Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Európai UnióOrbán Viktorrendőrszakszervezeterőszakmigrációs politika

Orbán Viktor bejegyzésével van tele az olasz sajtó

Orbán Viktor X-bejegyzésével foglalkozik az olasz sajtó. A magyar miniszterelnök megköszönte patrióta szövetségesének, Matteo Salvini kormányfőhelyettesnek, hogy kiállt a szexuális erőszakot elszenvedett magyar lányok mellett. Az olasz lapok kiemelik, Orbán Viktor szerint az Európai Unió elhibázott migrációs politikájának következménye a súlyos agresszió.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 09. 11. 9:06
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája címmel indult online műsorban, ahol interjút adott Németh Balázs műsorvezetőnek 2025. július 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosz
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája címmel indult online műsorban, ahol interjút adott Németh Balázs műsorvezetőnek 2025. július 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Uniót támadja a cataniai szexuális erőszak miatt Orbán Viktor – írják a lapok. Az Il Libero napilap és az ANSA hírügynökség is beszámol arról, hogy nemcsak Olaszországban, hanem Magyarországon is óriási felháborodást és vitát robbantott ki az ügy. A magyar miniszterelnök elítélte a turistalányok ellen elkövetett brutális szexuális bűncselekményt, ugyanakkor felhívta a figyelmet az Európai Unió tagországainak két kulcsfontosságú problémájára: a bevándorlásra és a közbiztonság megromlására. 

Orbán Viktor szerint Brüsszel rossz döntései vezettek az olaszországi erőszakhoz (Fotó: AFP)
Orbán Viktor szerint Brüsszel rossz döntései vezettek az olaszországi erőszakhoz (Fotó: AFP)

Orbán Viktor megköszönte Salvini támogatását

Leszögezte, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan. A migránsok megállítása helyett jogi vitákkal vannak elfoglalva. A magyar kormányfő szerint az EU kudarcra ítélt migrációs politikája vezetett a magyar lányok tragédiájához. Az ellenük elkövetett szexuális erőszak a brüsszeli bürokraták lelkén szárad. Leszögezi, ez nem folytatható így tovább, lázadni kell! Orbán Viktor megköszönte Matteo Salvini kormányfőhelyettesnek, hogy kiállt a magyar áldozatok mellett. 

Orbán Viktor egyik legszorosabb patrióta szövetségese, az illegális migráció ellen küzdő Salvini azonnal felemelte hangját a történtek ellen. A Liga főtitkára az elsők között adott hangot felháborodásának és szolidaritásának a közösségi médiában. Röviden megjegyezte, kémiai kasztrációt érdemelnének az elkövetők és azonnali kitoloncolást. Salvini bejegyzése komoly visszhangot váltott ki, a közösségi felületeken több ezren kommentálták. A legtöbben elkeseredésüket fejezték ki, hogy az illegális migráció következtében olyan mélyre süllyedt Olaszország, hogy már az országukba látogató turistákat sem tudja megvédeni. 

A magyar turistalányok ellen Cataniában elkövetett szexuális erőszak a Mechanikus narancs jeleneteire emlékeztetett – jegyzi meg az Il Libero napilap. A filmben több helyen nyíltan ábrázolják a nők elleni gátlástalan és öncélú erőszakot. Hasonló történt Paternóban is, ahol a rendőröket egy magyar nő riasztotta, hogy nővérét három külföldi férfi elrabolta és szexuális aktusra kényszerítette. 

A rendőrök rekonstrukciója szerint a két lány egy tengerparti nap után hazafele tartott, amikor két fiatal marokkói férfi felajánlotta, hogy elviszik őket autójukon a panziójukba. Egy rövid autóút után azonban a férfiak kivitték őket a városból, bedrogozták és szexuális erőszakot hajtottak végre rajtuk – eleveníti fel a lap a megrázó eseményeket. 

Az olasz rendőrszakszervezet szicíliai illetőségű tagozata lapunknak röviden kommentálta a magyar turistalányok ellen elkövetett szexuális erőszakot. Az olasz rendőrség mindig is fáradhatatlanul harcolt a bűnözés ellen. Amit Olaszországnak meg kell szilárdítania, az egyrészt a büntetés bizonyossága, másrészt a bevándorlás, különösen az illegális bevándorlás ellenőrzése. Bár az utóbbi években jelentős szigorítások történtek, de még mindig rengeteg a tennivaló – nyilatkozta Danilo Prestigiacomo és Igor Gelarda, a sziciliai rendőrszakszervezet tagjai. A cataniai incidenssel kapcsolatban hozzáfűzték, valóban aljas és fájdalmas, ami történt. Egész Szicíliát érinti, az idegenforgalomra is hatással van, mert félelmet kelt a szigetre látogatókban. Szicília gyönyörű hely, a szicíliaiak vendégszeretőek. A magyar lányokkal történt borzalom szerencsére elszigetelt eset. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája címmel indult online műsorban, ahol interjút adott Németh Balázs műsorvezetőnek 2025. július 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Benko Vivien Cher)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu