebb részvétünk a Kirk családnak és az amerikai népnek” – írta a kormányfő.

A miniszterelnök szerint Charlie Kirk halála nem elszigetelt tragédia, hanem annak a nemzetközi gyűlöletkampánynak a következménye, amelyet a progresszív-liberális baloldal folytat világszerte.

A baloldali gyűlöletkampány öl

Charlie Kirk halála a progresszív–liberális baloldal által indított nemzetközi gyűlöletkampány eredménye. Ez vezetett a Robert Fico elleni támadáshoz, Andrej Babis elleni merényletkísérlethez, és most Charlie Kirk meggyilkolásához

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök figyelmeztetett: a baloldali gyűlöletkeltés közvetlenül veszélyezteti a konzervatív, patrióta politikusokat és közéleti szereplőket szerte a világban.

Meg kell állítani a gyűlöletet!

Orbán Viktor egyértelmű üzenettel zárta közleményét:

 Meg kell állítani a gyűlöletet! Meg kell állítani a gyűlöletkeltő baloldalt!

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Trump Mar-a-Lagó-i rezidenciáján (Fotó: Miniszterelnöki Hivatal)

