Orbán Viktor: Von der Leyennek mennie kell!

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

A magyar miniszterelnök közölte, hogy min múlik, hogy fog kinézni az országunk. Orbán Viktor egyben kemény üzenetet küldött a háborúpárti brüsszeli vezetésnek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 8:11
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
„Micsoda napok! Orosz drónokat lőttek le Lengyelország légterében. A bizottság elnök asszonya, aki valójában a tagállamok alkalmazottja, mondott egy virtigli háborúpárti, politikai beszédet. Az Ukrajna szó 35-ször hangzott el” – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán tett bejegyzésében Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök hozzátette:

Megfenyegetett mindenkit. Aki nem áll be a brüsszeli nyájba, attól elvesznek minden uniós pénzt. Válaszoltunk. Délután benyújtottuk a Patrióták bizalmatlansági indítványát: Von der Leyennek mennie kell!

A kormányfő úgy folytatta: „Nagy kihívások, vérre menő viták. Jönnek a változások, ha akarjuk, ha nem. Az a kérdés, milyen válaszokat adunk.” 

Brüsszeli választ vagy magyar választ? Ezen múlik, hogy fog kinézni az országunk

– tette hozzá.

„Versenyképes, független, családbarát, békés és biztonságos Magyarország. Vagy ahogy a Brüsszelből fizetett és fogott magyar pártok, a Tisza és a DK javasolja: Brüsszelből irányított, agyonadóztatott, migránspárti, háborúpárti és ukránbarát Magyarország. A képlet egyre világosabb” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

