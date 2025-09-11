Orbán Viktor: Von der Leyennek mennie kell!

„Micsoda napok! Orosz drónokat lőttek le Lengyelország légterében. A bizottság elnök asszonya, aki valójában a tagállamok alkalmazottja, mondott egy virtigli háborúpárti, politikai beszédet. Az Ukrajna szó 35-ször hangzott el” – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán tett bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

A magyar miniszterelnök hozzátette:

Megfenyegetett mindenkit. Aki nem áll be a brüsszeli nyájba, attól elvesznek minden uniós pénzt. Válaszoltunk. Délután benyújtottuk a Patrióták bizalmatlansági indítványát: Von der Leyennek mennie kell!

A kormányfő úgy folytatta: „Nagy kihívások, vérre menő viták. Jönnek a változások, ha akarjuk, ha nem. Az a kérdés, milyen válaszokat adunk.”

Brüsszeli választ vagy magyar választ? Ezen múlik, hogy fog kinézni az országunk

– tette hozzá.