Orbán Viktor bejegyzésével van tele az olasz sajtó

Az Európai Uniót támadja a cataniai szexuális erőszak miatt Orbán Viktor – írják a lapok. Az Il Libero napilap és az ANSA hírügynökség is beszámol arról, hogy nemcsak Olaszországban, hanem Magyarországon is óriási felháborodást és vitát robbantott ki az ügy. A magyar miniszterelnök elítélte a turistalányok ellen elkövetett brutális szexuális bűncselekményt, ugyanakkor felhívta a figyelmet az Európai Unió tagországainak két kulcsfontosságú problémájára: a bevándorlásra és a közbiztonság megromlására.

Orbán Viktor szerint Brüsszel rossz döntései vezettek az olaszországi erőszakhoz (Fotó: AFP)

Orbán Viktor megköszönte Salvini támogatását

Leszögezte, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan. A migránsok megállítása helyett jogi vitákkal vannak elfoglalva. A magyar kormányfő szerint az EU kudarcra ítélt migrációs politikája vezetett a magyar lányok tragédiájához. Az ellenük elkövetett szexuális erőszak a brüsszeli bürokraták lelkén szárad. Leszögezi, ez nem folytatható így tovább, lázadni kell! Orbán Viktor megköszönte Matteo Salvini kormányfőhelyettesnek, hogy kiállt a magyar áldozatok mellett.

Another heinous sexual assault by migrants in Europe: this time, two young Hungarian women were victimized in Catania. Thank you, @matteosalvinimi, for taking a stand.



The migration policy of the @EU_Commission is unacceptable. Instead of stopping migration, they are busy with… pic.twitter.com/dygV1h8c0e — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 9, 2025

Orbán Viktor egyik legszorosabb patrióta szövetségese, az illegális migráció ellen küzdő Salvini azonnal felemelte hangját a történtek ellen. A Liga főtitkára az elsők között adott hangot felháborodásának és szolidaritásának a közösségi médiában. Röviden megjegyezte, kémiai kasztrációt érdemelnének az elkövetők és azonnali kitoloncolást. Salvini bejegyzése komoly visszhangot váltott ki, a közösségi felületeken több ezren kommentálták. A legtöbben elkeseredésüket fejezték ki, hogy az illegális migráció következtében olyan mélyre süllyedt Olaszország, hogy már az országukba látogató turistákat sem tudja megvédeni.