Orbán Viktor: Meg kell állítani a gyűlöletkeltő baloldalt!

A miniszterelnök szerint Charlie Kirk halála nem elszigetelt tragédia, hanem annak a nemzetközi gyűlöletkampánynak a következménye, amelyet a progresszív-liberális baloldal folytat világszerte.

A baloldali gyűlöletkampány öl

Charlie Kirk halála a progresszív–liberális baloldal által indított nemzetközi gyűlöletkampány eredménye. Ez vezetett a Robert Fico elleni támadáshoz, Andrej Babis elleni merényletkísérlethez, és most Charlie Kirk meggyilkolásához

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök figyelmeztetett: a baloldali gyűlöletkeltés közvetlenül veszélyezteti a konzervatív, patrióta politikusokat és közéleti szereplőket szerte a világban.

Meg kell állítani a gyűlöletet!

Orbán Viktor egyértelmű üzenettel zárta közleményét: